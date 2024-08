Scarface: tutto quello che dovete sapere sulla Vault Edition e la Steelbook 4K del cult con Al Pacino

Un cult leggendario, la regia di Brian De Palma, l'interpretazione di Al Pacino, la bellezza di Michelle Pfeiffer: era doveroso che Scarface, a oltre 40 di distanza dalla sua uscita, ricevesse l'onore di una Vault Edition, ovvero quella collezione di celebri film che hanno fatto la storia del cinema proposti in edizioni Premium Ultra Limitate. Quella da poco rilasciata da Plaion Pictures Italia e targata Universal vanta anche il 4K UHD ed è dunque il modo migliore per ripercorrere la storia di Tony Montana.

Al Pacino nei panni di Tony Montana

Il personaggio magistralmente interpretato da Al Pacino, delinquente arrivato negli Stati Uniti sulla scia dei profughi cubani in fuga dall'isola di Castro, inizia un'irresistibile ascesa nel mondo della malavita grazie alla sua incredibile crudeltà e determinazione, fino a diventare un potente boss del narcotraffico. Un crime intriso di potere, eccesso, sangue, violenza e morte, che si ricorda anche per la sceneggiatura di Oliver Stone e la colonna sonora incalzante firmata da Giorgio Moroder.

Un'elegante Vault Edition con slipcover trasparente e steelbook a due dischi

La cover della Vault Edition di Scarface

Una caratteristica delle "Vault Edition" è l'estrema eleganza della confezione. E anche se non ci sono i gadget visti in edizioni passate di altri film della collana (e ormai queste versioni slim sembrano la tendenza più recente), anche nel caso di Scarface l'edizione Plaion è puro oro per i collezionisti e per i fan del film di Brian De Palma. Infatti dalla bella e robusta slipcover trasparente localizzata in italiano, sfiliamo una bellissima steelbook con creatività originale a cura di Matt Ferguson & Florey di Vice Press. All'interno due dischi, uno con il film in 4K UHD e l'altro con il film in blu-ray e i tanti contenuti speciali (a parte il più recente che è presente anche nel disco 4K).

La Vault Edition di Scarface con la slipcover trasparente e all'interno la Steelbook

Il video 4K: salto di qualità nel dettaglio e un croma intenso e brillante

L'affascinante Michelle Pfeiffer in una scena di Scarface

Ma oltre alla forma, serve anche la sostanza, che tradotto vuol dire la qualità del video 4K UHD, non scontata per un film del 1983. Ma anche sotto questo aspetto l'edizione Plaion non delude le attese. Il livello di dettaglio rispetto al blu-ray si innalza in modo vistoso e primi piani, abiti sgargianti, locali notturni regalano tutti un'impressionante serie di particolari, oltre a un quadro nitido, solido e compatto. Ma anche la tavolozza cromatica è di quelle che lasciano il segno. Siamo di fronte a un quadro di colori forti e intensi eppure mai artificiali, di accattivanti toni pastello che soprattutto nelle scene ben illuminate fanno brillare gli occhi dello spettatore.

Tony Montana si gode la ricchezza in uno dei pochi momenti di relax

Il rosso del sangue ha un notevole impatto, come del resto le insegne al neon di Miami o l'azzurro delle piscine. C'è ovviamente la grana originale, forse a volte un po' rumorosa ma sempre organica e dalla spiccata naturalezza cinematografica. L'unico vero rilievo da fare è quello che nelle scene più scure, oltre a una maggior morbidezza, affiora una pastosità a tratti rilevante, che in alcuni frangenti annacqua il dettaglio nell'oscurità. Ma si tratta di piccoli difetti praticamente fisiologici che non tolgono valore a un video che per il resto permette di vedere Scarface come mai era stato possibile prima.

Audio italiano un po' sottotono, l'inglese è più spettacolare

Robert Loggia e Michelle Pfeiffer in una scena di Scarface

Sul fronte audio, per quanto riguarda la traccia italiana bisogna accontentarsi di un DTS 2.0 che risulta di discreta qualità, ma giocoforza un po' soffocato e sacrificato nella spazialità, con i dialoghi che hanno alcune sibilanti un po' fastidiose. Insomma è una traccia incapace di scrollarsi di dosso la sensazione di qualcosa di datato, anche se il doppiaggio originale è sempre bello da sentire. Il DTS:X inglese, anche se necessita un'alzata di volume, offre sicuramente maggior armonia e corposità, sfodera un più preciso posizionamento degli effetti ambientali e a tratti regala anche un'efficace sensazione di immersione. Ma dove la differenza è più avvertibile è nelle caotiche sparatorie e nella colonna sonora, dove l'apporto dei surround e l'entrata dei bassi rendono la scena sonora più incisiva.

Gli extra: la reunion del 2018 e quasi tre ore di contributi

Al Pacino e Steven Bauer, amici inseparabili nel film e protagonisti nella reunion del 2018

Ottimi gli extra con quasi tre ore di contributi, anche se solo uno è più recente e lo troviamo già nel disco 4K. Si tratta di Scarface: rimpatriata per il 35° anniversario (27 minuti), ovvero la reunion tenutasi nel 2018 al Beacon Theater di New York City con il regista Brian De Palma e gli attori Al Pacino, Michelle Pfeiffer e Steven Bauer che parlano delle origini del progetto, della violenza del film, della sceneggiatura, delle interpretazioni, delle riprese e altro ancora. Sul disco blu-ray, oltre alla reunion, troviamo gli altri extra. Si parte con Il fenomeno Scarface (38' e mezzo), documentario sulla storia del film, il debutto, la risposta della critica e del pubblico, le discussioni e le controversie che ne seguirono.

Mary Elizabeth Mastrantonio interpreta la sorella di Tony Montana

A seguire Il mondo di Tony Montana (12') con interventi di autori, direttori di giornali e funzionari delle forze dell'ordine, e La rinascita (10') su come il film del 1932 di Howard Hawks e Richard Rosson abbia ispirato quello di De Palma. A seguire La recitazione (15') sulle performance degli attori, e La creazione (29' e mezzo) con De Palma, il produttore Martin Bregman, Oliver Stone e membri del cast e della troupe che raccontano le sfide del film. Per chiudere troviamo alcune Scene eliminate (22' e mezzo), Scarface: la versione televisiva (3') e Scarface: la realizzazione del gioco (12') sul videogame del 2006.