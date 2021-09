On The verge - Al limite, la recensione: donne sull’orlo di una crisi di esistenza

On the Verge: una foto di scena della serie

È impossibile non collegare Julie Delpy al personaggio di Celine nella Before Trilogy di Richard Linklater, questo anche perché l'ha girata (e anche co-sceneggiata insieme al regista) nell'arco di quasi vent'anni tra il 1995 e il 2013. Ora cinquantenne, ha deciso di raccontare la propria generazione di donne sull'orlo di una crisi esistenziale, parafrasando Almodovar, e metterla in scena nei 12 episodi della sua prima esperienza televisiva, come spiegheremo in questa recensione di On The Verge, dal 7 settembre su Netflix.

Julie & Justine

Poco pubblicizzata - ma il problema dell'eccessiva mole di contenuti che arrivano sulle piattaforme e su Netflix in particolare è ben noto oramai - On The Verge è scritta diretta e interpretata dalla stessa Delpy insieme ad altre tre attrici che vogliono raccontare la mezza età senza peli sulla lingua e allo stesso tempo con rispetto e dolcezza. Julie Delpy interpreta Justine, che in parte è un suo alter ego dato il bilinguismo e l'essere naturalizzata statunitense. La sua Justine, chef di un ristorante di successo, è arrivata a Los Angeles per trovare fortuna anni prima, portandosi dietro il marito architetto che ha accettato di seguirla oltreoceano avendo anche un figlio, un bambino dolce e molto perspicace. Proprio la molteplicità di lingue è uno degli aspetti più attuali che mette in scena la serie, distinguendosi così dai vari show che strizzano l'occhio a Sex and the City, insieme alla maternità.

On the Verge: Julie Delpy in un'immagine

Tutte e quattro le protagoniste sono madri, ognuna a modo proprio, con diverse sfaccettature e un diverso modo di affrontare il rapporto coi propri figli, ma sempre con dolcezza. Justine è messa continuamente alla prova dalle domande del figlio, ed è frustrata perché sente di doversi un po' rimpicciolire vicino al marito, che non sta riuscendo a trovare un appalto. La sua migliore amica è interpretata da Elisabeth Shue, l'altra attrice più conosciuta delle quattro, nei panni di una stilista di successo, ereditiera, perennemente su di giri con un figlio pre-adolescente che sta scoprendo la propria identità sessuale e un marito che vorrebbe che lei lo coccolasse di meno. Alexia Landeau è una madre single con tre figli avuti da tre uomini diversi, uno solo dei quali paga gli alimenti, ed è perennemente al verde. Chiude il quartetto Sarah Jones, afroamericana con un marito bianco che lavora in campo tecnologico, nei panni di una madre e moglie in cerca di lavoro, costantemente sull'orlo di una crisi è un po' melodrammatica. Come quando conobbe le altre tre al famoso Capodanno del Millennium Bug 1999, e da lì nacque un'amicizia che perdura negli anni. Ciliegina sulla torta la partecipazione di Giovanni Ribisi nei panni del socio di Justine e amico di Ell (Landeau).

Il segno delle quattro

On the Verge: un'immagine della serie

Ognuna di loro vive a modo proprio la mezza età, tempo di bilanci, la propria maternità e il rapporto con i propri figli. Figli della Generazione Z e quindi molto più sensibili e attenti a svariati argomenti di attualità. Delpy tratteggia in modo onesto e con un'ironia tutta sua queste donne di oggi, nella Los Angeles prima della pandemia (che farà breccia nelle loro vite sul finire e si prospetta come un possibile argomento in un'eventuale seconda stagione). Sarebbe forse stato interessante ai fini della trama vedere una non mamma per scelta fra loro per bilanciare e variegare gli argomenti anche di dibattito e scontro tra i personaggi. Tra dolcezza, schiettezza anche su argomenti come sesso, identità LGTBQIA+ così come la fama sul web, Delpy riesce a trovare un proprio stile di scrittura e registico, alternando immagini naturalistiche che dovrebbero rappresentare una metafora di quanto accade ai personaggi, ma non sempre ci riescono.

On the Verge: una scena della serie

Il difetto è però il farlo dal secondo episodio, estremamente divertente che gioca sulla commedia degli equivoci e che riguarda indirettamente il nostro Paese. La premiere è invece una puntata che funziona poco e non mostra il vero potenziale dello show, quindi il consiglio è di guardare almeno anche la seconda per testare il vostro reale gradimento su questa serie. Serie che riesce a crearsi una propria identità tra le tante dramedy al femminile ma ricade comunque in alcuni errori, perplessità e ridondanze nel finale. Fil rouge che accomuna un po' Justine a Carrie è la scelta di iniziare e concludere quasi tutti i 12 episodi con un voiceover mentre scrive al PC un libro di ricette che le hanno commissionato, che deve essere anche un "libro di vita" e questo la mette in difficoltà. Justine non sa bene come costruirlo ma alla fine sarà proprio il libro a darle la spinta per non finire nell'abisso della crisi esistenziale, e altri progetti-epifanie accadranno anche alle altre protagoniste. Tutte loro sono al limite come dice il titolo On the Verge, sono già realizzate, non in cerca dell'amore o del successo ma potrebbero distruggere ciò che hanno come farlo rinascere, la vera domanda è quale strada sceglieranno?