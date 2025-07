Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia)

È passato un anno da quando abbiamo iniziato a parlare di PiperFilm, da quando proprio a Riccione si presentavano annunciando la distribuzione di Parthenope di Paolo Sorrentino. Nel frattempo il film è uscito, ha avuto un'ottima risposta di pubblico, e ha consolidato Piper come solida nuova realtà distributiva italiana, che ci ha portato altri titoli interessanti, tra cui La città proibita, ultimo grande lavoro di Gabriele Mainetti. E andando avanti la situazione non cambia: altro grande cinema italiano, altri grandi autori. Ancora una volta Paolo Sorrentino.

Alessandro Aronadio, Edoardo Leo e una storia vera

Una scena di Per te

È stato lo stesso Edoardo Leo a presentare sul palco di Ciné il nuovo film di Alessandro Aronadio che lui stesso ha prodotto, la storia vera di un uomo affetto da Alzaimer precoce, interpretato dallo stesso Leo. Uno spunto fuori dal comune per una commedia, che ne fa un film che promette anche una profondità e leggerezza nel racconto di un tema forte ed emozionante. Un film che, secondo Leo, "non parla di malattia, parla di ricordi da tenere vivi." Il titolo del film è Per te.

La leggerezza di Tutta colpa del rock, le bugie di Claudio Amendola

Un cast di comedians ben amalgamato quello che dà vita a Tutta colpa del rock, il film che inizia il suo cammino a Giffoni e arriverà in sala dal 28 agosto, dopo le anteprime del 9 e 10, quindi ancora in tempo per sfruttare l'iniziativa Cinema Revolution. Nel cast Lillo, che ha scherzato definendolo "il più grande film musicale di tutti i tempi", accanto a Elio, Maurizio Lastrico, Matilde Gioli, Valerio Aprea al servizio di Andrea Jublin. Una storia che parte dal carcere e mette insieme un bizzarro e improvvisato gruppo rock.

Claudio Amendola sarà invece protagonista di Fuori la verità, film che ragiona sul concetto di verità, su un gioco a premi che mette alla prova il nostro approccio a essa e il modo in cui tutti quotidianamente la aggirano, firmato da Davide Minnella. Amendola interpreta quello che lui stesso ha definito "il Maradona della bugia", accanto a Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Leo Gassmann. Uno dei primi progetti selezionati da Piper, che ha colpito per la sua originalità e al quale hanno concesso tutto il tempo necessario per confezionarlo al meglio.

I nuovi lavori di Pietro Marcello e Carolina Cavalli, aspettando Sorrentino

Un listino, quelli di PierFilm, fatto anche di ritorni. Dopo il buon Amanda, torna infatti Carolina Cavalli con la sua seconda opera: Il rapimento di Arabella con Benedetta Porcaroli e una star internazionale com Chris Pine. Altro autore che torna è Pietro Marcello con il suo Duse, che racconta una delle più grandi figure teatrali italiane, la prima donna a prendere la copertina del Time nel 1924. A interpretarla troviamo Valeria Bruni Tedeschi, della cui interpretazioni già si parla benissimo. Per entrambi i titoli si punta a un percorso festivaliero e si aspettano risposte in tal senso per scegliere la collocazione migliore.

Così come per La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, appena annunciato come apertura della Mostra del Cinema di Venezia, la cui produzione è stata annunciata alle Giornate Professionali di Sorrento, l'equivalente invernale di quelle che stiamo vivendo a Riccione.

I film PiperFilm della seconda metà del 2025