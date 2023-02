Salvatore Esposito: "Ho festeggiato 10 anni di carriera, ma non nascondo la mia anima nerd"

Reduce dal successo internazionale delle cinque stagioni di Gomorra, dove ha interpretato l'iconico personaggio di Genny Savastano, e da esperienze all'estero come Fargo 4 e Taxi 5, Salvatore Esposito ha da poco celebrato i suoi primi dieci anni di carriera. Il suo esordio, infatti, è avvenuto in TV con la serie Il clan dei camorristi nel 2013. Lungo questi anni ha dimostrato di essere un artista poliedrico dai molteplici interessi e che non ha mai nascosto la sua passione verso il mondo nerd. Abbiamo avuto modo di incontrarlo, in esclusiva per Movieplayer.it, al Nerd Show 2023 di Bologna. Ecco cosa ci ha raccontato.

La fascinazione per il mondo Nerd e l'esperienza di Gomorra

Gomorra - La Serie: Salvatore Esposito nel quarto episodio della quarta stagione

Raccontaci la tua passione verso il mondo Nerd.

Sono cresciuto a pane e anime giapponesi. Come puoi vedere dal mio orologio di Goku, sono un grandissimo fan di Dragon Ball, ma ho apprezzato anche Naruto, Ken il Guerriero, tutti i cartoni sui robottoni da Goldrake in poi. La lista è davvero lunga. Ma sono anche un grande gamer, ho gusti molto trasversali: da God of War a The Last of Us, da Fifa a Resident Evil, fino ad arrivare a Mortal Kombat. Mi piace spaziare e sono orgoglioso di questa mia vena nerd, oltre a essere felicissimo di aver potuto presenziare al Nerd Show.

Cinque stagioni di Gomorra, una serie che ha spopolato in Italia e all'estero. Quando ti sei accorto del clamoroso successo che sarebbe arrivato?

Quella di Gomorra è stata un'esperienza incredibile. Un viaggio che mi ha fatto crescere molto, sia come uomo sia come artista. Essendo stata la mia prima grande esperienza attoriale, ormai dieci anni fa, all'inizio non percepivo il successo che poi sarebbe arrivato. Avevo però intuito di come fosse un'opportunità irripetibile per la mia carriera e me la sono giocata al 100%. La percezione del grande riscontro internazionale l'ho avuta, invece, quando siamo stati ospiti di Canal+ a Parigi per una presentazione. Se non ricordo male era dopo la seconda stagione. Arrivati in centro, sono stato fermato da moltissimi ragazzi appassionati della serie e poi i referenti di Canal+ ci hanno detto che Gomorra - La Serie è stata la serie non francese più vista di tutti i tempi sulla loro emittente. E questo per me, e per tutti coloro che ci hanno lavorato, è sicuramente un grande motivo di vanto.

Chris Rock, Joker e il futuro

Gomorra - La serie 5: Marco D'Amore e Salvatore Esposito al photocall dell'ultima stagione

Parlando di esperienze all'estero, hai lavorato anche con Chris Rock nella quarta stagione di Fargo. Puoi raccontarci di più?

Un'esperienza gigante, sia per i mezzi che avevano a disposizione sia per la crescita professionale che sento di avere avuto. Ci siamo divertiti moltissimo con Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, il cast era pazzesco. E Chris Rock si è dimostrato molto affabile sul set e fuori.

Sei un grande amico di Todd Philips, regista del pluripremiato Joker. Quanto attendi da 1 a 10 il sequel, Folie à Deux?

12 (ride). C'è un aneddoto particolare, perché io sapevo di Joker prima ancora che lo sapessero gli altri. Quando ci siamo incontrati per un caffè a Los Angeles mi aveva raccontato l'idea che aveva in mente per il primo film e di come avrebbe voluto metterla in scena. E ovviamente, dopo il successo clamoroso, tra cui anche la vittoria agli Oscar, fui tra i primi a congratularmi con lui. Da quello che mi hanno detto questo Joker 2 sarà molto diverso dal primo e soprattutto ancora più spiazzante. Io non vedo l'ora e confido nel talento di Todd, senza dubbio un regista che continuerà a dire la sua in quel di Hollywood.

L'eroe: un primo piano di Salvatore Esposito

Cosa riserva il futuro per Salvatore Esposito?

Da poco è uscito il mio secondo romanzo Eclissi di Sangue e sto cercando di sviluppare una serie tratta da questo e dal mio altro romanzo, Lo sciamano. Sto lavorando anche a una serie per Sky tratta dai film di Piedone con Bud Spencer e poi ci sono altri progetti internazionali che sono ancora top secret. Ho da poco festeggiato i miei primi 10 anni di carriera, vediamo cosa mi riserveranno gli altri 10 (speriamo).