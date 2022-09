Petra 2, la recensione del primo episodio: Un ritorno in gran forma

Bentornata Petra!

Petra 2: Paola Cortellesi in una scena del primo episodio della stagione 2

Non possiamo che iniziare la nostra recensione del primo episodio di Petra 2 con questo saluto entusiasta a un personaggio che abbiamo imparato ad amare nel primo ciclo di episodi di un paio di anni fa. È quindi un piacere e una gioia ritrovare Paola Cortellesi nel ruolo per ulteriori quattro casi da risolvere, vederne confermata la bravura ma anche l'alchimia con l'impagabile compagno di scena, Andrea Pennacchi. Conferma anche dietro la macchina da presa, con Maria Sole Tognazzi ancor più solida e sicura nel raccontarci le imprese e indagine di questo bellissimo personaggio nato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett edite da Sellerio, adattate per lo schermo, in questa seconda stagione, da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia (ma, attenzione, anche con la collaborazione della stessa Cortellesi, sempre più in sintonia con la sua Petra).

Dal privato al lavoro, dalle vacanze alla scena del crimine

Petra 2: Andrea Pennacchi, Paola Cortellesi in una scena del primo episodio della seconda stagione

Una pausa serve a tutti, compresi Petra e Antonio Monte. Ma il rientro dalle vacanze natalizie non è dei migliori per entrambi, catapultati direttamente sulla scena del crimine, tanto che ritroviamo Monte con un improbabile completo color pastello, distante dall'alone di sobrietà che lo accompagna quando è in servizio. L'occasione è la morte di un uomo, ucciso all'interno di un lussuoso comprensorio in cui abitava con la famiglia. Un microcosmo fatto di persone benestanti e di facciate che non sempre corrispondono alla realtà, tra gelosie, dettagli taciuti e segreti non troppo nascosti. A rendere più complessa la situazione è il coinvolgimento personale di Petra nella vicenda, che rende più delicata la gestione del caso e rischia di far scivolare i protagonisti in una trappola.

Petra e Antonio

Sin dal titolo Serpenti nel paradiso fa capire il mondo che si cela dietro l'apparenza di benessere che circonda la vittima e il suo mondo, che gli autori di Petra rivelano pian piano, seguendo le indagini della protagonista e della polizia. L'intreccio funziona nella sua componente mistery, nella costruzione di un caso capace di incuriosire lo spettatore, anche se non tra i più stimolanti visti fin qui nel corso della serie. Ma questo appeal inferiore dal punto di vista dell'indagine di per sé è bilanciato da una spinta ulteriore sulla costruzione dei personaggi: a Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi basta veramente poco per mettere in scena le complesse dinamiche già impostate nella prima stagione, che poco per volta hanno portato a un equilibrio perfetto e affascinante tra i loro personaggi.

Petra 2: Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi in una scena del primo episodio

Se i primi episodi erano stati di assestamento e di consolidamento di un rapporto che si andava sviluppando scena dopo scena, tra diffidenze da superare e barriere da incrinare, Petra Delicato e Antonio Monte sono ormai un duo amalgamato alla perfezione: il loro rapporto è fatto di stima reciproca, fiducia ormai conquistata, libertà che si può iniziare a prendersi nel superare quel muro invisibile eretto dalla protagonista ma non più invalicabile. I sorrisi complici dei due sono un traguardo ormai raggiunto che non vediamo l'ora di vedere messo alla prova nei rimanenti episodi di questa seconda stagione appena iniziata.

Sulle strade di Genova

Petra 2: una scena della seconda stagione

Se da una parte c'è il caso e dall'altra i protagonisti, ad amalgamare il tutto c'è il contesto in cui si muovono: una Genova che si conferma perfetta per sostituire la Barcellona dell'originale letterario, fotografata e orchestrata con gusto e sicurezza da Maria Sole Tognazzi e tutto il comparto tecnico della serie. Petra si conferma un'ottima produzione che all'esordio della sua seconda stagione riesce a essere ancora più a fuoco del primo ciclo di episodi, sia dal punto di vista narrativo che visivo. Guardare un episodio di questo Sky Original è un piacere, perché la serie accoglie lo spettatore a dispetto dall'indole poco socievole della sua protagonista. Ci si sente a tavola con lei e Monte mentre sorseggiano la loro birra e questa sensazione di distanza annullata è possibile solo quando ci si trova al cospetto di una grande serie. E Petra lo è.

