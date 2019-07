Il film di One Piece e un festival horror tra le proposte Koch Media per il 2020

Shaun, Vita da Pecora - Il Film: pecore alle prese con la segnaletica in una scena del film

A Ciné, Giornate estive di cinema, abbiamo incontrato Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media, che ha presentato a Riccione il listino dei film che saranno distribuiti nelle sale nei prossimi sei mesi: tra i titoli di punta ci sono i film di animazione One Piece: Stampede, Shaun, vita da pecora: farmageddon e l'horror Hole - l'abisso, di Lee Cronin.

Per il 2020 Koch Media ha inoltre in serbo una sorpresa molto interessante per gli amanti dell'horror: forte di una collezione homevideo ricchissima e molto curata, in particolare quella di Midnight Factory, la casa di distribuzione sta lavorando a un festival horror itinerante, in cui proiettare in sala titoli rari e restaurati (tra le ultime uscite figurano Troll 1 e 2 e Squirm - I carnivori venuti dalla savana).

Locandina di One Piece: Stampede

A riguardo Umberto Bettini ci ha detto: "Il progetto non ha ancora un nome, ma avrà luce nel 2020: è legato sopratutto al mondo dell'horror, quindi alla collana di Midnight Factory, che è un'etichetta in continuo sviluppo: ogni anno aggiungiamo qualcosa di esclusivo. Pensiamo a un festival itinerante, che toccherà diverse città e durerà tutto l'anno: pensiamo a contenuti selezionati, in anteprima mondiale, adatti a un pubblico selezionato, ma che non possono avere un'uscita larga nelle sale, tipici prodotti da festival che però purtroppo non arrivano, e rivisitazioni in altissima definizione di grandi classici che abbiamo nel nostro listino. Per noi la sala deve stare al centro: è il momento in cui si può apprezzare meglio un film: ci stiamo lavorando".

Da One Piece: Stampede agli horror, ecco il nuovo listino Koch Media!

La video intervista a Umberto Bettini