Da MaXXXine a Elio Germano e Kristen Stewart: i film di Lucky Red per la stagione 2024/2025

Nessuna rivelazione, solo certezza: Lucky Red, dopo gli ottimi incassi di inizio anno, segnati dal successo di Il ragazzo e l'airone e Perfect Days, punta a rafforzare la propria offerta con un listino invernale di alta qualità. Ancora una volta, trasversale nelle scelte, alternando cinema d'autore a cinema pop, linguaggi diversi, peculiarità differenti. Il listino 2024/2025 di Lucky Red, presentato alle Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, coglie il meglio visto a Cannes, puntando poi ai grandi casi cinematografici americani, come Love Lies Bleending e MaXXXine.

Grand Tour, una scena del film di Miguel Gomes

Andiamo con ordine: la convention Lucky Red si apre con la tagline I_nspiring People_. Un leitmotiv, un'ispirazione che risuona nelle scelte di listino. A cominciare da Grand Tour di Miguel Gomes, viaggio in bianco e nero nel sud-est asiatico, visto e applaudito a Cannes (qui la nostra recensione). Si prosegue con Levan Akin e il suo Crossing, presentato invece alla Berlinale. Da Venezia invece arriva l'animazione di Simone Massi con Invelle (qui la recensione), accompagnato dalle voci di Ascanio Celestini, Toni Servillo, Filippo Timi, Luigi Lo Cascio. Occhi puntati poi su Elio Germano, che per Andrea Segre diventa Berlinguer.

Lucky Red, il meglio da Cannes

Il seme del fico sacro, altro titolo da Cannes

Sempre da Cannes, un altro film Lucky Red che ci aveva già colpiti, ossia Il seme del fico sacro dell'iraniano Mohammad Rasoulof (qui la recensione). Altro bel titolo, passato sulla Croisette, The Most Precious of Cargoes, storia animata ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale firmata da Michel Hazanavicius (la recensione da Cannes). Grande ritorno quello di Jim Jarmusch, che dirige Cate Blanchett e Adam Driver in Father, Mother, Sister, Brother. Spazio per l'opera seconda di Maura Delpero, Vermiglio, con Tommaso Ragno e Roberta Rovelli. Nel listino Lucky Red spicca poi un'altra rivelazione di Cannes, il musical Emilia Perez di Jacques Audiard (qui la nostra recensione).

Il cinema di A24 e l'altro lato di Jenna Ortega

Se i film che provengono dal Festival di Cannes sono davvero molti, Lucky Red porta in Italia l'ottimo Bird di Andrea Arnold (qui la recensione), pescando poi dalla distribuzione americana di A24: ecco Love Lies Blending con Katy O'Brian e Kristen Stewart e poi il terzo capitolo della saga di Ti West, MaXXXine con una straordinaria Mia Goth (e con lei cast super: da Kevin Bacon a Lily Collins).

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart e Katy O'Brian nella prima foto

Curiosi poi di vedere il Bambi live action di Michel Fessler, e di vedere Robbie Williams protagonista di Better Man di Michael Gracey. Tra gli altri film Lucky Red per l'apertura della prossima stagione, anche la commedia sentimentale We Live in Time di John Crowley con Florence Pugh e Andrew Garfield, l'action di Gerard Butler Nella tana dei lupi 2 e l'atteso Miller's Girl con Jenna Ortega e Martin Freeman, che segue il rapporto tra una giovane scrittrice e il suo insegnate.

I film del secondo semestre 2024 di Lucky Red