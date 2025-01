Naomi Watts: "Stavo per smettere di recitare prima di incontrare David Lynch"

Naomi Watts ha rivelato che stava per abbandonare il mondo della recitazione prima di recitare in Mulholland Drive, uno dei film più amati del regista David Lynch.

Ricordando con affetto il filmmaker durante un episodio dello show Live! With Kelly and Mark, la star australiana ha parlato del periodo precedente al momento in cui ha ottenuto il ruolo.

Il periodo difficile affrontato dalla star

L'attrice Naomi Watts ha ricordato: "Anche per quanto riguarda il rimanere in America, non sarei restata se non avessi incontrato David Lynch".

La star ha ammesso che, dopo un decennio durante il quale ha cercato ruoli a Hollywood, era ormai arrivata vicina alla decisione di abbandonare il mondo del cinema: "Stavo letteralmente alienando le persone... Le mettevo a disagio, dicevo: 'Ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di un lavoro'. Il mio agente all'epoca ha persino detto: 'Sei troppo intensa. Stai mettendo a disagio le persone'. Io rispondevo che era vero, 'Ho bisogno di un lavoro. Ho bisogno di lavorare'".

Grazie, David Lynch: perdersi non è mai stato così meraviglioso

David Lynch, che ha incontrato nel 2001 durante le audizioni di Mulholland Drive, aveva un approccio completamente diverso durante la fase di selezione degli interpreti del suo film. Naomi ha ricordato: "Mi ha fatta sedere, mi ha semplicemente guardata negli occhi e mi ha fatto delle domande. La maggior parte del mondo pensavo: 'Come me ne vado? Come accelero questa cosa? Non sono certa di essere giusta' perché ero arrivata a convincermi: 'Non sono divertente, non sono sexy, sono troppo vecchia, sono troppo questo o quello'. Lui mi ha semplicemente vista e ha tolto questi preconcetti".

Watts ha quindi interpretato nel film Betty Elms e Diane Selwyn, stabilendo con Lynch un rapporto molto profondo. David è diventato infatti per lei un 'vero mentore e amico'.