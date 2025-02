Sanremo, tutto piuttosto che: guida di sopravvivenza per coloro che odiano il Festival

Non sopportate le canzoni, le canzonette il solito teatro Ariston? Nessun problema, vi capiamo. Uscite di casa e andate al cinema. E se preferite il divano, ecco quello che potreste vedere in tv e in streaming al posto della kermesse canora.

Come dire, tutto più di tutto fuorché Sanremo. Perché se è vero che il Festival della Canzone Italiana catalizza l'attenzione di milioni di Italiani, ce n'è una grossa fetta che, di canzoni e canzonette, proprio non ne vuole sapere. Il carrozzone nazional popolare da evitare come la peste, per buona pace dei commenti social, delle chiacchiere con gli amici, del Fantasanremo (noi conosciamo solo il Fantacalcio!) e via discorrendo. C'è un popolo che resiste al voto e al televoto, alla polemica, alla classifica, all'abbronzatura di Carlo Conti. C'è un'Italia ignifuga alla kermesse sempre diversa ma sempre uguale.

Il palco di Sanremo 2025

Allora, che fare, dall'11 al 15 febbraio? Come supportare titoli e titoloni, gossip e conferenze stampa del giorno dopo? Molto semplice: cambiando canale (e oggi con lo streaming di canali ce ne sono quanti volete). Oppure, uscendo di casa. C'è un mondo fuori Rai1. C'è un mondo fuori il Teatro Ariston. Mostre, eventi, concerti, serate a tema, il teatro e, per quanto ci riguarda, il cinema. Insomma, un mondo molto più bello. La vecchia cara sala cinematografica, dimenticata d'estate e, guarda caso, dimenticata durante il Festival di Sanremo. Proprio per questo, proviamo ad offrirvi alternative (valide), sfidando l'Auditel e, soprattutto, sfidando la lesa maestà del Festival. Non ringraziateci: anche noi facciamo servizio pubblico.

I film al cinema

The Brutalist: un'immagine del protagonista Adrien Brody

Un offerta particolarmente ricca in sala. Molti film candidati all'Oscar, ma anche commedie, thriller che non ti aspetti e pure la saga Marvel, con il ritorno di uno dei personaggi più amati. Se Sanremo non fa per voi, un consiglio: riscoprite il grande schermo. Niente interruzioni pubblicitarie, niente canzoni brutte, niente cantanti sconosciuti o redivivi. Solo la magia del buio, illuminata da un sogno, molto più vero della finta tv. Al cinema, dunque, l'imbarazzo della scelta: c'è The Brutalist di Brady Corbet, che dura comunque meno di una puntata di Sanremo, e poi l'emozionante We Live in Time con Florence Pugh e Andrew Garfield (altro che superospiti).

Una scena di Captain America

Se di vera musica siete appassionati, non perdete poi il biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown o il caso cinematografico dell'anno, Emilia Perez. Preferite le commedie? Nessun problema: 10 giorni con i suoi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini è adatto a tutta la famiglia, così come Fatti vedere, consigliato per San Valentino. A proposito: per la festa degli innamorati scegliete Babygirl con Nicole Kidman. E se invece avete voglia d'azione, ecco Captain America: Brave New World. Talmente coraggioso che sfida pure Sanremo. Insomma, approfittate: andate al cinema, la sala sarà mezza vuota e lo spettacolo assicurato. Lì dentro, Sanremo non può raggiungervi!

Il palinsesto tv: non c'è solo Sanremo

Cinque giorni di canzoni? No grazie. Prendete il telecomando e fate zapping. Per fortuna Sanremo non viene trasmesso a reti unificate. Ecco la programmazione alternativa che si contrappone alla diretta di Rai1.

11 Febbraio

Mica male la programmazione alternativa per la prima serata del Festival. Su Rai3, per esempio, c'è il commovente Nowhere Special di Uberto Pasolini (protagonista un grande James Norton), mentre su Canale 5 si ride con l'usato sicuro: Bisio e Siani per Benvenuti al Sud. Italia1 non molla, e propone in prima serata Le Iene. Su Rai4 invece l'ottimo James Mangold che dirige l'adrenalinico Le Mans '66 - La grande sfida. Su Sky Uno la nuova puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

12 Febbraio

Independence Day: Rigenerazione - Liam Hemsworth in un momento del film

Come da tradizione, nemmeno la mitica Federica Sciarelli molla la presa e, anzi, è presente su Rai3 con Chi l'ha visto?. Canale5 ripropone Siani e Bisio (di nuovo) con il sequel Benvenuti al Nord, mentre l'azione sci-fi sbarca su Italia1 con Independence Day: Rigenerazione. Ma il colpo ad effetto lo propone TV8, proponendo in chiaro una gara dell'andata dei PlayOff di Champions League. Stesso discorso per i canali Sky: il mercoledì di Coppa dei Campioni è il vero rivale di Sanremo 2025.

