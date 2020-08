Onward, i doppiatori Fabio Volo, Favij e Sabrina Ferilli: “È una storia piena di entusiasmo e magia”

Onward: un'immagine del film

Arriva in sala il 19 agosto Onward - Oltre la magia, film di animazione Disney Pixar diretto da Dan Scanlon, anche sceneggiatore. Ambientato in un mondo dove la magia esiste ma è stata dimenticata, tutto comincia con il sedicesimo compleanno di Ian Lightfoot, ragazzo elfo che ha perso il padre quando era molto piccolo.

Il genitore gli ha però lasciato un regalo speciale: un bastone magico e una pietra, grazie a cui lanciare un incantesimo che lo riporterà in vita per un'intera giornata, in modo da fargli conoscere il figlio più giovane. Qualcosa va però storto e, insieme al fratello Barley, Ian parte per un'avventura alla ricerca del padre. Che si trasforma in un viaggio alla scoperta di se stesso.

Onward: una scena del film Pixar

Commovente e colorato, Onward - Oltre la magia nasce dall'esperienza personale del regista Dan Scanlon, che ha perso il padre quando aveva appena un anno e non potrà non commuovere chi ha un fratello o una sorella. Ne abbiamo parlato con le voci italiane, Fabio Volo, Sabrina Ferilli, Favij, Raul Cremona e David Parenzo.

La video intervista a Fabio Volo, Sabrina Ferilli, Favij, Raul Cremona e David Parenzo

Onward - Oltre la magia, la recensione: La Pixar e la necessità di credere

Onward: la bellezza di trovare la magia dentro di sé

Tra draghi, mappe, incantesimi e furgoni con disegni di unicorni, Onward - Oltre la magia non soltanto ha una forte atmosfera anni '80, ma è forse il film di animazione più nerd in assoluto della Pixar. Che non è una brutta cosa, anzi, come ci ha detto Lorenzo Ostuni, in arte Favij: "È bello perché vedi un po' di fantasy ovunque, anche quando smetti di giocare. È come essere un eterno bambino".

Da Inside Out a Coco: cosa ci ha insegnato la Pixar sulla vita, la morte e l'importanza di ricordare

Onward: un'immagine del film d'animazione

Nel film si dice che nella vita c'è bisogno di entusiasmo: le storie possono darcene un po'. Quanto è importante quindi raccontarle? Per Sabrina Ferilli, che dà voce a Laurel, la mamma di Ian e Barley: "Molto. Ma noi ci dobbiamo dare coraggio: dobbiamo sostenerci per primi. Il film parla di magia ed è proprio questa: la magia che bisogna trovare nelle cose, nelle persone, in quello che ci sta intorno per poi riuscire a vivere sicuramente molto meglio". D'accordo Fabio Volo, doppiatore di Wilden Lightfoot: "La parola entusiasmo significa abitati da Dio: quindi quando tu vivi una cosa con entusiasmo vuol dire che stai seguendo il tuo talento, la tua missione".

Onward: Oltre la magia, il regista a Berlino 2020: "Tom Holland? Non è vero che spoilera!"