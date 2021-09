On the Verge - Al limite, su Netflix in streaming da oggi

On the Verge - Al limite, la nuova serie tv comedy con Julie Delpy, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 7 settembre 2021 con tutti gli episodi della prima stagione!

On the Verge - Al limite racconta la storia di quattro donne molto diverse tra loro, una mamma single, un'ereditiera, una chef e una donna alle prese con la difficile ricerca del lavoro. Il tutto intrecciato all'amore, le crisi di mezza età delle protagoniste e al difficile mondo del lavoro, soprattutto nella fascia compresa tra 40 e 50, dove la perdita del posto equivale al terrore dell'ignoto. Nel cast, oltre a Julie Delpy, troviamo Alexia Landeau, Sarah Jones, Elisabeth Shue e Giovanni Ribisi.

On the Verge: una foto di scena della serie

Julie Delpy è notissima a molti cinefili soprattutto per la sua partecipazione alla romantica trilogia di Richard Linklater, che racconta la storia d'amore di Jesse e Celine, interpretati dall'attrice ed Ethan Hawke. Dopo Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight, Linklater aveva in preparazione un quarto capitolo che sarebbe dovuto uscire nel 2022, ma la Delpy, co-protagonista e co-sceneggiatrice, ha messo il veto.

On the Verge - Al limite è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.