Paw Patrol Mighty Pups, la recensione: i super cuccioli dalla tv al cinema

Nel 2013 la Spin Master Entertainment crea uno dei contenuti multimediali più noti della sua storia, iniziata qualche anno prima da una costola della Spin Master, un'azienda canadese dedicata ai giochi e ai giocattoli per bambini. Spin Master Entertainment, che era già nota per aver realizzato l'anime Bakugan - Battle Brawlers, si dedica ad una serie animata creata in associazione con Nickelodeon e TVOntario: PAW Patrol. Nella location di Adventure Bay, un ragazzino di dieci anni, Ryder, si preoccupa di salvaguardare la cittadina insieme ai suoi sei cuccioli di cane, ognuno di loro dotato di una particolare e magica abilità. Grazie al successo dello show animato per l'infanzia, il passaggio al cinema è inevitabile. Nella recensione di Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli vi racconteremo le nuove avventure del team di Ryder e i suoi amici nell'emozionante film diretto da Charles E. Bastien.

Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso

I pericoli non mancano mai a Adventure Bay ma Ryder e i super cuccioli sono sempre pronti a vigilare sulla sicurezza degli abitanti. Le difficoltà però sono dietro l'angolo. L'elemento scatenante in questo caso è un meteorite, che sta per abbattersi proprio sulla città. A scatenare l'imprevisto è l'arrogante Harold, nipote del primo cittadino di Adventure Bay, Humdinger; il progetto di un viaggio sulla Luna si trasforma in un incidente che nel caos risulta decisivo per gli incredibili poteri dei super cuccioli.

Proprio grazie all'energia sprigionata dal meteorite, i super cuccioli acquisiscono delle capacità straordinarie e, coordinati da Ryder, iniziano un lungo scontro con Harold, che nel frattempo è riuscito a rubare il meteorite, prendere possesso del centro di comando catturando Ryder e costruire un robot gigante. L'obiettivo? Acciuffare tutti i super cuccioli e acquisire maggiori poteri. Ma la perseveranza e il coraggio dei cuccioli, in particolare di Chase, saranno decisivi per la salvezza di Adventure Bay.

Divertimento per i più piccoli

Paw Patrol Mighty Pups - Il Film dei Supercuccioli si conferma uno dei prodotti più interessanti all'interno del panorama animato proveniente dal piccolo schermo. Ryder, leader umano del gruppo dei super cuccioli, è il classico personaggio sempre dotato di buoni sentimenti e pronto a spronare i cuccioli più titubanti e insicuri. Il rapporto tra il ragazzino e il capo dei cuccioli, Chase, è emblematico dello spirito presente all'interno della narrazione del film. Paw Patrol Mighty Pups veicola un messaggio importante indirizzato ai più piccoli: fiducia in sé stessi, audacia e spirito di collaborazione e sacrificio.

L'importanza di collaborare e di trovare nel valore dell'amicizia la forza per superare gli ostacoli è il fulcro della vicenda che accompagna gli spettatori nel corso della visione del film. Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli rimane un prodotto pensato per un pubblico infantile, lo stesso verso cui è indirizzata la serie animata alla quale è ispirato. All'interno di un contesto pensato per il puro divertimento dei più piccoli, il lavoro di Spin Master Entertainment si conferma perfetto per accompagnare i bambini nel percorso spensierato dell'infanzia.