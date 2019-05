Rocketman, Taron Egerton: "Bohemian Rhapsody fenomeno globale, ma sul set noi cantavamo davvero"

Dopo una magica apparizione sul red carpet, Elton John ha lasciato Cannes, ma ci pensano le star Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard e il regista Dexter Fletcher ad animare la conversazione su Rocketman. Il film, presentato fuori concorso a Cannes 2019, è stato accolto da una standing ovation che ha riempito tutti di orgoglio. "Ieri è stato uno dei giorni migliori della mia vita" esclama Taron Egerton, ancora scosso. "Abbiamo rischiato, abbiamo usato le canzoni di Elton John in ordine non cronologico, abbiamo inserito nel film elementi fantastici, abbiamo cantato live e la risposta è stata incredibile. Avete reso un giovane uomo di Aberystwyth incredibilmente felice".

Rocketman: un primo piano di Taron Egerton a Cannes 2019

Anche Richard Madden si dice "sopraffatto dopo la serata elettrica", mentre il regista Dexter Fletcher sottolinea come la vera emozione sia stata vedere il film insieme a Elton John e al marito David Furnish, "un'esperienza incredibile per un regista", esperienza vissuta, come svela Taron, guardando il film con la testa girata verso Elton John per spiarne le reazioni. Concetto ribadito da Bryce Dallas Howard: "Il privilegio enorme, per me, è stato poter celebrare Elton John vivo e vegeto, ancora in attività. Di solito i biopic sono dedicati a persone morte, in questo caso esiste solo la celebrazione senza la perdita. Vedere Elton John commuoversi a poche sedie di distanza da me è stato fantastico".

Nessuna agiografia, solo un film che vuole far riflettere

Rocketman, un primo piano di Elton John al photocall di Cannes 2019

Rocketman non è un'agiografia, ma un racconto vivo e vitale della carriera di Elton John fatto in grande libertà (come potete leggere nella nostra recensione di Rocketman) e Taron Egerton ci tiene a ribadirlo: "Non volevamo parlare di perfezione, ma raccontare una storia umana. Elton John è un enorme essere umano, ma è comunque umano. Abbiamo rischiato e siamo stati fortunati ad avere uno studio coraggioso che ce lo ha permesso. Non abbiamo censurato niente, Elton non ci ha mai detto 'questo non lo mostrate', non è certo un tipo che arrossisce facilmente". Per l'attore il dono più grande avuto da Rocketman è l'amicizia di Elton John: "La sua musica è un fenomeno globale, le sue canzoni sono la colonna sonora della nostra vita, ognuno di noi ha un investimento personale su di lui, sentivo un'enorme responsabilità, ma ho potuto passare del tempo con lui. Ha ospitato me e la mia ragazza per qualche giorno a casa sua, la sua guardia del corpo ci ha trovati ubriachi alle tre di notte nella sua cucina. E' un uomo interessante, emotivo, per preparami al ruolo mi sono immerso nella sua musica, ma soprattutto ho potuto parlare con lui di tutto, ha risposto a ogni mia domanda".

Rocketman, il cast a Cannes 2019

Rocketman è un musical nel senso tradizionale del termine. Ripropone un mondo, un'epoca, un'atmosfera unica e tutto è stato curato al dettaglio partendo proprio dalle canzoni firmate da Elton John in coppia con Bernie Taupin: "Siamo partiti dai testi, escludendo la musica, abbiamo cercato di identificarci nelle parole reimmaginando l'uomo" spiega Taron Egerton. "Anche nei costumi abbiamo cercato di essere autentici e creativi preservando la sua integrità, lo stesso per la musica, per le mie performance canore, abbiamo riprodotto quello spirito". L'attore si commuove ripensando al provino in cui ha presentato Your Song, "una delle più belle canzoni mai scritte, ho scelto questa canzone perché, anche senza la musica". Interviene Dexter Fletcher a ribadire che "tutto quello che sentite nel film lo abbiamo eseguito live, è ciò che è accaduto nel momento e Taron è stato grandioso. Ho avuto a disposizione un catalogo di canzoni incredibili e la libertà di interpretarlo con strumenti incredibili come questi attori".

Il musical è l'antidoto alla crisi del cinema

Taron Egerton appare entusiasta dell'esperienza vissuta sul set e si irrigidisce solo quando gli viene proposto un paragone con Bohemian Rhapsody, ultimato dallo stesso Dexter Fletcher dopo il licenziamento di Bryan Singer, e con la performance di Rami Malek premiata con l'Oscar. "E' una domanda orribile" sbotta l'attore "non voglio fare questo paragone. Rami Malek è fantastico, sono orgoglioso di essere menzionato nella stessa frase con lui, quel film è diventato un fenomeno globale, ma il nostro è un'altra cosa. E' un musical in cui dovevamo cantare sul serio, un animale completamente diverso".

Rocketman, Taron Egerton e Bryce Dallas Howard a Cannes 2019

Rocketman

A raccontare le follie di questo set canterino è Bryce Dallas Howard, ultima arrivata quando "stavano già provando il film, stava accadendo, in una stanza c'erano persone che cantavano, in un'altra ballavano. E poi c'era il copione su persona reale, viva, che avrebbe visto il film. Quando eravamo sul set facevo un sacco di domande a Dexter e Taron, volevo parlare con persone che conoscessero Elton e Sheila, la madre, il personaggio che interpreto, ma non ho parlato molto con Elton John, non c'era bisogno, e poi lui non voleva parlare troppo di sua madre". La Howard sottolinea come la diversità di questo film stia proprio nella dimensione musicale ribadendo il pensiero del regista che lo ritiene elemento essenziale, capace di aprire il cuore e veicolare l'emotività. "Oggi l'industria sta cambiando rapidamente. Con tutti i servizi streaming a disposizione la gente preferisce starsene sul divano piuttosto che andare al cinema. Cosa serve oggi per portare il pubblico in sala? Uno spettacolo gigante" spiega l'attrice. "Il cinema deve essere un'esperienza incredibile da condividere e e le vite dei musicisti permettono questo spettacolo. Sarebbe vergognoso vedere Rocketman da soli".