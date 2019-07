Da Rambo 5 a Judy Garland e tanto horror: ecco il nuovo listino di Notorious!

Il listino dei nuovi film in uscita al cinema nel 2019-2020 di Notorious Pictures punta sul biopic su Judy Garland e sul nuovo Rambo: Last Blood!

Dieci titoli andranno a comporre il nuovo listino della Notorious Pictures, che ha comunicato i film in uscita nel 2019. La pellicola più attesa dai fan di Sylvester Stallone è ovviamente il nuovo Rambo 5, ma non mancheranno tanti horror mozzafiato e il biopic di Judy Garland con Renée Zellweger.

Horror e brividi nel 2019 di Notorious

Il 1 agosto arriva Isabelle - L'ultima evocazione, con protagonista l'Adam Brody di The O.C.: al centro della storia Liza e Matt, una giovane coppia che si trasferisce in una nuova casa. Lei aspetta un bambino, ma non immagina che tra poco la sua vita sarà sconvolta da una strana donna che la osserva dalla finestra dell'abitazione di fronte.

Locandina di Scary Stories to Tell in the Dark

Il 24 ottobre è il momento dell'atteso Scary stories to tell in the dark, prodotto dal vincitore dell'Oscar Guillermo Del Toro. Gli eventi si svolgono nel 1968 in America. Il cambiamento è nell'aria, ma sembra distante dai problemi della piccola città di Mill Valley dove, per generazioni, si è dovuto fare i conti con l'ombra della famiglia Bellows. In una villa ai margini della città Sarah, una ragazza con orribili segreti, ha trasformato la sua vita torturata in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha resistito al trascorrere del tempo, storie che diventano fin troppo reali per un gruppo di adolescenti che scoprono il terrificante volume.

Nel 2019 arriva anche Haunt di Scott Beck e Bryan Woods: ad Halloween, un gruppo di amici convinti di partecipare ad un gioco "escape room" si ritrovano intrappolati da un gruppo di assassini che metteranno in scena le loro paure più profonde. La notte si tinge di morte e gli incubi diventano realtà.

Film horror in uscita: i più attesi del 2019

Sylvester Stallone e Judy Garland, divi e dive sul grande schermo

In autunno/inverno 2019 arriverà Judy, il biopic prodotto da Pathé e BBC Films dedicato a Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger. Il film racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.

Judy: Renée Zellweger nei panni di Judy Garland

Ma l'attesa dei più è per il tanto chiacchierato Rambo - Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, che racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Sylvester Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

