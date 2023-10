Morgane - Detective geniale 3, ultima puntata stasera su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 alle 21:30 Morgane - Detective geniale 3 saluterà il suo pubblico direttamente alla prossima stagione. Sarà infatti trasmessa l'ultima puntata della terza stagione, che all'ultimo momento ha preso il posto in palinsesto della prima TV di House of Gucci, il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver, rimandato a mercoledì prossimo.

Trama puntata mercoledì 11 ottobre

Nel primo dei due episodi, dal titolo "Fuk, Luk e Sau", Serge, il padre di Morgane, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve soldi a un gruppo di motociclisti. Per questo motivo vuole recuperare quelli che aveva nascosto dietro la lavatrice, ma scopre che la figlia e i nipoti li hanno spesi tutti... Intanto Morgane viene chiamata su una nuova scena del crimine: Samir Masmoudi, travestito da coniglio, viene trovato morto dopo l'addio al celibato del suo amico, Will Zaho. La detective, fingendosi una wedding planner, si fa assumere per poter indagare meglio sull'omicidio.

A seguire, nell'episodio "Kikeriki", ultimo di questa terza stagione, Morgane e Karadec indagano sull'omicidio del proprietario di una gioielleria. Sulla scena del crimine, Morgane riconosce alcuni gioielli rubati dal padre. Quando la squadra stabilisce un legame tra la vittima e il motociclista a cui Serge deve dei soldi, Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi e, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre.

Il cast

Riconfermato, con una new entry importante, il cast delle prime due stagioni, a cominciare dalla protagonista, Audrey Fleurot, che torna a vestire i panni di Morgane Alvaro, prima donna delle pulizie, ora in forza alla Polizia di Lille grazie alle sue doti intellettive. Mehdi Nebbou è l'ispettore Adam Karadec, colui che deve tollerare tutte le intemperanze sul lavoro di Morgane, finendone inevitabilmente travolto. Marie Denarnaud è Céline Hazan, superiore di Adam, Bruno Sanches è Gilles Vandraud, Bérangère McNeese è Daphné Forestier. Tornano naturalmente i figli di Morgane, a cominciare da Thea (Cypriane Gardin) ed Elliot (Noé Vandevoorde), figlio di mezzo, dotato come la madre di un quoziente intellettivo superiore alla media. New entry è Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard, assunto per sostituire Morgane dopo le dimissioni volontarie, non riesce a resistere al suo fascino e, nonostante i tentativi di lei di farlo licenziare, se ne innamora perdutamente.

Morgane 4 ci sarà?

Morgane - Detective geniale 4 è stata non soltanto già annunciata ma anche già girata, in Francia, la scorsa estate. Il nuovo ciclo di episodi sarà trasmesso sul canale TFI nella primavera del 2024, mentre in Italia dovrebbe approdare come sempre in autunno. Audrey Fleurot, la protagonista, ha già condiviso qualche dettaglio della prossima stagione, che ruota intorno alla domanda: chi è veramente il padre di Morgane?