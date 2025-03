Paradise, un finale emozionante. Proprio come This Is Us

Vi state ancora riprendendo dal settimo episodio di Paradise? La nuova serie che ha riunito il creatore di This Is Us Dan Fogelman e uno dei suoi protagonisti, Sterling K. Brown, qui nei panni di Xavier Collins, il capo della sicurezza del Presidente degli Stati Uniti in un mondo post-apocalittico. Lo show aveva lasciato i fan con il fiato sospeso dopo una puntata tutta ambientata in un lungo flashback del passato (ve ne avevamo parlato qui). Veniva spiegato cosa avvenne il giorno in cui il mondo raccontato cambiò per sempre. In questa puntata finale lo showrunner ci regala quarantacinque minuti del suo stile inconfondibile puntando sulle emozioni piuttosto che sul lato crime della vicenda.

Paradise: tutto per i figli

Confronto tra donne

Alla fine del precedente episodio la rivelazione - attenzione agli spoiler - che forse era anche un po' prevedibile negli ultimi minuti: la moglie del protagonista, la dottoressa Teri Rogers-Collins (Enuka Okuma), creduta morta ad Atlanta, è in realtà viva nel mondo là fuori insieme ad altri sopravvissuti mentre provano a ricostruirlo. Questa la merce di scambio di Sinatra (una terribile Julianne Nicholson) ora che ha sotto custodia la figlia dell'uomo, Presley (Aliyah Mastin), proprio quando lui stava per smascherarla davanti a tutti e scappare insieme all'altro figlio, James, e all'agente Nicole Robinson, ex amante del presidente (Krys Marshall). Presley è trattenuta dall'agente Jane Driscoll (Nicole Brydon Bloom), che abbiamo scoperto essere una psicopatica assassina a sangue freddo.

Un agente a dir poco inquietante

C'è un aspetto che accomuna tutti e tre i protagonisti della serie Disney+: non solo hanno tutti perso qualcuno per stare lì in quella città sotterranea, ma sono anche tutti genitori e le loro azioni sono state mosse dal bene verso i loro figli, verso le nuove generazioni, verso il futuro del pianeta colpito da un cataclisma e dell'umanità. È quindi fisiologico che anche i ragazzi divengano centrali nell'ultimo capitolo (per ora, dato che è stata già ordinata una seconda stagione).

Mistero risolto nella serie Disney+

In Paradise il titolo rappresenta la cittadina protagonista e ovviamente mai definizione fu più lontana dalla realtà dato che si dimostra ben presto un Inferno in Terra e una prigione, piena di segreti tenuti ai suoi abitanti, sulle note della cover di Joyner di Another Day In Paradise di Phil Collins che aveva già caratterizzato la fine del primo episodio e quel colpo di scena, a rivelare la vera ambientazione della storia: ora la riascoltiamo per chiudere il cerchio.

Tutta la verità sulle ultime ore di Cal

L'whodunit che ha dato il via alla storia - ovvero chi ha ucciso il presidente Cal Bradford (James Marsden)? ottiene una risposta: i colpevoli sono due complici, nascosti in bella vista, da sempre sotto gli occhi di tutti ma apparentemente insignificanti ed innocui: il responsabile della biblioteca e la gestrice della tavola calda, che all'epoca dell'insediamento in città rubarono l'identità ad una coppia attraverso uno stratagemma. Lui è anche l'uomo che aveva provato a sparare al Presidente e che venne bloccato proprio da Xavier; evaso dal carcere durante quel giorno in cui il mondo finì, è arrivato in città per finire quello che aveva iniziato.

Semper fidelis

L'origine di tanto rancore? L'aver avallato da parte del Comandante in Capo (ma in realtà lui non sapeva) la morte di tutti gli operai che contribuirono a costruire quel luogo sotterraneo, a causa di elementi tossici nel terreno che però avrebbero avuto effetto solamente su chi vi stava lavorando e non chi vi sarebbe andato a vivere. Il finto bibliotecario era il capo dei dipendenti, allontanato da un giorno all'altro dal sito pur di tenere sotto silenzio l'inquinamento. Una volta scoperta la verità nel presente, la donna viene arrestata mentre lui si toglie la vita, liberato da un peso mentre dice a Collins di raccontare la sua storia ai posteri.

La donna che sapeva tutto

Una metafora interessante dato che la città è stata quindi costruita letteralmente sui cadaveri dell'umanità: un atto barbaro e crudele che mostra quanti scheletri, Sinatra e gli altri, abbiano sepolto nell'armadio. A quale prezzo avvengono la selezione e il progresso man mano che il genere umano si evolve (o si involve a seconda dei punti di vista)? Molto più che il penultimo episodio - nonostante la spiegazione apparentemente frettolosa di quanto accaduto unendo tutti i puntini dai vari momenti con pillole di flashback incastonate tra loro - The Man Who Kept The Secrets sembra una puntata uscita da This Is Us e dai suoi corsi e ricorsi emotivi.

Cosa aspettarci dalla seconda stagione?

Nelle nuove puntate della serie post-apocalittica cosa dovremmo quindi aspettarci? Appare chiarissimo dalle battute finali di questo coinvolgente epilogo: ora Xavier andrà là fuori per riportare dai figli la loro madre - quindi ci possiamo aspettare una stagione molto più distopica a livello anche visivo - mentre gli altri terranno i ragazzi al sicuro lì dentro, a partire dall'agente Robinson. L'uomo potrà scoprire così chi è effettivamente sopravvissuto, grazie alle informazioni lasciategli sotto mentite spoglie da Bradford.

Paradise. Charlie Evans in una scena della serie.

Jane Driscoll, per fare in modo che Collins non uccida Sinatra non sapendo che le due sono in combutta, le spara alla gola in modo che non possa più parlare e finisca in coma, senza però morire. L'elemento ricorrente della Wii è funzionale a far capire la sua totale mancanza di empatia. Jeremy (Charlie Evans), il figlio adolescente del presidente ucciso, finalmente più ricongiungersi emotivamente col padre grazie al cd che gli ha lasciato prima di morire e comprendere meglio le sue scelte. Voi quale degli ultimi due episodi avete preferito, quello più istituzionale o quello più emozionale?