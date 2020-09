Petra, la recensione del primo episodio: un incontro Delicato

Petra: Paola Cortellesi in una scena della serie Sky

Iniziamo la recensione del primo episodio di Petra dando il benvenuto a un nuovo personaggio televisivo pronto a conquistare gli spettatori italiani. Si tratta di Petra Delicato, nata in terra spagnola dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett e adattata in una serie tv Sky in onda dal 14 settembre (disponibile anche On Demand e su Now TV) per quattro settimane e altrettanti episodi ispirati dai primi romanzi della saga letteraria pubblicata in Italia da Sellerio. Un ruolo per il quale è stato chiamato un nome noto del panorama dell'intrattenimento nostrano, una Paola Cortellesi in gran forma, splendidamente affiancata da Andrea Pennacchi e ben guidata dalla regia di Maria Sole Tognazzi.

Detective per caso

Petra: Paola Cortellesi in una scena del primo episodio Riti di morte

Nel primo episodio di Petra troviamo la protagonista lontana dal lavoro sul campo, impegnata nel proprio incarico di archivista e coinvolta in una indagine attiva per puro caso, perché reperibile al momento dell'arrivo di una ragazza stuprata. Un crimine che è destinato a non rimanere isolato, perché nuovi stupri seguono al primo e riconducono allo stesso colpevole per segno ricorrente lasciato sul braccio delle vittime. Un caso che la detective è decisa a continuare a seguire, trovando il modo di collaborare con un collega vecchio stampo e dal carattere e atteggiamento opposti rispetto a lei, il viceispettore Antonio Monti, dando vita a una coppia dall'incredibile equilibrio su schermo.

Petra: Paola Cortellesi nel primo trailer della nuova serie tv Sky

L'ossimoro nel nome

Petra: un'immagine del primo episodio Riti di morte

Petra Delicato, adattamento italiano della Petra Delicado dell'autrice spagnola, rende alla perfezione i contrasti e chiaroscuri della detective interpretata da Paola Cortellesi. Con due matrimoni falliti alle spalle, e altrettanti mariti che continuano a gravitare attorno alla sua vita, la detective è un personaggio fuori dagli schemi, dalla risposta pronta e spesso dura, alla ricerca del proprio posto nel mondo e disposta a usare metodi poco ortodossi nel corso delle indagini per raggiungere i suoi scopi.

Petra: Andrea Pennacchi nel primo episodio Riti di morte

Opposta è la figura di Antonio Monte, adattamento italiano di Fermín Garzón, poliziotto anziano dal punto di vista anagrafico e nel comportamento, saggio e ligio alle regole, preciso, rispettoso, e molto intuitivo sul lavoro. Due opposti che funzionano alla meraviglia insieme e che nel primo episodio Riti di morte vediamo superare le iniziali inevitabili diffidenze. La Cortellesi e il suo co-protagonista Andrea Pennacchi funzionano alla perfezione nel mettere in scena un rapporto che si sviluppa di scena in scena, di battuta in battuta, di birra in birra.

Petra: Andrea Pennacchi e Paola Cortellesi davanti a una birra nel primo episodio Riti di morte

Tra le vie di Genova

Petra: i protagonisti a spasso per Genova nel primo episodio Riti di morte

Alle loro spalle vive un terzo suggestivo protagonista del nuovo Sky Original: Genova. Incredibile come e quanto funzioni bene la città ligure come sfondo per le indagini di Petra, se si considera che queste storie erano nate e sviluppate su un contesto diverso come quello di Barcellona. Lo spettatore si ritrova a scoprire una Genova inedita insieme alla coppia di poliziotti, guidati dalla regia sicura di Maria Sole Tognazzi e da una scrittura che riesce a bilanciare l'introduzione dei personaggi con il primo caso che li vede coinvolti.

Petra: un'immagine del primo episodio Riti di morte

Riti di morte è un debutto che ci lascia soddisfatti, perché ci coinvolge nell'indagine, ma allo stesso tempo ci permette di fare la conoscenza della detective, dei suoi modi ruvidi, del suo collega e del contesto in cui si muovono: tanti ingredienti diversi, dosati alla perfezione anche grazie al formato scelto per gli episodi, strutturati come dei film per impostazione e durata. Benvenuta Petra!

