Cobra Kai sta per finire “al momento giusto”, ma la carriera di Ralph Macchio è più viva che mai

Contrariamente a tante altre pellicole di successo degli anni ottanta, da Ghostbusters a Ritorno al futuro passando per I Goonies, The Karate Kid - Per vincere domani si è imposto nella coscienza collettiva in maniera più "garbata" e meno appariscente per così dire. Anche se non meno intensa. Forse anche per una questione legata a un più difficile sfruttamento per la creazione di gadget di ogni tipo, c'è stato bisogno di alcune spintarelle esterne per ricordare al mondo intero quanto il primo film della saga si fosse impresso con forza nei cuori delle persone.

Se quello portato al cinema da John G. Avildsen, non a caso dietro alla macchina da presa anche di Rocky I, non avesse toccato così profondamente le corde degli animi del pubblico, il successo commerciale del reboot con Jackie Chan, l'entusiasmo per i camei di Ralph Macchio e William Zabka in How i met your mother o di Martin Kove nei Goldbergs non si spiegherebbero.

E non ci sarebbe stato bisogno né di continuare la storia di quella epica pellicola con la serie legacyquel Cobra Kai né, tantomeno, di far uscire a maggio del 2025 un nuovo Karate Kid che riunirà sul grande schermo Ralph Macchio e Jackie Chan. Insomma: a 40 anni di distanza dal debutto della pellicola che ha dato il via a tutto questo, sia la saga che la carriera di Ralph Macchio sembrano più sane e vive che mai.

La fine di Cobra Kai e il futuro di Danny Boy

La serie nata su YouTube e traslocata su Netflix sta per concludersi con l'arrivo, nel 2025, delle ultime cinque puntate della sesta stagione. Una produzione diventata iconica e nata sulla scia dell'entusiasmo generato dai già menzionati camei di Ralph Macchio e William Zabka nella ventiduesima puntata dell'ottava stagione di E alla fine arriva mamma intitolata The Bro Mitvah. Quella dell'addio al celibato di Barney in cui questi spiega a Ted e Marshall che il vero Karate Kid non è Daniel LaRusso, ma Johnny Lawrence.

La chemistry fra i due nell'episodio è stata la scintilla che ha innescato la creazione della serie di Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. A ridosso degli impegni stampa di Cobra Kai 6 - parte 2 i due hanno avuto solo parole di elogio per Ralph Macchio dalle pagine di Variety spiegando che l'attore è "tutto ciò che sogni quando pensi di incontrare i tuoi eroi," dice Hurwitz. "È una persona gentile. È un uomo di famiglia. Questo si riflette anche nel modo in cui si comporta sul set come il numero uno nella lista delle chiamate. È un modello per tutto il gruppo di giovani attori della nostra serie".

Ma fra qualche mese il cammino di Cobra Kai finirà. Ora, dato l'amore che il pubblico ha dimostrato e continua a dimostrare verso questa produzione, è abbastanza scontato che la Sony (che detiene il franchise) abbia tutto l'interesse di questo mondo a far sì che la saga possa proseguire e prosperare ancora in futuro. A livello di piccolo schermo non sappiamo ancora cosa combineranno Heald, Hurwitz e Schlossberg, ma le possibilità di sfruttamento con ulteriori spin-off sono sterminate. Va detto che, secondo Ralph Macchio, l'epilogo di Cobra Kai arriva "al momento giusto" e che tutti si stanno preparando a un atterraggio in grande stile. Ma a maggio del 2025, ritroveremo Ralph Macchio sul grande schermo ancora nei panni di Daniel LaRusso in Karate Kid: Legends, in cui anche Jackie Chan tornerà a interpretare Mr. Han, il personaggio del film di Karate Kid uscito nel 2010.

I tre sensei del Miyagi-do

La star italoamericana racconta che quella di tornare in questa pellicola non è stata una decisione presa alla leggera perché sente un forte senso di protezione verso il suo Danny Boy. Dice Macchio a Variety che bisognava "proteggere il personaggio di Daniel LaRusso, capire dove si troverà a quel punto senza dimenticare di tutelare tutta l'eredità del Miyagi-verse". Per questo tutti i tasselli dovevano essere allineati "facendo sì che la storia di Cobra Kai conducesse al nuovo film, anche se sono ecosistemi separati. Tutto ha avuto senso per me. Poi, lavorare con Jackie è stato semplicemente entusiasmante. Ho iniziato tutta questa sul grande schermo. Quanto è bello riportarlo di nuovo al cinema?".

Una carriera sulla cresta dell'onda

Come spesso avviene alle star del cinema, anche la carriera di Ralph Macchio non ha seguito un andamento di crescita regolare, ma è stata all'insegna degli immancabili alti e bassi. Negli anni ottanta ci fu la repentina esplosione prima grazie ai I ragazzi della 56a strada di Francis Ford Coppola nel 1983, poi, nel 1984, Karate Kid e relativi seguiti. Senza dimenticare il Bill Gambini in Mio cugino Vincenzo, una delle commedie più amate e popolari dei primi anni novanta. Poi anche lui si è trovato in una situazione in cui ha lavorato comunque costantemente, senza avere più quel tipo di straordinaria visibilità. Anni comunque complicati di cui l'attore ha parlato nel su libro autobiografico Waxing On: The Karate Kid and Me. Però appunto: non c'è mai stato un vero e proprio stop alla sua professione. C'è stato il ruolo ricorrente in Ugly Betty e diverse opportunità di interpretare versioni di sé stesso che sono state, spesso e volentieri, rifiutate. A eccezione di alcune come in Entourage della HBO.

Dice Ralph Macchio che "Se potessi raccontare quante volte mi è stato proposto d'interpretare me stesso... ho detto no il 90% delle volte. Ho attraversato una fase in cui scherzavo sul fatto che il mio nome fosse più famoso di me. Entourage è stata la prima volta in cui ho interpretato me stesso, e ne sono stato orgoglioso perché era una scelta interessante nell'industria e anche un episodio davvero ben fatto". Poi il ritorno in grande stile anticipato da How i met your mother e attestato, definitivamente, da Cobra Kai.

Ed è proprio grazie alla serie Netflix che Ralph Macchio, splendido sessantatreenne, ha finalmente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Una stella posizionata proprio vicino a quella di Pat Morita, alias Mr. Miyagi in Karate Kid. Un riconoscimento che per l'attore è perfetto in questa fase della sua vita e della sua carriera di cui dice "È giusto restare accanto a Miyagi per sempre, non potrei essere più orgoglioso e onorato di avere una posizione del genere. Ricordo che lui diceva che avere una stella sulla Walk of Fame era probabilmente il momento più importante della sua carriera, considerando le sue umili origini. Così potrò canalizzare un po' di quell'amore che continua a spargere su questo universo di Karate Kid". Un universo che continuerà a espandersi ancora e ancora. Colpendo per primo. Colpendo forte. Senza pietà. È il pubblico che lo chiede.