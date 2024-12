Silo 2 come Black Mirror per Shane McRae e Remmie Milner: "Attenzione alle verità della tecnologia"

Quella che ha rappresentato l'uscita dal Silo da parte di Juliette alla fine della prima stagione della serie Apple TV+ è un vero e proprio atto di coraggio. Ne è scaturita una ribellione da parte del fondo, con buona pace dei piani alti che stanno provando in tutti i modi a correre ai ripari, ogni venerdì sul servizio streaming di Cupertino.

Dopo aver parlato coi rappresentanti del potere, tocca a coloro che guidano questa rivoluzione, Knox e Shirley, alias Shane McRae e Remmie Milner, il cui rapporto si evolve ulteriormente nelle nuove puntate mentre acquisiscono maggiore responsabilità, venendo parallelamente braccati dagli altri livelli. Lui è il capo di Juliette e di tutti i meccanici, mentre lei la migliore amica della donna. Entrambi non vogliono credere che sia morta ma che potrebbe tornare da loro da un momento all'altro.

Silo 2: intervista a Shane McRae e Remmie Milner

La seconda stagione della serie Apple TV+ crea varie storyline a coppie di personaggi quasi fosse una buddy series. Questo vale anche per Knox e Shirley. Com'è stato creare quel legame sullo schermo? Non c'è mascolinità tossica in essa. Dice Shane. "Questo è interessante. Uno degli aspetti che preferisco di Knox è la grazia che impara ad avere nel corso della stagione e sia Shirley che Knox si vedono come uguali, non c'è prevaricazione tra loro, entrambi hanno una sorta di forza serena. È rinfrescante vedere un leader maschile che ha quell'apertura mentale e si mostra vulnerabile ma ha anche il piglio di farsi valere quando serve. Penso sia uno degli aspetti preferiti di Knox".

Aggiunge Remmie: "Il silo è pieno di donne forti che dicono esattamente quello che pensano. Anche tra i meccanici, non c'è ego, specialmente ai più bassi livelli, si dice ciò che si pensa, ci si confronta e si va avanti. Funziona così ed è rivitalizzante".

Silo 2, la recensione: una stagione transitoria per una serie comunque avvincente

La serie distopica come Snowpiercer

I fautori della rivoluzione

Ci sono vari punti in comune tra Silo e Snowpiercer, soprattutto in questo secondo ciclo con l'inizio della ribellione. Knox e Shirley rappresentano il fondo ma sono anche coloro che fanno andare avanti il tutto. Senza di loro non c'è elettricità, non c'è silo. Infatti diventano il cuore della rivoluzione. Un modo per ricordarci che il livello più alto della società è tanto importante quanto il fondo. Remmie concorda al 100%, mentre Shane aggiunge: "Un altro elemento che emerge è che quando sei sul fondo come i meccanici del silo c'è un vero e proprio orgoglio del senso della comunità e un vero legame che condividiamo. E poiché siamo stati trattati male da troppe persone ai piani alti, credo questo ci renda più forti e renda il concetto di comunità ancora più importante".

Dice Milner: "Nella seconda stagione viaggiamo molto lungo i livelli del silo rispetto a prima. Si nota la differenza con la quale veniamo percepiti lungo la strada e come gestiamo la situazione. Come proviamo a modificare quella visione è piuttosto rappresentativo della società contemporanea".

Silo 2, Tim Robbins e Common: "I social ci hanno tolto la capacità di pensare con la nostra testa"

Pensiero indipendente

Il fondo rappresenta la massa. Questo secondo capitolo parla dell'importanza del pensare con la propria testa. Forse i social media ci hanno tolto questa possibilità. Dice Milner: "Penso che è facile venire risucchiati nella massa e bisogna rimanere coi piedi per terra. A ciò in cui si crede fermamente. Se merita i nostri sforzi e la nostra passione. Vale per Shirley da dove inizia e da dove parte. È fermamente convinta di come dovrebbe gestire le cose e l'approcciarsi ad un modo diverso la aiuta a trovare una via di mezzo su come affrontare le situazioni. In maniera più costruttiva".

Silo: Shane McRae nella stagione 2

McRae concordo e chiude l'intervista aggiungendo: "Oggi è molto facile venire trasportati dalla massa di informazioni con cui ci bombardano ogni giorno. Devi fare uno sforzo aggiuntivo per riuscire a sentire l'altro lato. O per leggere un libro invece di scrollare sul telefono tutto il giorno. Lavorare al serial mi ha reso più consapevole di questo. Uno dei temi di Silo è 'ciò che si vede sullo schermo è la verità?' e credo sia una delle tematiche della vita di oggi 'il mio device mi sta dicendo la verità?' Si tratta di qualcosa di rilevante". Del resto nello show i libri sono importanti perché rappresentano la memoria storica del mondo che fu. Su questo ci torneremo.