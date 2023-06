Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno: lo sneak peek del Comicon è pura adrenalina

"Tom Cruise non è invecchiato, noi sì". Non poteva aprirsi con una quote migliore, e più emblematica di questa, l'adrenalinico panel dedicato Mission: Impossibile - Dead Reckoning - Parte Uno, che ha aperto (alla grande) la sezione Cinema & Tv del Comicon di Bergamo. Mezz'ora densa, introdotta da un lungo trailer e dalla "sfida" dialettica tra Marco Triolo de I 400 Calci e lo youtuber cinefilo Victorlaszlo88, al secolo Mattia Ferrari. Tuttavia, il centro focale del panel, non poteva che essere l'esclusivo sneak peek targato Comicon, che ci ha portato nel bel mezzo della (già) famigerata scena action del settimo capitolo della saga, diretto ancora Christopher McQuarrie. Una scena che ha per sfondo Roma e tutte le bellezze della Capitale.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Ma andiamo con ordine: Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno (12 luglio al cinema), che si preannuncia emozionante ed esplosivo, vede Tom Cruise alias Ethan Hunt alle prese con una missione davvero impossibile: rintracciare e disinnescare un'arma di distruzione di massa. Ad aiutarlo, la sua squadra al gran completo: Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Thamese Vanessa Kirby. Ed ha fatto molto discutere il ritorno di Henry Czerny nel ruolo di Eugene Kittridge, ex capo del IMF, che abbiamo visto nel primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma. Tra le new entry ci sono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult.

Hayley Atwell, Roma e uno seak peek di pura azione

A proposito di Hayley Atwell. In Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno l'attrice britannica interpreta Grace, ossia quella che dovrebbe essere un'alleata di Ethan Hunt. E lo capiamo proprio grazie al contenuto esclusivo mostrato durante il Comicon, in cui Hayley Atwell è alle prese con il folle inseguimento "romano" al fianco di un divertito Tom Cruise. Cinque minuti di pura estasi action, in cui "Sono i Sanpietrini di Roma a dire dove andare", scherza Christopher McQuarrie, estasiato nel girare le scene d'azione nel cuore della Capitale.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Dal Colosseo a Trinità de Monti, dai Fori Imperiali alle viuzze più suggestive e affollate della Città Eterna. Tom Cruise, da sempre, sa come coinvolgere il pubblico, e allora - da ciò che abbiamo potuto vedere - sembra che abbia lasciato totalmente spazio alla location: è Roma a suggerire il ritmo dell'azione. Il traffico, i clacson, la tipica luce ocra. Una costruzione che, per volere del protagonista, non ricorre mai (troppo) alla finzione. È lui il protagonista, sempre lui a condurre il film e la storia, lasciando però campo libero ai co-protagonisti. "Quello che abbiamo realizzato a Roma è stato qualcosa di assurdo. Non lo dimenticherà mai", dice Hayley Atwell.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

Tom Cruise e la FIAT 500

Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell si tengono per mano sul set

Insomma, quello visto al Comicon è un assaggio niente male: Tom Cruise e Hayley Atwell, acrobazie, inseguimenti e lo scorcio sul Colosseo da Colle Oppio. Tuttavia, è un altro ancora l'elemento che sembra differenziare la scena action, descritta dallo stesso regista. Di cosa parliamo? Di una fiammante FIAT 500 gialla. Una Cinquecento d'epoca, minuta e scattante, guidata da Tom Cruise. "Uno dei mezzi più pazzi che ho guidato", confida l'attore.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Per Christopher McQuarrie, la 500 era "Una macchina indemoniata". Effettivamente, la breve anteprima mostrata qui a Bergamo lascia di stucco, portando l'attesa verso Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno ad un livello ancora più elevato. Il franchise di M:I ha girato il mondo, e finalmente eccolo far tappa a Roma. Una cornice speciale, prestata per essere il set di quella che potrebbe essere una delle migliori scene d'azione dell'intera saga. Il segreto? Ce lo dice lo stesso Tom Cruise: "Il segreto è non schiantarsi". Facile, no?