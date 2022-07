Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, la recensione: Pablito per sempre

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una foto del campione

5 luglio 1982. A Barcellona, allo stadio Sarrià, scendono in campo Italia e Brasile per un incontro che vale la semifinale dei campionati mondiali di calcio del 1982. È "La partita". Il Brasile è la squadra più forte del mondo, una delle squadre più forti di tutti i tempi. "Avrebbe potuto fare a brandelli qualsiasi squadra. Ma l'Italia no, non ci stava. Io sono entrato in campo pensando che da un momento all'altro la mia vita potesse cambiare". A raccontarcelo è lo stesso Paolo Rossi. Nella recensione di Paolo Rossi - L'uomo. Il campione. La leggenda, il documentario che arriva al cinema proprio il 5 luglio, 40 anni dopo Italia - Brasile, vi racconteremo la sua storia. È l'unico lavoro cui Paolo Rossi ha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi di lavorazione. Guardarlo ora che Pablito non c'è più, ascoltare la sua storia raccontata da lui, è commovente, oltre che interessante. Non è solo la sua storia, ma un pezzo di Storia d'Italia.

Consumare un paio di scarpe a settimana

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una foto d'archivio

"Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un campione del mondo del 1982". Inizia così Paolo Rossi - L'Uomo. Il Campione. La Leggenda, di Michela Scolari e Gianluca Fellini, ed è subito un viaggio indietro nel tempo verso quel calcio che da bambini giocavamo in strada. Il piccolo Paolo Rossi era così, scappava di casa per andare a giocare a calcio in strada, e consumava un paio di scarpe a settimana, per la gioia dei suoi genitori. Già da bambino sa che vuole diventare un professionista e fa vita da atleta: va a letto presto, cura l'alimentazione, pensa solo al calcio. A un torneo giovanile un certo Luciano Moggi, allora talent scout per la Juventus, lo nota e lo porta a Torino. A 17 anni, esordisce e segna un gol in Coppa Italia. Ma la sorte non è dalla sua. Deve subire diverse operazioni al menisco. E viene mandato a giocare in una squadra di serie B, il Lanerossi Vicenza. È qui che avviene la svolta tattica che gli cambia la carriera: da ala destra diventa centravanti. Sarà un centravanti letale. Quel Vicenza arriverà in A, Paolo Rossi diventerà capocannoniere, e il Vicenza riscatterà il suo cartellino, in comproprietà con la Juventus, alle buste. Arrivano i Mondiali del 1978: Enzo Bearzot lo convoca in nazionale, e il resto è storia. Paolo diventa per tutti Pablito. Una brutta vicenda legata al calcioscommesse lo ferma per due anni. Nonostante tutto, Bearzot lo aspetta e lo porta in Spagna per i Mondiali del 1982. Paolo Rossi non ingrana. E poi, arriva quel 5 luglio.

Paolo Rossi in primo piano

Locandina di Paolo Rossi - L'Uomo. Il Campione. La Leggenda

La storia di Paolo Rossi e di quei mondiali, come abbiamo detto più volte, è già di per sé una storia fortissima. Questo documentario ha il pregio di farcela raccontare direttamente da lui. Vedere Paolo Rossi in primo piano, a volte in primissimi piani sui suoi occhi commossi, i suoi modi affabili, l'accento toscano, è qualcosa che scalda il cuore. Il suo volto, i suoi capelli bianchi, spiccano su uno sfondo nero, come se fosse un attore teatrale alle prese con un monologo. Se Paolo Rossi è il protagonista assoluto del film, non ha però niente di teatrale, cioè di costruito, nel suo modo di essere, e si racconta, si dona a noi da quel ragazzo semplice che è sempre stato. Umile, tranquillo, anche nel raccontare delle imprese che hanno davvero fatto la Storia del calcio e la Storia d'Italia.

