Chasing the Wind, il film turco che porta in vacanza il cuore tra le onde dell'Egeo

Hande Erçel e Barış Arduç sono protagonisti di un film romantico, in onda stasera su Canale 5, fatto di scoperte inaspettate, differenze da superare e paesaggi da sogno.

Ci sono film che sembrano nati per accompagnare una serata d'estate: storie d'amore leggere, paesaggi da sogno e protagonisti capaci di conquistare il pubblico con il loro fascino. È questo il caso di Chasing the Wind (Rüzgara Bırak in lingua originale), il film romantico turco diretto da Engin Erden.

Interpretato da Hande Erçel (che il pubblico conosce già bene per avere interpretato Eda in Love is in the Air) e Barış Arduç, Chasing the Wind, dopo essere sbarcato il giorno di San Valentino di un anno fa su Netflix (dove è disponibile solo in turco con sottotitoli), arriva stasera su Canale 5 in prima serata e in prima visione in chiaro.

Ambientato tra Istanbul e le coste dell'Egeo, il film sceglie una cornice fatta di mare, vento e sole per raccontare una storia sentimentale costruita su una delle dinamiche narrative più ricorrenti in questo tipo di produzioni: l'incontro tra due persone molto diverse, inizialmente incapaci di comprendersi ma destinate a cambiare prospettiva.

Non punta certo su una trama ricca di sorprese, ma si affida al fascino della coppia protagonista e all'atmosfera tipica delle commedie romantiche turche: emozioni immediate, contrasti caratteriali e una storia d'amore capace di alternare momenti leggeri e più passionali.

Chasing the Wind: la trama del film turco

Aslı Mansoy è una giovane manager di successo abituata ai ritmi frenetici della città e al mondo competitivo degli affari. Per evitare il tracollo finanziario della società di cui è CEO, riceve un incarico importante: deve convincere Ege Yazıcı, erede dell'azienda di famiglia, ad approvare un progetto mastodontico, una nuova struttura ricettiva sulla costa dell'Egeo. Quello che inizialmente sembra soltanto un accordo professionale si rivela però molto più complicato del previsto.

Ege, infatti, è profondamente legato al luogo in cui vive, vicino alla città di Cesme. Appassionato di surf e lontano dalla mentalità del mondo aziendale, considera quella costa molto più di un semplice terreno su cui monetizzare: è lo spazio in cui ha scelto di costruire la propria vita.

Il primo incontro tra i due nasce quindi da una contrapposizione evidente. Aslı arriva con un obiettivo preciso e vede Ege come un ostacolo da superare. Lui, invece, guarda con diffidenza una donna che rappresenta proprio quel mondo dal quale ha deciso di prendere le distanze. Le prime impressioni, però, lasciano spazio alla conoscenza reciproca. Dietro le differenze iniziali emergono fragilità, esperienze personali e due modi diversi di affrontare la vita ma non per questo inconciliabili.

La chimica tra Hande Erçel e Barış Arduç è il cuore del film

Al centro di Chasing the Wind c'è il classico gioco degli opposti che si attraggono. Aslı è una donna determinata, razionale e abituata a raggiungere i propri obiettivi attraverso il lavoro; Ege rappresenta invece un'esistenza bohemien, legata alla natura e a un rapporto meno frenetico con il tempo. Il contrasto tra i due personaggi diventa il motore della storia: il loro rapporto nasce tra incomprensioni e differenze difficili da superare, ma proprio il confronto permette a entrambi di scoprire aspetti dell'altro che non avevano considerato.

Il film turco non cerca certo di reinventare il genere romantico, ma sceglie una formula conosciuta e rassicurante, fatta di incontri inaspettati, tensioni iniziali e sentimenti che crescono progressivamente. La forza del film sta soprattutto nella capacità dei protagonisti di rendere credibile questo percorso.

Ed è proprio qui che entra in gioco la coppia formata da Hande Erçel e Barış Arduç, due degli attori più amati dal pubblico internazionale delle produzioni turche (potete ammirarli insieme anche nella serie Promemoria, ti amo su Disney+).

La sintonia tra i due interpreti è uno degli elementi che gli spettatori abituati ai drama sentimentali turchi apprezzeranno di più: una coppia protagonista forte e riconoscibile, un amore che si sviluppa lentamente e un'ambientazione capace di accompagnare la storia.

Tutta la leggerezza di una commedia romantica sull'Egeo

Chasing the Wind costruisce gran parte della sua identità sulla leggerezza tipica delle commedie romantiche turche, ma trova proprio nella costa egea il luogo in cui prende forma il confronto tra i suoi protagonisti. Il mare e i paesaggi della Turchia non sono soltanto una cornice estiva, ma rappresentano il punto di partenza della storia tra Aslı ed Ege.

Per lei quel territorio è inizialmente legato a un progetto professionale e a una sfida da portare a termine; per lui è invece un luogo da proteggere, parte integrante del suo modo di vivere e delle sue scelte personali. È proprio il rapporto diverso che entrambi hanno con quella terra a costringerli a guardare oltre le proprie convinzioni.

Le riprese tra Istanbul e località della costa come Çeşme e Alaçatı restituiscono così due mondi opposti: da una parte la frenesia del mondo degli affari, dall'altra gli spazi aperti dell'Egeo, dove il tempo sembra scorrere con ritmi diversi.

Alla fine, Chasing the Wind rimane una storia d'amore semplice e prevedibile nella sua struttura, ma costruita attorno a un elemento molto forte: l'incontro tra due persone che imparano a guardare il mondo anche attraverso lo sguardo dell'altro.