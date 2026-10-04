Overgeared, recensione dei primi due episodi: battere il ferro (di Solo Leveling) finché è caldo

Grid non sogna di diventare il più forte. Non vuole salvare qualcuno. Non ha una missione destinata a cambiare il destino dell'umanità. Grid vuole soltanto fare soldi. In un panorama di protagonisti che entrano nei mondi virtuali con poteri straordinari, talenti nascosti o destini già scritti, Youngwoo Shin si presenta invece come un ragazzo che nella vita reale combina poco e nel videogioco riesce persino a fare peggio.

Satisfy dovrebbe essere la sua scorciatoia verso fama e ricchezza, ma diventa rapidamente l'ennesimo posto in cui le cose gli vanno storte. È da qui che parte Overgeared, adattamento anime del manhwa di Saenal, Monohumbug e Team Argo, a sua volta derivato dalla web novel di Saenal. L'anime è prodotto da J.C.STAFF, con Ayako Kono alla regia, Kenta Ihara alla series composition, Ryosuke Tanigawa al character design e Yoshiaki Fujisawa alle musiche.

Il protagonista di Overgeared

Ed è dai primi due episodi che ci presenta un mondo enorme senza soffocarlo sotto le sue stesse regole e, soprattutto, convince lo spettatore a seguire un protagonista che all'inizio non è particolarmente simpatico, brillante o potente. È semplicemente uno di noi.

Un protagonista che vuole soltanto smettere di essere povero

Overgread parte dal protagonista: Youngwoo lavora, ha debiti, vive una situazione familiare tutt'altro che semplice e passa gran parte del suo tempo dentro Satisfy nella speranza che il gioco possa finalmente offrirgli qualcosa che la realtà gli nega. La piattaforma non è soltanto un passatempo: è un possibile investimento. Oggetti, quest, fama e progressione possono trasformarsi in denaro reale. È una premessa fondamentale per comprendere il personaggio. Grid non gioca perché ama profondamente l'avventura. Gioca perché pensa di poterci guadagnare. Il problema è che non è particolarmente bravo.

Un'immagine dell'anime

Nel mondo di Satisfy, un'enorme realtà virtuale utilizzata da miliardi di persone, Grid è un giocatore mediocre. La serie non ha fretta di trasformarlo in un fenomeno: al contrario, insiste sui suoi errori, sulle sue esitazioni e sulla sua tendenza a prendere decisioni discutibili. Può persino risultare irritante, ma anche sufficientemente umano da rendere interessante la sua crescita.

Uno dei rischi di questo tipo di anime è trasformare il videogioco in una scenografia. Il mondo virtuale esiste, ma spesso serve soltanto come pretesto per mettere il protagonista davanti a un nuovo avversario. In Overgeared, invece, Satisfy è parte fondamentale della premessa della storia. Il gioco possiede una propria economia, classi, livelli, oggetti, missioni e gerarchie. Grid non sta semplicemente combattendo: sta cercando di capire come funzionano le regole di un sistema nel quale ogni errore può avere conseguenze concrete sulla sua situazione personale.

È anche per questo che la serie non va considerata propriamente un isekai. Grid non viene trasportato in un altro mondo e non perde il contatto con la realtà. Entra volontariamente in un grande, grosso videogioco attraverso la realtà virtuale, tornando continuamente alla sua vita quotidiana. La distinzione è importante perché l'anime utilizza alcuni meccanismi tipici dell'isekai e del fantasy contemporaneo senza appartenere realmente a quel genere.

Il risultato ricorda per certi aspetti opere come Sword Art Online (2012), Shangri-La Frontier (2023) e The King's Avatar (2017), ma con un'idea di fondo differente: la crescita di Grid non dipende soltanto dalla capacità di combattere. Dipende dagli oggetti.

Il primo episodio corre, ma sa dove vuole arrivare

Grid scopre le tecniche appartenute al leggendario fabbro Pagma e ottiene la possibilità di cambiare classe diventando il suo successore. Sulla carta sembra il classico momento in cui il protagonista riceve il suo grande potere. Overgeared però introduce immediatamente una variazione importante: quel cambiamento ha un prezzo. Le sue statistiche vengono riportate a zero. È una scelta narrativa efficace perché impedisce all'anime di trasformare immediatamente Grid nel solito protagonista invincibile. Il personaggio ha qualcosa di straordinario, ma non possiede ancora il livello necessario per sfruttarlo pienamente.

