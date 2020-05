Oggetti di scena, la recensione: Piccoli mattoni di storia del cinema

Oggetti di scena: Dan Lanigan in un momento del secondo episodio dedicato a Nightmare Before Christmas

Oggetti di scena, un titolo diretto e immediato per dare un'idea dell'argomento di una delle serie del neonato canale streaming Disney+ e disponibile in catalogo dal 1 Maggio. Un titolo italiano diretto ma meno affascinante dell'originale Prop Culture che sfrutta l'assonanza con la frase che indica la cultura popolare e scherza sull'importanza di molti prop usati nei capisaldi della filmografia Disney. In questa recensione di Oggetti di scena cercheremo di trasmettervi la stessa emozione che questa bellissima serie ha suscitato in noi, per la passione e partecipazione con cui non solo ci parla dei singoli oggetti, ma li sfrutta per raccontare il dietro le quinte di capolavori come Mary Poppins, Tron o Nightmare Before Christmas.

Alla ricerca degli oggetti perduti

Oggetti di scena: Un prop dall'episodio dedicato a Roger Rabbit

I prop, gli Oggetti di scena al centro della serie Disney+, sono parte integrante e onnipresente della storia ormai ultracentenaria del cinema, ma in passato non erano avvolti nell'alone magico che percepiamo oggi nel guardare questi piccoli pezzi che vanno a comporre il puzzle dei nostri film preferiti. Molti di questi preziosi reperti sono andati così rovinati, riutilizzati in contesti diversi o addirittura perduti. È solo in tempi più recenti che sono diventati simboli delle pellicole che li hanno ospitati, assimilandone e preservandone l'anima come gli horcrux del mondo di Harry Potter, e non sorprende che siano diventati oggetti di culto per collezionisti e appassionati della settima arte. Di gente come Dan Lanigan.

A caccia con Dan

Oggetti di scena: Dan Lanigan con Christopher Lloyd nell'episodio su Roger Rabbit

Collezionista di oggetti di scena, ma anche storico del cinema e conoscitore del mondo che circonda e ha circondato i reperti che cerca e recupera, Dan Lanigan è la guida ideale per condurci in questo mondo, per competenza e carisma, quella innata simpatia che lo rende il compagno di viaggio speciale in questa avventura dentro e fuori i Walt Disney Archives, gli Archivi Disney in cui tanto materiale incredibile è conservato. Un viaggio che Dan non compie da solo, una ricerca in cui si lascia affiancare dai nomi illustri dei film che, di episodio in episodio, approfondisce: attori come Christopher Lloyd e Rick Moranis, filmaker come Joe Johnston ed Henry Selick, oltre a tanti altri nomi importanti del mondo del cinema, come Danny Elfman o Phil Tippet.

Oggetti di scena: un'immagine dal primo episodio dedicato a Mary Poppins

Si parte da Mary Poppins, per proseguire con Tron e Nightmare Before Christmas, in un percorso di otto episodi che arriva a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Chi ha incastrato Roger Rabbit? Lanigan ci mostra reperti rari e preziosi, come la borsa di Mary Poppins o il il globo di Feed the Birds (La cattedrale in italiano), di cui esistono solo tre esemplari al mondo. Prop che riescono a stuzzicare anche l'emozione degli ospiti di Lanigan, come è evidente quando Karen Dotrice si trova tra le mani l'abito di scena giallo della piccola Jane che interpretò nel film. Momenti di magia che solo il cinema e il mondo che lo circonda riesce a evocare.

Dietro le quinte del mondo Disney

Oggetti di scena: una scena dall'episodio dedicato a Tron

Tra sfondi dipinti a mano, bozzetti, disegni e fotogrammi d'animazione, modelli dei personaggi di Nightmare Before Christmas, filmati d'epoca, armi e accessori creativi e iconici come possono essere quelli di TRON, Oggetti di scena non si limita a mostrarci i suoi tesori come una galleria di preziosi reperti di un museo, ma dà loro vita con emozioni e informazioni: mostrare un prop è l'occasione per discutere con le persone coinvolte riguardo il suo utilizzo, la sua concezione e la realizzazione della sequenza in cui compariva. Un tuffo nel dietro le quinte dei titoli presi in esame che aggiunge un ulteriore e più profondo livello di fruizione alla serie Disney+, lasciandoci con la voglia di spingere Dan Lanigan a rimettersi subito in marcia per riprendere la caccia e realizzare ulteriori stagioni ed episodi di questa preziosa produzione.