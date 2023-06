Night of Champions: inizia l'era dei nuovi campioni in WWE

Cambi di titolo shock, match adrenalinici e momenti da vero cinema. Tutto quello che è accaduto a Night of Champions, il Premium Live Event della WWE andato in scena in Arabia Saudita.

Dopo il successo di pubblico e visualizzazioni social ottenuto con Backlash a Porto Rico, soprattutto grazie alla presenza del rapper Bad Bunny, la WWE ha continuato il suo tour internazionale approdando a Jeddah, Arabia Saudita, con un nuovo Premium Live Event: Night of Champions. Una serata storica che ha visto l'incoronazione di un nuovo World Heavyweight Champion, titolo riesumato nelle scorse settimane, un pubblico calorosissimo e un altro, magnifico tassello nell'intricato puzzle della Bloodline.

L'ascesa di un visionario

Un periodo ricco di successi e impegni per Seth "Freakin" Rollins. Dopo essere entrato nel cast di Captain America: New World Order "The Visionary" non ha dimenticato la sua missione principale, diventare il nuovo World Heavyweight Champion. Lo ha fatto alla grande nel match di apertura di Night of Champions sconfiggendo un determinato e agguerrito AJ Styles. Al termine dell'incontro Paul "Triple H" Levesque è salito sul ring per congratularsi con Seth Rollins, uno dei suoi pupilli sin dai tempi di NXT, e consegnarli il nuovo titolo. Adesso Monday Night Raw potrà finalmente contare su un campione in pianta stabile.

L'asso nella manica della veterana

Becky Lynch e Trish Straus: da un lato una delle donne più influenti nel mondo della WWE degli ultimi anni, dall'altro una Hall of Famer nonché regina dell'Attitude Era. Uno scontro generazionale da sogno, a lungo ipotizzato e finalmente andato in scena a Night of Champions. Nonostante alcune fasi di stallo Trish Stratus ha dimostrato di non aver perso la grinta che la contraddistingueva negli anni 2000 dando del filo da torcere a Becky Lynch (per l'occasione vestita con un costume chiaramente ispirato a Uma Thurman in Kill Bill).

A vincere è stata proprio la superstar canadese grazie alla clamorosa interferenza di Zoey Stark, ex stella di NXT, nascosta sotto al ring per tutta la durata del match.

Il dominio inarrestabile del "Ring General"

Nono è bastato il cuore di Mustafa Ali per scalfire il regno di Gunther, ormai campione da oltre un anno. Nonostante il supporto del pubblico arabo e qualche manovra ad alto rischio messa a segno, su tutte una portentosa 450 Splash, a vincere è stato il "Ring General" con una powerbomb ben assestata al centro del ring. E i fan continuano a chiedersi: chi riuscirà a detronizzare l'attuale Intercontinental Champion?

La fine di un regno storico

In un vero e proprio finale shock, Asuka è riuscita a sconfiggere Bianca Belair, interrompendo il suo regno di oltre 400 giorni e diventando nuova Raw Women's Champion. Decisivo e geniale il modo in cui la superstar giapponese ha utilizzato il suo mist per portarsi a casa la vittoria. Molto più lineare, invece, la vittoria della SmackDown Women's Champion Rhea Ripley ai danni di Natalya in quello che in gergo viene definito un vero e proprio squash match.

La rivincita della bestia

Nonostante il braccio visibilmente malandato dopo il brutale assalto subito a Raw, Cody Rhodes non si è tirato indietro e ha deciso di affrontare Brock Lesnar. "The Beast", dal canto suo, ha deciso di non perdere tempo accanendosi immediatamente sul suo braccio e imprigionandolo più volte nella Kimura Lock. A nulla sono serviti i tentativi di reazione dell'American Nightmare e la sua Cross Rhodes. L'arbitro è stato costretto a chiamare la conclusione della contesa dopo che Cody è letteralmente svenuto per via della presa di sottomissione di Brock Lesnar. Adesso i due sono pari nei rispettivi match: quando avverrà lo scontro finale?

La ribellione di Jimmy Uso

E' davvero la fine per la Bloodline? L'atto conclusivo di WWE Night of Champions lascia pensare a tutto questo, visto che per la prima volta Jimmy Uso si è ribellato al Tribal Chief Roman Reigns colpendolo per ben due volte con un superkick in pieno volto. Ed è stato proprio questo inaspettato atto di coraggio e frustrazione che ha permesso ai campioni in carica Kevin Owens e Sami Zayn di vincere il match, schienando Solo Sikoa. E con l'immagine dei due canadesi ancora Undisputed Tag Team Champions e un Roman Reigns visibilmente adirato per quanto accaduto si è chiuso un altro Premium Live Event che ha deliziato i fan WWE dall'inizio alla fine.

Per chi non fosse riuscito a seguire l'evento in diretta, ricordiamo che Night of Champions è visibile anche in differita in esclusiva sul WWE Network.