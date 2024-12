Shayda con Zar Amir-Ebrahimi, Mauro Corona e No Other Land: i nuovi film di Wanted Cinema

Tante uscite e tanta qualità per l'offerta cinematografica di Wanted per il 2025. Nel listino, anche Going Underground, documentario sulla band bolognese Gaznevada.

Una visione autoriale, ma anche trasversale, che punti alla sostanza e alla qualità. Questo, il filo conduttore del listino Wanted Cinema per le uscite del 2025. Un listino ricco, presentato alle Giornate professionali del cinema di Sorrento dalla Head of Marketing Communications di Wanted. Il film che apre la stagione è No other Land, opera corale diretta a più mani da un collettivo israelo-palestinese, incentrato sulla distruzione da parte di milizie israelianae di una piccola comunità in Cisgiordania. Presentato a Berlino, è in sala dal 16 gennaio.

Una scena di No Other Land

Il 27 gennaio esce invece Simone Veil - La donna del secondo di Olivier Dahan e con Elsa Zylberstein. Al centro, la biografia di una delle donne più influenti del Novecento. Il 20 marzo vedremo poi Bhutan Il paese della felicità di Arun Bhattarai e Dorottya Zurbó, già passato al Sundance. Un documentario originale che racconta di Amber, che bussa di porta in porta per sondare il grado di felicità delle persone.

Il listino 2025 per Wanted Cinema

Blaze, uno dei film Wanted Cinema

Il listino 2025 per Wanted Cinema prosegue il 10 aprile con Love•able di Lilja Ingolfsdottir, un melo-dramma psicologico incentrato sulla relazione frantumata tra una coppia. Spezio anche per l'Italia con Mauro Corona - La mia vita finché capita. Uscita evento il 5-6-7 maggio diretta da Niccolò Pagni, che esplora la vita dello scrittore, scultore e alpinista, volto noto della televisione. Il 15 maggio arriva poi Volveréis di Jonas Trubea, presentato alla Quinzaine di Cannes 2024. Una commedia sentimentale che racconta la separazione, dopo quindici anni, di una coppia di registi. La fine professionale e amorosa porterà nuove consapevolezze. Sempre a maggio il documentario Quir - A Palermo Love Story di Nicola Bellucci, con protagonista un luogo che sfida ogni convenzione.

Opera ambiziosa, e divisa in tre film, quella del norvegese Dag Johan Haugerud: a giugno ecco la trilogia dei sentimenti composta da Sex, Dreams e Love. Incuriositi da Blaze di Del Kathryn Barton, lungometraggio ibrido tra live action, VFX e animazione con soundtrack di Nick Cave. Un racconto di formazione definito "sospeso tra sogno e realtà". Il 24 luglio vediamo poi Shayda di Noora Niasari, vincitore al Sundance. Protagonista Zar Amir-Ebrahimi nel ruolo di una donna iraniana rifugiata con sua figlia in Australia. Visionario il documentario evento di Lisa Bosi, che illumina la scena musicale della band bolognese Gaznevada in Going Underground. Infine, con Wanted, a settembre, ma preceduto dalle proiezioni in arena durante l'estate, La commedia con Charlotte Gainsbourg La famiglia Leroy diretto da Florent Bernard. Nel casta anche José Garcia.

I film al cinema nel 2025 con Wanted