Un momento della serie

La sua nuova classe, inoltre, non è costruita semplicemente intorno alla forza bruta. Il fulcro è la capacità di creare equipaggiamento di livello eccezionale. La stessa presentazione ufficiale di Crunchyroll riassume il concetto sottolineando che Grid diventa l'erede di un fabbro leggendario ma sostanzialmente incapace di poterle sfruttare. Questa è probabilmente la scelta che distingue maggiormente l'anime da molte produzioni simili, come ad esempio Solo Leveling.

Grid può diventare fortissimo, ma deve prima capire cosa significhi essere forte. E soprattutto deve imparare a utilizzare ciò che ha. La premiere deve necessariamente fare molto lavoro. Presenta Youngwoo, il suo alter ego Grid, Satisfy, la sua situazione economica, il funzionamento del gioco, la missione che cambia il suo percorso e il nuovo ruolo ottenuto dal protagonista.

Il rischio di una partenza così densa è evidente: alcune informazioni arrivano rapidamente e la scoperta dell'oggetto leggendario, soprattutto nella prima parte, procede con una certa fretta. Quando però l'anime alterna la dimensione virtuale alla vita reale, trova un ritmo più naturale.

È proprio il contrasto tra Grid e Youngwoo a rendere interessante il personaggio. Dentro Satisfy può cercare di diventare qualcuno; fuori dal gioco rimane il ragazzo indebitato che deve fare i conti con una famiglia che non ha più grande fiducia in lui. Questa doppia dimensione impedisce alla serie di diventare una semplice successione di combattimenti. E permette anche alla commedia di funzionare meglio.

La comicità di Grid è rischiosa, ma necessaria

Grid è spesso goffo, egoista, impaziente e ossessionato dal denaro. Sono caratteristiche che potrebbero renderlo insopportabile se l'anime le utilizzasse soltanto come gag. La prima puntata cerca invece di costruire una contraddizione: Grid può essere meschino, ma non è completamente privo di empatia. Può essere codardo, ma quando una situazione lo costringe ad agire non è necessariamente incapace di farlo. Questa ambivalenza è fondamentale.

Le prime recensioni hanno infatti individuato nella sua caratterizzazione uno dei punti più interessanti della serie, proprio perché il protagonista si trova sul confine tra il personaggio comico e quello irritante. È una scommessa che può funzionare soprattutto sul lungo periodo. Se Grid diventasse immediatamente un eroe virtuoso, Overgeared perderebbe una parte della propria identità. Il suo percorso deve necessariamente passare attraverso gli errori.

L'animazione di J.C.STAFF: solida, più efficace quando deve esserlo

Dal punto di vista visivo, J.C.STAFF sceglie una strada abbastanza equilibrata. Il character design mantiene la riconoscibilità dei personaggi del manhwa senza cercare una trasformazione radicale del materiale originale. I colori del mondo virtuale sono vivaci e le sequenze d'azione utilizzano contrasti luminosi che aiutano a distinguere le diverse situazioni.

La qualità dell'animazione non è eccellente, ma discreta, efficace, con alcune scene d'azione particolarmente riuscite ma anche margini di miglioramento nelle parti meno spettacolari. Non è un'anime che può permettersi di vivere soltanto sulla potenza delle immagini, e probabilmente è meglio così.

Il vero banco di prova sarà infatti la capacità dello studio di animare il lavoro da fabbro. Combattere è immediato da rappresentare: un colpo, un'esplosione, un movimento. Forgiare un oggetto deve invece diventare narrativamente interessante. È proprio questo uno degli elementi che potrebbe distinguere Overgeared dalle numerose produzioni fantasy basate sulla progressione dei livelli.

Yura e gli altri personaggi

I primi episodi non hanno ancora lo spazio necessario per sviluppare davvero tutto il mondo di Overgeared e i suoi abitanti, ma iniziano a introdurre personaggi destinati ad avere un peso maggiore. Tra questi emerge Yura, doppiata da Asami Seto, una giocatrice di alto livello conosciuta come la "Blood Witch". Il character trailer ufficiale di Crunchyroll la presenta come una figura estremamente più avanzata rispetto a Grid sul piano delle capacità all'interno di Satisfy.

Yura in un'immagine

Il suo ingresso contribuisce a mostrare quanto sia grande il divario tra Grid e i giocatori che dominano realmente il mondo virtuale. È un elemento importante perché evita di raccontare la crescita del protagonista come se l'intero universo fosse costruito intorno a lui. Satisfy esisteva prima di Grid. E continuerà a esistere mentre Grid cerca di trovare il proprio spazio.

