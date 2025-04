Nuova Scena 2: uno special guest direttamente da Mare Fuori nella clip esclusiva

Mentre arrivano in piattaforma tre nuovi episodi di Nuova Scena 2, Netflix svela che nella seconda stagione c'è un ospite molto speciale. Il pubblico ha imparato a conoscerlo come il volto di Edoardo Conte di Mare Fuori, ma altrettanto famosa è la sua voce, perchè è stato proprio lui a scrivere e interpretare la sigla 'O Mar For.

Sì, stiamo parlando di Matteo Paolillo, il giovane attore salernitano che in questi anni non ha mai abbandonato la sua grande passione, la musica (nelle ultime ore ha pubblicato il nuovo singolo Sotto la pelle). Presente nell'episodio 6 della seconda stagione di Nuova scena, supporterà i giudici Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier nella prova dei videoclip.

Nuova Scena 2: cosa è successo nei primi quattro episodi

Nuova scena 2, un'immagine

Composta in totale da 8 episodi, la nuova stagione del rap show (prodotta da Fremantle, distribuita da Netflix) verrà distribuita in 3 parti.

Mentre gli episodi da 5 al 7 sono stati pubblicati oggi, lunedì 7 aprile, i primi quattro sono già presenti in piattaforma dallo scorso 31 marzo.

Durante i primi 4 episodi, i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono andati a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d'Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio, per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.

In questa fase sono stati affiancati da molti ospiti famosi: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi hanno aiutato i giudici nella selezione.

I tre episodi disponibili da oggi svelano chi ha superato le fasi di audition e cypher, e chi, di conseguenza, verrà messo alla prova nelle battle di freestyle, videoclip (con la partecipazione di Matteo Paolillo) e featuring al fianco delle rap star Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz.

Quando scopriremo chi vincerà Nuova Scena 2

L'episodio finale della seconda stagione dello show verrà pubblicato il 14 aprile su Netflix e incoronerà il vincitore dell'ambito premio di 100.000 euro. Ospiti speciali dell'ultimo atto saranno i Club Dogo.