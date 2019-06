La sposa cadavere

Il giusto compromesso tra spensieratezza e riflessione, divertimento immediato e morale favolistica. I film animati sono spesso la scelta migliore per accontentare tutti in vista di una serata davanti alla tv. Perché sono opere a più strati, a più livelli, capaci di catturare sia la meraviglia dei più piccoli che di risvegliare il fanciullino assopito negli adulti. Così, certi di esservi utili con i nostri consigli per orientarvi al meglio nel catalogo della piattaforma streaming, ecco 10 film d'animazione da vedere su Infinity. La nostra selezione si è basata soprattutto su un parametro: la varietà.

Infatti, come vedrete, abbiamo volutamente spaziato tra i generi d'animazione, passando da quella tradizionale a quella in computer grafica, senza dimenticare la sempre affascinante tecnica della stop motion.

Kung Fu Panda 3: una simpatica immagine del film animato

Al fianco di colossi dell'animazione statunitense, troverete anche studi più piccoli che si stanno facendo apprezzare sempre di più e piccole perle d'animazione italiana. Tra animali parlanti, panda sorprendentemente agili e spose cadaveri, ecco i nostri consigli animati da gustare su Infinity TV.

1. La Sposa Cadavere

La sposa cadavere

Candidato agli Oscar nel 2006, La sposa cadavere è forse uno degli ultimi grandi film di Tim Burton. Un matrimonio maledetto crea un improvviso cortocircuito in cui il mondo dei morti si dimostra più vitale di uno spento villaggio gotico in cui regnano soltanto tristezza e abitudine. Quella di Victor e della Sposa resta una storia d'amore poetica, commovente e malinconica, coronata dalla solita colonna sonora evocativa firmata da Danny Elfman.

2. Sing

La febbre da talent show non risparmia niente e nessuno, contagiando anche l'originale Sing, che nel 2016 ha sorpreso tutti con il suo mondo animale canterino. Grazie a un character design ispirato, il film targato Illumination sfrutta una marea di tormentoni musicali affidandoli a personaggi goffi, teneri e a tratti assurdi. Un film animato da gustare soprattutto in lingua originale, visto che tra i doppiatori troviamo gente come Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane e Reese Witherspoon.

3. Kubo e la spada magica

Non è più tempo di sorprendersi, perché ormai il Laika Studio è una solida certezza del mondo animato. Dopo Coraline e la porta magica, ParaNorman e BoxTrolls - Le scatole magiche, Kubo e la Spada magica è la quarta produzione dello studio statunitense. Un film dedicato al potere delle storie, affidato a un protagonista che si guadagna da vivere narrando grandi racconti animando origami. Senza rinunciare all'azione, Laika forgia così un'opera epica in cui folklore e mito giapponese si fondono a meraviglia.

Kubo e la spada magica: un'immagine del film animato

4. Capitan Harlock

Captain Harlock: il protagonista del film animato in una scena

Fascino, mistero, carisma. Capitan Harlock è tante cose, paladino di un'intera generazione cresciuta con l'iconico pirata partorito dalla mente di Leiji Matsumoto. Dopo la mitica serie animata approdata in Italia alla fine degli Settanta, nel 2013 arriva il curatissimo lungometraggio realizzato in motion capture. Presentato fuori concorso alla settantesima Mostra del Cinema di Venezia, Capitan Harlock è stato un grande successo solo in Italia perché nel mondo ha deluso le aspettative, incassando meno del suo esoso budget. Una sfortuna che questa avventura spaziale rispettosa, affascinante e oscura non merita affatto.

5. La gabbianella e il gatto

Un grande classico che non dovrebbe essere dimenticato. Un fiore all'occhiello del cinema d'animazione nostrano da scoprire e riscoprire come le grandi fiabe che conoscono tramonto. Basato sul romanzo di Luis Sepúlveda, La gabbianella e il gatto è un racconto stracolmo di tenerezza, agevolato dal tocco morbido del tratto e dalla semplicità di una storia universale che parla di integrazione e rispetto altrui. Enzo D'Alò firma così il suo più grande successo commerciale (nel 1998 il film incassò ben 12 milioni di lire), ma soprattutto regala al cinema italiano un classico animato che non invecchia mai. Proprio come fanno le favole.

6. Pets - vita da animali

Pets 2 - Vita da Animali: Max in una scena del film

Potremmo definirlo una specie di "versione animale di Toy Story", perché Pets - Vita da animali immagina la vita nascosta dei suoi protagonisti, lontani dagli occhi indiscreti degli esseri umani. Cani, gatti, canarini: tutti gli animali domestici, costretti a rispettare una specie di galateo, finalmente si scatenano, dando libero sfogo ai propri sogni e desideri. Il risultato, ovviamente, è esilarante. Un film da recuperare o rivedere anche in vista dell'imminente sequel Pets 2.

7. Cattivissimo Me 3

Cattivissimo me 3: una scena del film animato

Sdoganare il concetto di politicamente scorretto all'interno dell'animazione per famiglie è sato forse il merito più grande della saga Cattivissimo Me. Al di là del tormentone Minions, il personaggio di Gru e delle sue figlie acquisiste hanno dato vita a una famiglia disfunzionale mai banale e a tratti molto pungente. In questo terzo capitolo, l'ex cattivissimo dovrà fronteggiare l'inaspettata esistenza di un fratello gemello con la sindrome di Peter Pan. Il tutto all'insegna di una battaglia morale all'interno di un personaggio che lotta contro le sue responsabilità.

8. L'era glaciale 4: Continenti alla deriva

I protagonisti di L'era glaciale 4: Continenti alla deriva in cammino in mezzo alla neve

Una ghianda e uno scoiattolo dai denti a sciabola. Una storia d'amore impossibile, destinata al sfociare nel gelo. Partiamo dal ricorrente tormentone del franchise L'era glaciale per presentare il suo sorprendente quarto capitolo, in cui il sequel targato Blue Sky Studios non smette di macinare nuove idee, gag e una comicità splastick degna dei miglior film muti. Come il sottotitolo fa presagire, L'era glaciale 4: Continenti alla deriva separerà molti dei suoi personaggi, mettendoli davanti ai bivi creati dalla paternità, dall'adolescenza e dai cambiamenti imprevisti. Insomma, dalla vita.

9. Kung fu Panda 3

Kung Fu Panda 3: una scena del film d'animazione

Grazie a un intenso addestramento e a buone dosi di sacrificio, anche un Panda può diventare una gallina dalle uova d'oro. Lo sa bene il paffuto e indomito Po, sempre splendidamente doppiato da un perfetto Jack Black (in lingua originale), diventato il testimonial di una delle saghe animate più amate dell'ultimo decennio. In Kung Fu Panda 3 il percorso di formazione del panda alla ricerca del proprio valore e della propria consapevolezza giunge a una tappa decisiva. Non mancano i soliti sprazzi pieni di umorismo e la costruzione sapiente di un'ambientazione con una sua mitologia ormai ben radicata.

10. Madagascar 2

Un'immagine di gruppo tratta dal film Madagascar 2 - Via dall'isola

Chiudiamo la nostra lista di consigli con un grande classico, oltre che uno dei rari casi in cui il sequel è persino più riuscito e maturo del suo predecessore. Madagascar 2 non lascia allo spettatore un attimo di tregua, perché ti catapulta in una frenetica avventura nell'Africa più selvaggia, vivendo lo stesso spaesamento di Alex, Marty, Gloria e Melman. Grande metafora delle comfort zone che andrebbero abbandonate da tutti prima o poi, Madagascar 2 è un trascinante elogio della diversità che non dimentica mai il valore del proprio senso di appartenenza.