Il secondo episodio: quando la fortuna deve cominciare a diventare competenza

La seconda puntata prosegue il percorso iniziato dalla premiere e amplia il rapporto tra il nuovo potere di Grid e le conseguenze concrete della sua scelta. I primi due episodi coprono materiale dei primi capitoli del manhwa, con il secondo episodio che arriva fino a una porzione successiva dell'arco iniziale. L'anime non sembra voler dilatare eccessivamente l'inizio della storia. Preferisce arrivare rapidamente al punto in cui il concetto di Successore di Pagma può diventare il motore vero della serie.

L'adattamento televisivo conserva l'impianto fondamentale del manhwa: il protagonista mediocre, il videogioco come ambiente narrativo, il ritrovamento delle tecniche di Pagma e soprattutto l'idea che gli oggetti possano diventare una forma di potere. La sfida, naturalmente, sarà mantenere questa identità quando la storia crescerà.

Il secondo episodio, infatti, funziona soprattutto come verifica della promessa fatta dalla premiere: Grid ha ricevuto qualcosa di eccezionale, ma questo non significa che sappia automaticamente cosa farsene. La fortuna gli ha aperto una porta. Non gli ha ancora insegnato ad attraversarla.

Ma Overgeared ha un problema strutturale già evidente nei primi episodi: il suo universo contiene una quantità impegnativa di informazioni. Classi, abilità, oggetti, livelli, personaggi e regole possono facilmente trasformarsi in una valanga di spiegazioni. Se l'anime riuscirà a trasformare queste meccaniche in racconto anziché in semplice esposizione, avrà una possibilità concreta di distinguersi. Se invece il sistema finirà per mangiarsi i personaggi, il rischio è quello di assistere a una lunga sequenza di numeri, livelli e potenziamenti.

Il vero punto interrogativo è Grid

È presto per capire dove porterà l'anime, ma i primi due episodi fanno emergere chiaramente quale sarà la domanda più importante. Quanto cambierà Grid? Perché il punto di partenza è volutamente poco eroico. Youngwoo vuole guadagnare, vuole uscire dai debiti e cerca nel gioco una possibilità che non riesce a trovare nella vita reale. La sua trasformazione sarà interessante soltanto se il successo non cancellerà completamente il ragazzo che abbiamo incontrato all'inizio.

Questa è anche la ragione per cui l'idea del fabbro funziona così bene. Grid non riceve semplicemente una spada più potente: riceve la possibilità di costruire ciò che gli serve. Il classico protagonista fantasy riceve un'arma. Grid vuole imparare a crearla. E in un genere ormai pieno di personaggi che diventano fortissimi dopo aver ottenuto il potere giusto, è forse questa la scommessa più interessante di Overgeared.

I primi due episodi non rivoluzionano il fantasy videoludico. Sarebbe inutile fingere il contrario. Molti elementi appartengono a un immaginario già familiare: il giocatore mediocre, il mondo virtuale gigantesco, l'oggetto leggendario, la crescita da zero, le statistiche e il sistema di classi. Ma la serie possiede un elemento capace di darle una direzione propria: proprio Grid. Non perché sia immediatamente adorabile. Al contrario.

È interessante proprio perché parte dal posto sbagliato. Vuole soldi, ha poca pazienza, commette errori e non possiede le qualità del protagonista tradizionale. Il suo percorso deve ancora dimostrare di poter trasformare questi difetti in qualcosa di più complesso. E forse il dettaglio più curioso è che, mentre tutti intorno a Grid sembrano interessati a livelli, combattimenti, fama e potere, lui continua a pensare alla cosa più concreta possibile: quanto può valere quello che sta costruendo?

In Italia Overgeared è disponibile su Crunchyroll. La piattaforma sceglie il 27 settembre 2026 come data di debutto dello streaming e include la serie nella propria programmazione autunnale, con trasmissione internazionale esclusi Giappone e Corea.

L'anime è quindi pensato per una distribuzione settimanale e, almeno nelle prime fasi, il suo appuntamento più importante non sarà scoprire quale nuovo potere riceverà Grid. Sarà vedere cosa farà con quello che ha già. Perché il vero inizio della storia non coincide con il momento in cui Grid diventa il successore di Pagma. Coincide con quello in cui capisce che nessuno gli regalerà la vita che desidera. Nemmeno un videogioco.