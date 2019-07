Da One Piece: Stampede agli horror, ecco il nuovo listino Koch Media!

Koch Media ci ha regalato un 2019 di horror e per il resto dell'anno avremo tanta tensione e spazio anche ai cartoni grazie a One Piece: Stampede e Monster School: ecco i film in uscita nel 2019 e 2020!

Da One Piece: Stampede a Monster School, l'animazione targata Koch Media!

Titolo di punta dell'animazione Koch Media della fine del 2019 è One Piece: Stampede, in arrivo il 24 ottobre febbraio 2019. Il 14° film ispirato al manga dei record creato da Eiichiro Oda è un progetto molto misterioso, solo il trailer uscito poco fa ha svelato qualcosa in più ai fan in trepidante attesa. La comparsa del nuovo villain, Douglas, è stata amata dagli appassionati, soprattutto dopo che il personaggio è stato descritto come l'avversario più forte che la ciurma di Cappello di Paglia si sia mai trovata ad affrontare. Per uscire vivi da questa avventura, i nostri pirati avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile!

Il 26 settembre 2019 ritorna Shaun vita da pecora - Farmageddon di Richard Starzak: nel lungometraggio d'animazione, quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un'emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna... Riuscirà Shaun ad evitare il "farmageddon" nella fattoria e riportare l'alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi? Nel 2020 arriva anche Monster School, un film d'animazione britannico-messicano diretto da Leopoldo Aguilar, che racconta l'invasione di una scuola da parte di mostri di un'altra dimensione: riusciranno i competitivi studenti di matematica e scienze ad avere la meglio?

I nuovi thriller horror Koch Media

Il prossimo 10 ottobre 2019 arriva Hole - L'abisso di Lee Cronin che promette brividi niente male: la protagonista Sarah è una madre che si trasferisce col figlio in una piccola cittadina rurale. Il suo incontro con un terrificante vicino di casa la trascina in una spirale di follia sempre più disturbante.

In arrivo nel 2020 anche la nuova versione horror della classica fiaba di Hansel e Gretel: protagonisti Sophia Lillis, uno dei volti di It, e Sammy Leakey. La trama del film, dal titolo Gretel e Hansel, riporta: tanto tempo fa, in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, in una disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una creatura dalla terrificante malvagità. Nel film ci saranno anche Charles Babalola (Black Mirror) nei panni del Cacciatore e Alice Krige e Jessica De Gouw in quelli delle streghe cannibali.

Film horror in uscita: i più attesi del 2019

Ecco il listino Koch Media: