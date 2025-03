Nuova scena 2, tra storie e appartenenze: il rap non è solo musica

"Il rap non è solo musica. È una rima che ti apre in due. Un pensiero che non ti fa dormire". È Rose Villain a spiegarci in una frase che cos'è il rap. E quale deve essere il senso della seconda stagione di Nuova scena, il rap show di Netflix. Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier, i giudici, anche 'sta volta, vogliono provare a trovare talenti in ogni angolo d'Italia: ma saranno ancora più esigenti. È proprio Fibra a spiegarci perché: ha avuto dei feedback dopo la prima stagione. E in tanti gli hanno detto: "Ma io conosco gente più brava a rappare". E allora la sfida è provare ad alzare il livello. La cosa ha senso: va detto che i protagonisti della prima stagione di Nuova scena, a differenza di quelli di altri talent, non hanno davvero sfondato nel mercato. Ma Nuova scena è un talent giovane, deve ancora costruire il suo rapporto con il successo. E poi il rap è diverso dal pop: per arrivare ci vuole comunque un percorso, la costruzione di una credibilità.

Nuova scena 2: Geolier Fabri Fibra e Rose Villain discutono a tavola su chi scegliere

Su Nuova scena confermiamo quello che scrivevamo un anno fa. La grammatica di base è quella del talent, ma questo show in parte la rinnova. È un talent secco, duro, ritmato, veloce. È montato benissimo, e ha i giusti cliffhanger, da buona serie Netflix, tra un episodio e l'altro. Fate attenzione alle date: la seconda stagione è composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo), Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia dei migliori talenti emergenti in diversi angoli d'Italia e a Londra. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile).

Rose Villain, Fabri Fibra, Geolier: giudici mai pieni di sé

Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain, giudici che non mettono mai se stessi prima dei concorrenti

Se Nuova scena è uno show riuscito lo deve anche ai suoi giudici. Rose Villain ha un modo diverso di fare rap, femminile, sensuale, diretta; Fabri Fibra è l'essenzialità: i capelli corti, un filo di barba, nessun orpello nel look, jeans e t- shirt nera. È l'autorevolezza. Geolier è Napoli, è il sud, è il colore: nelle prime scene appare vestito di rosso, con il cappellino da baseball del rap old school. È il rapper che è arrivato, ma che ha ancora la fame di arrivare più in alto. E di far arrivare in alto chi lo merita. Ma quello che ci piace di Nuova scena è che i giudici non sono mai protagonisti e non vogliono esserlo. Non litigano come quelli di X Factor, non sono pieni di sé come quelli di Masterchef. Vogliono davvero aiutare i ragazzi a diventare grandi.

Tra Londra, Torino, Genova e il Sud

Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain: quest'anno sono decisi ad alzare il livello della competizione

Il rap nasce nelle strade. E ancora una volta, per la prima parte delle audizioni, si parte da qui. Fibra viaggia nel nordovest italiano. A Torino, città importante per la scena italiana, e l'Hiroshima Mon Amour, club fondamentale per il rap. E poi a Genova, tra i vicoli e i caruggi, dove sono nate grandi pagine della canzone italiana, cantautori che lasciavano il segno proprio con le parole, come fanno i rapper. "Non cerco un rapper, cerco un artista" dice invece Rose Villain. E per farlo vola a Londra, un posto pieno di contraddizioni e di contrasti. Siamo a Camden, nei luoghi cari ad Amy Winehouse. Geolier invece entra in scena su uno yacht che naviga nel Mar Ionio, un modo per dire di voler abbracciare tutto il sud. Lì, e in un paese della Puglia, lontano dal mondo urbano a cui è sempre stato legato il rap, vuole trovare i nuovi talenti.

Ci si affeziona a questi ragazzi

I giudici di Nuova scena: dopo una prima parte nelle strade, le audizioni avvengono davanti a un pubblico

Già, i talenti. Ne resterà soltanto uno, come in Highlander. Ma intanto saranno in quattro quelli che arriveranno in semifinale e gireranno un videoclip. E saranno in tre quelli che arriveranno in finale. Ci si affeziona subito a questi ragazzi, e già sappiamo ci rimarremo male quando qualcuno si perderà lungo la strada per la finale. Ci sono piaciuti subito True Skill, piacentino dal rap secco e potente, e Lina Simons, nata a Pozzuoli da padre locale e madre nigeriana, cresciuta in chiesa e con un flow che passa dall'italiano al napoletano all'inglese e una voce soul piena di energia. Ci siamo affezionati a Nox, dalla Val D'Aosta ma di origini marocchine, dal flow nervoso, rabbioso, e dal timbro unico, dal canto arabeggiante, ma anche soul. Ci ha convinto Nachelo, con la sua energia e la sua identità, e la sua rabbia. Ci sono piaciuti JoeJoe, rapper timido e gentile, che sembra un ossimoro ma non lo è, ed Eos, romana, dolcezza e parole forti, luce negli occhi e anche una voce melodica.

Il cypher: quando i rapper diventano una crew

I giudici all'opera: uno dei momenti singolari delle selezioni è il cypher, una gara a squadre

Tra le varie fasi della gara, ci piace sempre di più il cypher, che molti ragazzi vivono come un esame di riparazione. Ma è una grande cosa, invece: chi non è andato benissimo può trovare il riscatto. Ma, soprattutto, si trova in quella che si può definire una crew: deve scrivere le sue bars ma inserirle in un pezzo insieme ad altri 4 ragazzi, in cui ognuno dovrà brillare, ma dovrà far funzionare anche l'insieme. Imparare a fare gioco di squadra non è scontato. E stavolta, dai due gruppi di cinque, sono uscite delle grandi cose.

La forza (e il pericolo) di storie personali forti

Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain in un'immagine della finale, che vedremo dal 14 aprile

In questa seconda stagione sembrano uscire di più le storie personali degli artisti. C'è chi è cresciuto senza padre, e ora ha anche la madre in galera. Chi si è visto addirittura uccidere il padre. Chi, ragazzino di colore nella Lombardia di qualche anno fa, si è sentito dire da altri bambini che giocavano a pallone "torna quando ti sarai lavato con la candeggina". Sono cose che possono entrare in delle barre potentissime, ma anche mandare in corto circuito chi le canta e bloccarlo. A Nuova scena c'è un continuo gioco sulle proprie emozioni. Si tratta di tirarle fuori per dare il meglio, ma facendo attenzione a fermarsi un attimo prima di rimanerne bruciati. A proposito di storie, a Nuova scena è bellissimo vedere i nuovi italiani, le seconde generazioni, ragazzi integrati e creativi. Forse a qualcuno questa cosa può ancora non piacere. Fatevene una ragione. Il nostro futuro è questo.