13 Febbraio

Alfonso Signorini

Se le reti Rai, per il giovedì sanremese, sembra essersi tirata indietro, l'affronto, se così si può dire, arriva da Mediaset: nonostante gli ascolti altalenanti, Canele 5 tiene il punto e programma in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello. Una vittoria di Alfonso Signorini contro Carlo Conti sembra impossibile. Tuttavia, mai dire mai. Competizione agguerrita anche su Sky: andata PlayOff di Europa League, con le partite in esclusiva su Sky Sport. Invece, per chi ama i cult movie, su Sky Cinema Action c'è Matrix del 1999.

14 Febbraio

La serata dei duetti di Sanremo, si sa, è quella più attesa: la Rai ci prova con Il traditore (Rai3), intanto che Mediaset offre in prima tv la commedia Tutti a bordo con Stefano Fresi e Giovanni Storti. Ignorato al cinema, rischia di essere ignorato anche in televisione. Su Cine34, però, c'è Thomas Milian con il caposaldo del poliziottesco Delitto in formula Uno. Il cinema? Sky Cinema Due propone La zona d'interesse di Jonathan Glazer.

15 Febbraio

Difficile competere con la finalissima. Se Rai2 offre in prima tv Cena con delitto - Knives Out sceglie di mettere da parte C'è posta per te offrendo per l'ennesima volta la commedia Quasi amici (anche basta, no?). E Sky? C'è il campionato con Milan vs Verona su Sky Sport e Sky Calcio, mentre Sky Cinema 1 propone Pearl Harbor.

Visioni in streaming: altro che diretta Rai

Lo sappiamo, in streaming, tra una piattaforma e l'altra, trovate un po' di tutto. Cinema, serie, format presi in prestito dalla tv generalista. Uscite dalla comfort zone della televisione tradizionale e scegliete voi cosa (non) vedere.

Netflix: da La Dolce Villa a Cassandra

The Night Agent 2: il protagonista Gabriel Basso

Su Netflix, per esempio, è arrivato Tom Cruise con Mission: Impossibile Dead Reckoning, e per gli inguaribili romantici c'è poi La Dolce Villa, girato in Toscana, e interpretato da Scott Foley e Violante Placido. Attenzione meritata anche per Cameron Diaz, che torna sul set insieme a Jamie Foxx in Back in Action. Se volte invece movimentare le vostre serate, ci sono due serie che potrebbero fare al caso vostro: The Recruit e The Night Agent. Poi, chiaro, Squid Game 2 è la visione obbligata se ancora non l'avete recuperata. Date una possibilità anche a Cassandra, serie tv tedesca che riflette sulla pericolosità delle smart home.

Prime Video: Kitano e Un matrimonio di troppo

Broken Rage: Takeshi Kitano con la pistola spianata

In attesa che arrivi la nuova stagione di LOL, Prime Video offre come sempre serie e film in prima o seconda visione. Questo inizio febbraio, tra l'altro, si dimostra ben affilato, e pronto per sfidare il Festival della Canzone italiana. Se volete concedervi una visione gustosa, divertente e inusuale, è arrivato finalmente uno dei titoli che più abbiamo amato alla Mostra del Cinema di Venezia: Broken Rage di Takeshi Kitano. Tuttavia, se Sanremo coincide con la festa degli innamorati, ecco Will Ferrell e Reese Witherspoon nella commedia Un matrimonio di troppo. Visione perturbante quella di Blink Twice, esordio alla regia di Zoe Kravitz. Se volte invece lanciarvi in una visione seriale, c'è la procedurale On Call - Di Pattuglia. Sempre una garanzia, invece, The Bad Guy. Potrebbe essere il momento giusto per iniziarla.

Disney+: Paradise, San Valentino e le sorelle Kardashian

Paradise. Sterling K. Brown in una scena della serie.

L'abbiamo detto, Sanremo coincide con la settimana di San Valentino. Per l'occasione, Disney+ offre una speciale vetrina che alterna serie e rom-com. Da classici come Pretty Woman a 10 Cose che odio di te, fino ai recentissimi The Greatest Hits e Ritrovarsi in Rye Lane. Le serie romantiche? Date una chance ad High Fidelity. Tra le novità, la sesta stagione di The Kardashians e, poi, una delle serie televisive del momento, Paradise, rompicapo firmato da Dan Fogelman e interpretato da Sterling K. Brown, Julianne Nicholson e James Marsden. Qualcosa di molto stimolante, per chi non riesce a sopportare la passività sanremese.