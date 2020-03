Novecento versione integrale e restaurata in blu-ray: il capolavoro di Bertolucci come non l'avete mai visto

La recensione di Novecento versione integrale e restaurata in blu-ray: grazie a CG Entertainment, il capolavoro di Bertolucci splende in una nuova veste con un'edizione a doppio disco ricca di extra.

Novecento

È arrivata per la prima volta sul mercato italiano l'edizione in blu-ray a doppio disco di Novecento, il capolavoro di Bernardo Bertolucci, nella versione restaurata in 4K: un'uscita possibile grazie all'accordo siglato tra CG Entertainment e Grimaldi Film. Come vedremo nella nostra recensione di Novecento - versione integrale e restaurata in blu-ray, si tratta di un vero e proprio evento, che regala la possibilità di vedere come mai prima il film con Robert De Niro e Gérard Depardieu.

Una celebre scena di Novecento

Le due star vestono i panni di Alfredo Berlinghieri, futuro erede di un ricco proprietario terriero, e di Olmo Dalcò, figlio di una contadina che lavora presso la famiglia Berlinghieri. Due amici il cui legame resisterà, seppur spesso su sponde opposte, dai primi anni del secolo, alla venuta del fascismo fino alla lotta di liberazione.

Il restauro: 700 lacune colmate digitalmente

Partiamo innanzitutto dal restauro, svolto nel 2017 presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata, con la supervisione di Bernardo Bertolucci (scomparso poi nel 2018) e del direttore della fotografia Vittorio Storaro. Un immenso lavoro di ricostruzione digitale: basti pensare che il negativo originale da cui si è partiti, che aveva subito centinaia di tagli, sia quando la Paramount distribuì la versione corta negli Stati Uniti che nelle fasi successive di reintegro delle sequenze tagliate, aveva circa 700 lacune poi colmate digitalmente, facendo riferimento sul reversal stampato nel 1976 dal negativo originale e conservato negli archivi Paramount. Un complesso lavoro di ricostruzione digitale è stato svolto anche per il suono partendo da un mix magnetico italiano d'epoca.

Il video: uno straordinario salto di qualità

Novecento: una scena con Stefania Sandrelli

E veniamo dunque all'edizione CG Entertainment: Novecento è diviso su due dischi, la prima parte dura 163 minuti, la seconda 154. A questo si aggiungono circa 80 minuti di extra per ciascun disco: ne consegue che i supporti sono davvero pieni zeppi. Il salto di qualità rispetto alla precedente non eccelsa edizione, è davvero pazzesco. Il restauro è stato magnifico per cui si parte da un master eccezionale che presenta un quadro stabile e pulito, senza graffi o sporcizie. La visione è stupenda, con un buon dettaglio su tutti gli elementi del quadro (nell'ambito ovviamente di una spiccata e fisiologica morbidezza), una robusta grana naturale e integra, senza filtri, primi piani efficaci e panoramiche solide, anche quando c'è la nebbia.

Il croma esalta la fotografia. Un po' di compressione c'è

Novecento: una scena con Donald Sutherland

Da evidenziare poi il croma molto vivo dai colori forti e brillanti, capace di esaltare la bella fotografia di Vittorio Storaro, con scorci magnifici della vita in campagna, quasi infuocati in alcune istantanee. Insomma c'è una squisita sensazione cinematografica nel vedere il film di Bertolucci. Ma è ovvio che con la quantità di materiale presente su ciascun disco, bisogna fare i conti con un po' di compressione, che si avverte in qualche fase su alcuni elementi del quadro con lievi microblocking. In ogni caso, niente di allarmante, anzi la visione scorre via quasi sempre liscia e molto piacevole.

Novecento: una scena del film

Audio chiuso ma pulito per un ascolto sempre piacevole

Novecento: Stefania Casini con DeNiro e Depardieu

Per quanto riguarda l'audio, troviamo due tracce, una italiana e una inglese, entrambe in DTS HD Master Audio 2.0. Come detto, anche qui c'è stato un lavoro di restauro e infatti l'ascolto risulta pulito e piacevole, senza distorsioni o gravi sbavature, pur se confinato sull'asse anteriore e piuttosto chiuso in spazialità e frequenza. La secchezza del sonoro datato è presente ma mai fastidiosa, la colonna sonora di Ennio Morricone suona con buon calore mentre i dialoghi risultano sempre chiari e puliti, e anche la differenza della nazionalità degli attori e dei linguaggi utilizzati scorre via piuttosto fluida.

Gli extra: documentari imperdibili e scene tagliate

Novecento: una scena con Dominique Sanda

Per quanto riguarda gli extra, quattro corposi contributi, equamente distribuiti tra i due dischi. Nel disco 1 troviamo innanzitutto Novecento, con le parole di Bertolucci (16'), una registrazione audio di una conferenza stampa del regista tenutasi all'epoca: le parole di Bertolucci si sentono mentre scorrono alcune foto dal set del film realizzate da Deborah Beer. L'altro contributo del primo disco è il bellissimo documentario Bertolucci secondo il cinema (65 minuti), realizzato da Gianni Amelio sul set del film, che attraverso interviste e momenti intimi catturati sul set, realizza un ritratto approfondito del lavoro del regista e del cast durante le riprese.

Novecento: Bernardo Bertolucci sul set

Nel disco 2 troviamo invece Centoventi contro Novecento, un documentario di 54 minuti realizzato recentemente da Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo, che rievoca la storica partita di calcio giocata a marzo 1975 el Parco della Cittadella di Parma: ad affrontarsi, da una parte la troupe di Salò o le 120 giornate di Sodoma, dall'altra quella di Novecento. I due film infatti si stavano girando nello stesso periodo a pochi chilometri di distanza. L'evento è rievocato attraverso interviste realizzate ai nostri giorni ma anche con filmati d'archivio dell'epoca. A chiudere gli extra alcuni Outtakes, ovvero scene tagliate (tutte senza sonoro) dalla durata complessiva di circa 21 minuti.