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: un'immagine

Al posto giusto nel momento giusto

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una sequenza

La parabola di Paolo Rossi è davvero di quelle significative, di quelle che possono essere da insegnamento a chiunque. Ce lo dice proprio lui che non era il centravanti classico, quello con il fisico, che potesse stare al centro dell'area a combattere e a saltare sempre di testa. Aveva un fisico normale, addirittura gracile. Ai mondiali di Spagna era sottopeso e lo facevano mangiare un po' di più: un po' di latte, un po' di torta di mele. La sua è stata la vittoria del talento, che sicuramente c'era, ma anche dell'applicazione, dell'intelligenza. La sua tripletta al Brasile è da antologia, e ci spiega chiaramente chi era Paolo Rossi. Il primo gol è di testa, ma non un salto in alto, uno stacco di forza, quanto il saper trovare la posizione giusta. Il secondo è un gol di rapina, una palla rubata sulla trequarti del Brasile e una conclusione fulminea, segno di intelligenza e prontezza. Il terzo è una correzione sotto misura sul tiro di un altro giocatore: è scaltrezza, scelta di tempo, capacità di essere al posto giusto nel momento giusto.

L'arte di saper aspettare

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una sequenza del film

Ma la parabola di Paolo Rossi è anche un classico percorso dell'eroe. Perché Pablito ha davvero dovuto superare tanti ostacoli nella sua carriera. Lo abbiamo detto: le operazioni al menisco, lo scandalo delle scommesse, da cui è uscito innocente, lo scetticismo dell'opinione pubblica ai mondiali di Spagna. L'arte di Paolo Rossi, in questo caso, è stata la pazienza: Pablito ha saputo restare tranquillo, anche grazie a personaggi che gli hanno voluto bene, come Giuseppe Farina, allora presidente del Vicenza, e soprattutto Enzo Bearzot, che ha puntato su di lui senza alcun dubbio. Ma lui, Pablito, ha saputo aspettare. Una dote che, in tutti i campi, oggi ognuno sembra non avere più.

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una foto del documentario

Non ci prendono più

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: una scena del film

La storia di Paolo Rossi è poi la storia di quell'Italia che, nel 1982, veniva da divisioni e tragedie, e si è scoperta unita, finalmente forte, inferiore a nessuno. L'Italia del calcio del 1982 è stata la metafora di un'Italia che ripartiva, è stata la spinta a ripartire tutti insieme. È stata l'Italia che, insieme al Presidente Sandro Pertini, diceva "non ci prendono più", come si può leggere dal suo labiale dopo il terzo gol alla Germania in finale.

Quel calcio non ci apparteneva più

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: un'immagine

I Mondiali di Spagna occupano tutta la parte centrale del film. è nella prima parte, che, forse, c'è qualche difetto. Perché, per non appesantire troppo la storia, si sorvola su certi passaggi, come il trasferimento a Perugia e il ritorno alla Juventus, così che alcuni momenti della sua carriera rimangono poco chiari. Ha il pregio di raccontare anche cosa è accaduto dopo il 1982: tanti gol alla Juventus, e un'altra vittoria importante, la Coppa dei Campioni del 1985, che però non è vissuta affatto con gioia, vista la tragedia dello stadio Heysel, in occasione di quella finale. "Quel calcio non ci apparteneva più" racconta Rossi. "Quel giorno è morto qualcosa dentro di noi. È stata la fine di un sogno". Questa parola aprono l'ultima, originale, parte del film, in cui Rossi e altri intervistati (Cabrini, Tardelli, Platini, anche un commosso Roberto Baggio) auspicano un calcio che torni ad essere quello in cui i bambini giocavano nelle strade, quello in cui i genitori non dicevano ai propri figli "devi essere Maradona o Pelé". È Roberto Baggio, infine, e chi meglio di lui, a dirci uno dei segreti per essere un campione. "Bisogna essere persone perbene". Lui lo è. E lo era anche Paolo Rossi. Che per tutti noi sarà Pablito per sempre.

Paolo Rossi - L'uomo. Il Campione. La leggenda: un'iconica immagine di Paolo Rossi