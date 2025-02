Sanremo 2025, Bianca Balti domina l'Ariston: le pagelle dei look della seconda serata

I giovani portano un po' di freschezza e il livello dei look è leggermente migliorato, ma siamo ancora lontani dai fasti delle edizioni passate. La speranza è che la terza serata ci riservi un vero colpo di scena. Per ora, Bianca Balti resta la vera regina di Sanremo 2025.

La seconda serata di Sanremo 2025 si è aperta baldanzosa dopo il grande successo della prima, che ha fatto registrare numeri da record. Lo sottolinea anche Nino Frassica quando dice che a guardare Sanremo è stato il 119% degli italiani, tra cui 300 suore e un Antonio Cannavacciuolo. Parte così il secondo appuntamento, che cerca di alzare il livello anche sul versante della moda lasciando però l'effetto sorpresa in un cassetto, almeno per quanto riguarda gli artisti in gara. L'unica che ha veramente brillato sul palco dell'Ariston è infatti la supermodella Bianca Balti che, come aveva annunciato in conferenza stampa, voleva solo divertirsi da matti, non fare la "malata di cancro". E lo ha dimostrato. Radiosa, energica, un'esplosione di eleganza e gioia di vivere. Ha dominato il palco con la grazia di una regina regalandoci quattro momenti di pura moda. Confermando che a volte basta un abito per lanciare un messaggio potente. Una presenza che ha reso il resto quasi superfluo.

Gli outfit degli artisti in gara hanno registrato qualche progresso, ma nulla di rivoluzionario. Un accenno di crescita? Forse, ma niente che infiammi il palcoscenico. Elodie si riprende con più sicurezza, Achille Lauro si conferma un maestro di stile, mentre Alex Wyse tra i giovani è la rivelazione della serata: finalmente qualcuno con personalità. Ecco allora le pagelle dei look della seconda serata di Sanremo 2025.

Gli impeccabili della serata

Bianca Balti - di un altro universo

Ogni sua uscita è stata un trionfo. Dall'abito Valentino su misura, azzurro polvere con paillettes luminose e piume eteree, al sofisticato Giorgio Armani Privé tempestato di paillettes blu notte. Poi la magia di Fendi Couture, con un vestito che sembrava una pioggia di cristalli, e infine l'abito con cut-out che mostra con fierezza la cicatrice abbinata a una pelliccia rosa antico. Non una sbavatura, non un passo falso. Regina assoluta. Perfetta in ogni sua apparizione. Una lezione di eleganza e presenza scenica.

Achille Lauro - 9

Sempre un passo avanti, sempre magnetico. Il completo dal taglio sartoriale di Nick Cerioni e D&G è un'ode alla teatralità e al mondo gangster anni '40. Un'eleganza studiata che sa stupire senza mai risultare caricaturale. Lo guardi e sai subito che è lui: missione compiuta. Sempre in controllo, sa esattamente cosa fare per lasciare il segno.

Elodie - 9

Elodie trasforma l'Ariston in un club retrò con un abito rosso scuro di Gucci, adornato da frange e un boa che evocano atmosfere d'altri tempi. Sensuale e sofisticata, domina la scena con una presenza magnetica.

Damiano David - 9

Il frontman dei Måneskin omaggia Lucio Dalla con un look raffinato: tuxedo nero e camicia in seta avorio, impreziositi da un fiocco. Tornano i guanti ma in raso e super sexy. E il secondo outfit è ancora più hot: pantaloni rossi su camicia bianca dal taglio 70s. Tocco di classe la fascia in vita che dà quel non so che di gitano che ci piace assai.

Alex Wyse - 9

Finalmente qualcuno che osa! È tra i giovani in gara e la sua energia sprizza anche dal look: pantaloni rossi, ampi e a vita alta abbinati a uno smanicato in vinile celeste pastello. Outfit ultra pop che insegna ai big qual è il modo giusto di porsi a Sanremo.

I nì: bene ma non benissimo

Francesca Michielin - 6

Opta per un completo pantalone scuro e top cut-out azzurro by Miu Miu: una scelta fresca e contemporanea che risulta però un po' troppo semplice per un palco come quello di Sanremo. Meglio nella prima serata.

Giorgia - 7

In un completo nero giacca e pantalone di Dior, la cantante punta su un'eleganza classica. Frizzante il top in pizzo, ma anche se impeccabile manca di quel guizzo che avrebbe potuto renderla memorabile.

Lucio Corsi - 7

Non possiamo farci niente: lo adoriamo nella sua eccentricità. Dopo l'outfit glam rock della prima sera, Lucio sceglie di indossare una tutina bianca con zip da cui si intravede una t-shirt di Gatto Silvestro. Ad accompagnare un cappello in velluto verde. Nessun brand, è uno di noi.

Willie Peyote - 7

Ci piace lo streetwear rivisitato in modo glamour e su di lui sta benissimo. Giacca e camicia con dettagli metallici in coordinato e un black and white diverso dal solito. Promosso a pieni voti.

Rose Villain - 6.5

Il marrone è un colore difficile da indossare ma Rose Villain, con la sua silhouette tutte curve, lo porta con una nonchalance invidiabile. Bella la trasparenza della gonna, un po' meno la fascia rosa.

Fedez - 7

Non smorza i toni Fedez che si ripresenta in total black, oscuro come la canzone che porta. La camicia damascata stavolta è portata senza giacca e ci piace tantissimo. Un consiglio: le lenti nere lasciamole a casa la prossima volta.

The Kolors - 6

Completi in velluto scuro custom made tempestati di diamanti per tutti i componenti dei The Kolors. Un cielo stellato che brilla sul palco dell'Ariston e che colpisce molto più della loro canzone.

I flop, errori da dimenticare

Rocco Hunt - 4

Sembra stare lì per sbaglio e l'espressione smarrita non aiuta certo un abbigliamento che definire scialbo è un eufemismo. Non solo non spicca il volo, ma si perde tra una camicia nera trasparente, una giacca di velluto e l'occhialetto da studente dell'ultima ora.

Rkomi - 3

L'unica spiegazione possibile alla scelta di non indossare nulla sotto la giacca è che abbia tutte le magliette in lavatrice. E per tutte intendiamo tutte. Altrimenti non si spiega. Un hobbit elegante, anche questa volta.

Bresh - 3

Il rapper indossa un completo casual di Stone Island, che riflette il suo stile urbano ma appare inadatto al contesto sanremese. Casual nel vero senso della parola, ovvero scelto a caso anche questa volta.

Marcella Bella - 5

Se la jumpsuit della prima sera ci era piaciuta non possiamo dire lo stesso del pantalone e top scintillante di ieri. Troppo caotico se abbinato alla chioma leonina che è la cifra stilistica di Marcella Bella.

Serena Brancale - 4

Lo abbiamo capito: Serena Brancale punta tutto sui tagli cut out. Peccato che non sempre sia un bene. In una nuance più delicata rispetto alla prima serata, l'abito è comunque too much e se colpisce lo fa nel modo sbagliato.

Simone Cristicchi - 4

Un look indubbiamente ricercato, quello di Simone Cristicchi firmato da Antonio Marras, che però risulta ridondante su di lui. Troppo cupo e troppo floreale. La decadenza non paga in questo caso.

Cristiano Malgioglio - il solito show, ma chi si stupisce più?

Menzione a parte per Malgioglio, il terzo co-conduttore della serata che ripropone il suo repertorio di piume, cristalli e colori sgargianti. Ma l'effetto sorpresa è ormai svanito e più che eccentrico sembra una macchietta già vista. Un carnevale senza novità. Un tempo faceva notizia, oggi è solo prevedibile.