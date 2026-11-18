La prima stagione del revival di Scrubs ci aveva colpito positivamente e questa seconda conferma quanto di buono avevamo visto. Su Disney+.

Dove eravamo rimasti in merito al revival di Scrubs...? Dipende da dove vogliamo posizionare la puntina e su quale mappa. Se prendiamo come riferimento quella delle pagine di Movieplayer, eravamo partiti con una recensione in cui chi vi scrive aveva condiviso tutti i dubbi che nutriva nei confronti di un'operazione che presentava una lista non indifferente di potenziali aspetti negativi, in primis il sapore stantio di una minestra riscaldata una volta di troppo.

A questo si aggiungeva il fatto che sì, c'era il cast originale, ma il papà del progetto, Bill Lawrence, era presente più che altro come firma "di garanzia", perché lo sviluppo di questa nuova incursione dei ben noti (ex) medici ai primi ferri era passato nelle mani di una coppia di showrunner, Aseem Batra e Tim Hobert. Una coppia che, peraltro, si è sciolta strada facendo: Hobert ha lasciato il progetto per divergenze creative a riprese già avviate, lasciando Batra da sola al timone. Certo, Batra aveva già lavorato come sceneggiatrice nella run originale, comparendo anche come attrice nei panni di Josephine, ma nessuno poteva sapere se tutto questo sarebbe bastato ad assicurare la qualità. E il timore, diciamolo, era quello di trovarsi davanti all'ennesima reunion confezionata per fare leva sull'affetto del pubblico più che su una reale necessità narrativa.

Le nubi scomparse dal Sacro Cuore

Poi però, con enorme sollievo, la prima stagione del revival di Scrubs si è rivelata un piccolo gioiello, capace di maneggiare con attenzione il presupposto di partenza: ovvero che dal finale di Scrubs sono davvero passati quasi vent'anni e che, in tutto questo tempo, i nostri amati personaggi hanno continuato a vivere le loro vite, così come i corridoi del Sacro Cuore hanno visto l'arrivo e l'avvicendamento di nuovi medici.

Zach Braff nel revival di Scrubs

Un presupposto tutt'altro che scontato, perché in operazioni di questo tipo la tentazione di congelare tutto com'era - battute, dinamiche, persino i tic dei personaggi - è sempre dietro l'angolo. E invece il revival ha scelto di fare i conti con il tempo che passa: con le responsabilità che crescono e con la consapevolezza che non tutto è andato come si sperava.

Ovviamente non potevamo pretendere che il revival della creatura di Bill Lawrence mantenesse la medesima portata dirompente e innovativa dei primi anni Duemila - un testimone che per certi versi è passato nelle mani di altre produzioni targate Lawrence come Shrinking e Ted Lasso - ma la qualità della scrittura e lo spessore dei personaggi, vecchi e nuovi, c'erano tutti. Insomma: la sfida è stata vinta. Ma si trattava solo della prima.

Un nuovo banco di prova

Già, perché a pochi mesi di distanza dal debutto della prima stagione, eccoci nuovamente alle prese con J.D., Turk, Elliot e tutta l'allegra combriccola di uno degli ospedali più celebri della tv, con le puntate della seconda stagione.

Una stagione che, dal punto di vista narrativo, riprende tutti i discorsi avviati nella precedente (al netto di un paio di defezioni dei nuovi membri del cast). Cosa, questa, che porta inevitabilmente alla seconda sfida, per certi versi anche più gravosa: quella di rispondere alla domanda "Questo nuovo blocco di puntate regge il confronto con il precedente in termini qualitativi?". La chiave di volta è, difatti, proprio questo: la prima stagione di un revival gode, almeno in termini potenziali, di un bonus che la seconda non ha più.

Una scena del revival

L'emozione di rivedere quei volti di nuovo insieme, la curiosità di scoprire che fine abbiano fatto, il piacere quasi fisico di ritrovare certe atmosfere: non si possono rigiocare queste carte. Da qui in avanti la serie deve camminare sulle proprie gambe e dimostrare di avere ancora qualcosa da raccontare, senza limitarsi al come eravamo. Ecco, fortunatamente anche in questo caso la risposta è positiva, e non era affatto scontato che lo fosse.

Vecchio e nuovo perfettamente integrati

Scrubs 2 - se vogliamo andare di sintesi - lavora anche meglio della prima stagione sul dialogo fra i vecchi e i nuovi personaggi, grazie all'inevitabile gioco di riflessi che si crea quando chi ha ormai una certa età sul groppone si rivede nelle esperienze di vita e professionali di chi, invece, si sta affacciando alle sfide sia del "diventare grandi" in senso generale, sia del diventare bravi medici in senso più specifico.

Una cascata che parte dal Dr. Cox che, adorabilmente burbero e apparentemente cinico come sempre, si rispecchia nei suoi tre pupilli, gratificato nel riconoscerli ormai per quello che sono: adulti tutt'altro che perfetti (e neanche lui lo è mai stato) ma estremamente corretti, leali, ligi al dovere, con una morale limpida, specie quando si tratta di rapportarsi con i pazienti.

Alcune delle sue note più sincere le possiamo trovare proprio qua: perché dietro gli insulti fantasiosi e i monologhi al vetriolo elargiti dal buon Perry Cox c'è, da sempre, un mentore che ha spesso e volentiri avuto delle difficoltà a dire, in modo diretto, "sono fiero di voi" Vederlo fare i conti con quello che ha costruito ha un sapore tutto particolare.

E i nostri tre protagonisti vivono qualcosa di simile con gli specializzandi che abbiamo cominciato a conoscere nella prima stagione e che qui vengono delineati con ancora più cura. E poi c'è lei, una Rachel Bilson che, nei panni di quella Charlie già intravista nel finale della prima stagione, getta un adorabile scompiglio nel cuore del nostro J.D., ricordandoci anche perché, più di vent'anni fa, eravamo un po' tutti innamorati di lei ai tempi di The O.C.