Nei primi minuti sembra quasi di assistere a una versione involontariamente seria di Mercoledì, con il look della protagonista e quello della sua compagna di stanza che sembrano scimmiottare - non si capisce se e quanto sia voluto, ma soprattutto il perché - quello della rampolla Addams e della biondissima Enid. Ma in quell'inizio vi erano ancora speranze che Perfetti bugiardi potesse distaccarsi dal classico filone degli young adult contemporanei, speranze poi ben presto disattese dal procedere sempre più caotico degli eventi.

Perfetti bugiardi: una scena del film

Non stupisce quindi che questo film spagnolo altro non sia che l'ennesimo adattamento di un romanzo nato sulla piattaforma online Wattpad, in questo caso firmato da Álex Mírez, con tanto di sequel scritto già realizzato a concludere la saga. Va detto che questa trasposizione presenta una sorta di finale autoconclusivo, che offre le risposte necessarie all'indagine principale, pur lasciando aperte le porte a una possibile evoluzione delle dinamiche sentimentali, quelle sì destinate a rimanere in sospeso.

Perfetti bugiardi... ma non troppo

Al centro della vicenda troviamo Jude Derry, una giovane studentessa che è riuscita a ottenere una borsa di studio per iscriversi alla prestigiosa Università Tagus, istituzione privata frequentata dai figli dei ricchi. Dietro la domanda di ammissione nasconde però un obiettivo ben preciso, ovvero comprendere cosa sia effettivamente accaduto al fratello Henry, morto in circostanze poco chiare e in qualche modo legate alla famiglia Cash, proprietaria dell'istituto.

La protagonista è in cerca di risposte

Jude ha preparato un piano nei minimi dettagli, che la vedrà avvicinarsi ai tre fratelli Aegan, Adrik e Aleixandre, da lei ritenuti i principali responsabili della tragica scomparsa di Henry. Ben presto la nuova arrivata comincia a instaurare distinte relazioni con due dei tre eredi, che rischiano di complicare non poco la sua missione: sentimenti inaspettati cominciano infatti a far capolino dentro di lei, mettendola in una situazione sempre più pericolosa, con la verità che sembra a portata di mano ma a un prezzo tutt'altro che trascurabile.

Soluzioni abusate nel film

Tocca al voice-over iniziale spiegarci per filo e per segno il background e come meticolosamente sia stato organizzato il piano di Jude, che ha cambiato addirittura look - le differenze rispetto ai flashback appaiono talmente marcate da risultare caricaturali - e assunto un'estetica gothic/dark nel tentativo di far colpo su coloro che ritiene direttamente responsabili della morte del fratello. Peccato che il racconto si affidi a svolte e situazioni via via sempre più inverosimili, non soltanto per quanto mostrato effettivamente in scena, ma soprattutto per ciò che riguarda la gestione dei sentimenti, qui mercificati come non mai.

Perfetti bugiardi: una scena del film

Seduzione, odio e amore, legami familiari: cento minuti sorretti da dialoghi spesso imbarazzanti e da una recitazione ai minimi termini, con i personaggi principali affidati a un cast poco espressivo guidato da Irene Balmes, al suo primo ruolo da protagonista e non ancora pronta a sostenere l'attenzione dei riflettori. Non che vada meglio ai tre "rampolli" maschi, vittime, va detto, di caratterizzazioni talmente schematiche da concedere loro ben poco spazio di manovra.

Indagini e passioni

Locandina di Perfetti bugiardi

La trama si complica ulteriormente quando un altro decesso, anch'esso avvolto da molte ombre, si aggiunge all'indagine, andando ad arricchire gratuitamente un'anima crime già relativamente velleitaria. Si potrebbe pensare a una sorta di versione soft di Élite, con la sua rappresentazione di giovani privilegiati coinvolti in una fitta rete di intrighi, tra colpi di scena e rivelazioni pronti a rimettere tutto in discussione e passioni che nascono impetuose, anche laddove dovrebbero esserci ben pochi motivi di attrazione.

Un microcosmo nel quale ricchezza e potere costituiscono il principale motore dei conflitti, con il motto "le colpe dei padri ricadono sui figli" preso quanto mai alla lettera e un epilogo che sembra dimenticare complicità e responsabilità del trio di eredi, ognuno molto diverso dall'altro.

Perfetti bugiardi è un titolo paradossalmente ambiguo, probabilmente più intrigante di quanto venga poi effettivamente messo in scena dal regista Jesús Colmenar, già al lavoro nel mondo seriale in serie di successo come La casa di carta e Vis a vis - Il prezzo del riscatto, qui al suo esordio nel lungometraggio. Un'opera colma più di ombre che di luci, e non certo per il fatto che gran parte delle scene siano ambientate in spazi bui o nelle ore notturne.