Send Help: in 4K UHD il survival thriller di Sam Raimi è ancora più folle ed estremo

Un thriller psicologico ad alta tensione dai connotati horror, l'interessante tema del ribaltamento dei ruoli e il gusto per l'eccesso che caratterizza Sam Raimi: tutto questo troviamo in Send Help, survival movie molto particolare con Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Lei interpreta Linda, vessata sul lavoro nonostante le sue capacità dal suo nuovo capo, arrogante e sessista.

Rachel McAdams e Dylan O'Brien in un momento di tensione

Ma un incidente aereo cambia tutto: i due si ritrovano soli su un'isola deserta, dove lei grazie alle sue capacità riesce a cavarsela, mentre lui è in crisi e ha bisogno di lei. Si svilupperà un rapporto dagli esiti imprevedibili e grotteschi. Un film con alcune scene molto spettacolari, che non a caso Eagle Pictures ha proposto anche in 4K UHD in un'edizione non solo tecnicamente eccellente sul piano audio-video che ne esalta le sequenze chiave, ma anche incredibilmente ricca di contenuti speciali e soprattutto di scene tagliate.

Il video 4K sull'isola deserta è una gioia per gli occhi

L'edizione 4K di Send Help

L'ambientazione di Send Help, che dopo l'inizio in ufficio si svolge praticamente tutto sull'esotica isola deserta, è davvero il top per godere pienamente delle potenzialità del video 4K UHD. Le panoramiche mozzafiato, le scene a picco sul mare, le sfumature dei riflessi del sole, il lussureggiante verde della vegetazione, la sabbia, il mare cristallino, tutto colpisce con un grande impatto e le immagini sono una vera e propria gioia degli occhi.

Dylan O'Brien terrorizzato e disperato sull'isola deserta

Il livello di dettaglio poi è incredibile, a partire dalle prime scene quando i protagonisti sono ancora nella civiltà: lo si vede dalla ricchezza di particolari di un portapranzo imbottito, un maglione un po' sciatto o gli interni di un appartamento, per poi confermarsi nella vita sull'isola. Si avverte un po' di artificialità dove sono stati utilizzati la CGI, come l'incidente aereo, e il green screen, come nelle scene ambientate a picco sul mare, ma la visione di queste sequenze resta comunque molto piacevole. Spettacolare anche il croma, anche nelle scene sotto acqua o con il blu cobalto del mare, l'azzurro del cielo e come detto il verde della vegetazione.

Audio super tra incidente aereo, cinghiale furioso e tempesta

Rachel McAdams pronta alla caccia

Nel film ci sono alcune scene decisamente spettacolari anche sotto il profilo dell'audio, proposto in Dolby Digital 7.1 plus per l'italiano e Dolby Atmos per l'inglese. Basti pensare al terrificante incidente aereo, all'attacco del cinghiale furioso, alla tempesta che si abbatte sull'isola: in queste circostanze già l'ascolto in italiano è estremamente avvincente grazie a surround precisi e molto generosi in termini di energia, ai quali si aggiunge un robusto apporto del sub, che supporta anche la colonna sonora di Danny Elfman. In alcune sequenze l'Atmos inglese può aggiungere anche la verticalità, che si fa sentire molto proprio nell'incidente aereo, oltre a un dose di potenza maggior e a un microdettaglio sonoro ancora più accurato.

Quasi due ore di extra, una marea di scene tagliate e un commento audio

I due protagonisti in un scena di Send Help

L'aspetto più interessante dell'edizione 4K di Send Help è l'incredibile quantità di contenuti speciali per un totale di quasi due ore, senza contare il commento audio di Sam Raimi e Zainab Azizi. Ma la cosa più particolare è che ben un'ora e venti minuti di questi extra sono dedicati alle scene eliminate ed estese. E qui ci sono molte cose davvero interessanti, fra l'altro alcune di queste scene sono al livello di storyboard o previsualizzazione. E come detto, impressiona proprio la quantità di materiale.

Un primo piano di Rachel McAdams

Si prosegue poi con alcune featurette. Troviamo Gaffe di Send Help (6' e mezzo) con sbagli e papere sul set, La realizzazione della caccia al cinghiale (6') che analizza una delle sequenze più memorabili del film, poi Dall'ufficio all'isola (6' e mezzo) con interviste a McAdams e O'Brien. A seguire Come diventare Linda Liddle (3') sulla trasformazione di McAdams nel film, Istinto di sopravvivenza (3') sull'addestramento dell'attrice per alcune scene, e infine SOS: Suoni di sopravvivenza (4') sulla colonna sonora con protagonista Danny Elfman.