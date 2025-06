Ballerina, Len Wiseman e Norman Reedus: “Entrare nel mondo di John Wick? Un lavoro da lista dei desideri”

Occhiali da sole, camicia di seta nera con motivi floreali bianchi e un look total black come il suo regista, Len Wiseman. Norman Reedus chiacchiera prima dell'inizio dell'intervista scherzando sui rispettivi outfit. La coppia è volata al 71º Taormina Film Festival per presentare in anteprima Ballerina, film di apertura della kermesse e quinto capitolo del franchise di John Wick con protagonista Ana de Armas la cui trama si colloca temporalmente tra Parabellum e John Wick 4.

Ballerina e l'equilibrio tra "tradizione" e novità: intervista a Len Wiseman e Norman Reedus

Norman Reedus in Ballerina

Come spin-off di un franchise di successo, come ha fatto Len Wiseman a trovare un equilibrio tra il rimanere fedele alla saga di John Wick e il creare qualcosa di fresco, nuovo e che potesse essere indipendente? "Guardo sempre le cose da una prospettiva diversa, come se fossi il pubblico", spiega il regista."Come se pagassi un biglietto e andassi a vedere il film. Perché credo che ci si perda se si cerca di accontentare sempre ciò che la gente vuole. E se sei un vero fan e ami la serie di cui stai diventando parte, è proprio così. Ho pensato: "Se non fossi un regista, cosa farei seduto in un cinema? Cosa spererei di vedere? Cosa penserei? Cosa mi aspetterei? Cosa mi farebbe incazzare se non lo facessero, o se lo facessero? Il mio approccio parte da lì".

"E poi per me è fondamentale avere lo stesso tono. Ed è uno dei motivi per cui amo davvero tanto John Wick. Parliamo molto dell'azione e credo sia la migliore dell'ultimo decennio. Ma è anche un tono unico al mondo. Ho pensato che se avessi mantenuto quel tono, avrei potuto portare il pubblico ovunque. E quindi questi erano i due aspetti su cui mi sono concentrato".

L'ingresso di Norman Reedus nel franchise

Ballerina: Ana De Armas in una scena

Norman Reedus è una delle novità di Ballerina. Nel film interpreta Daniel Pine, figlio dell'antagonista principale della pellicola interpretato da Gabriel Byrne che cerca disperatamente di salvare sua figlia. In un universo cinematografico ricco di personaggi ambigui e complessi, come si inserisce il suo personaggio nell'universo di John Wick? "Più o meno nello stesso modo del personaggio di Ana", riflette l'attore. "Lei si muove per vendetta, io per proteggere la mia bambina. Ma sono arrivati al punto in cui sono disposti a combattere contro chiunque, come se fossero con le spalle al muro".

La grazia della danza e la violenza dei combattimenti

Uno degli aspetti più interessanti del film è l'equilibrio tra la grazia e bellezza della danza e la violenza delle sequenza d'azione. "Ho fatto molte ricerche sulla danza e ho trovato una connessione alla splendida performance che vediamo in uno spettacolo di danza classica, ma ero meno consapevole del dolore lancinante che le ballerine provano durante le esibizioni", spiega Wiseman.

"Le dita dei piedi delle ballerine sono tutte rovinate, sanguinano. Di solito lottano contro un dolore immenso durante queste eleganti esibizioni", continua il regista. "Ho pensato fosse uno dei motivi per cui volevo aprirmi su questo, mostrare il dolore, il sangue e tutto il resto attraverso Ana. E penso che poi questo si traduca in combattimento e disciplina. In realtà era come una disciplina di danza: combattere contro il dolore. Tutto ciò stava iniziando a creare quella connessione. E stato il punto di partenza per me".

La lista dei desideri di Norman Reedus

In Ballerina adrenalina e azione sono due componenti fondamentali della narrazione. Ma non manca anche una componente più intima che muove i suoi protagonisti."Ho una figlia di sei anni, quindi capisco cosa sta passando il mio personaggio", sottolinea Norman Reedus.

"Ma è semplicemente bello far parte di questo mondo. Ho già lavorato con Len, sono un suo fan così come sono un fan della saga di John Wick. È una specie di lavoro da lista dei desideri per un attore recitare in un film nel mondo di John Wick, perché tutti guardano questi film e pensi: "È fantastico". Quello che voglio imparare da questa esperienza? È che tutti sappiano che ci sono. Voglio dire a tutti i miei amici che sono nel film. È un lavoro da lista dei desideri".