Matteo Paolillo a Giffoni: 'Eurovision? Innanzitutto bisogna pensare all'Ariston'

Tutti i protagonisti di Mare Fuori sono diventati tra gli attori più amati in Italia, ma Matteo Paolillo, oltre a essere l'interprete di Edoardo, ha una marcia in più: è lui l'autore della sigla di Mare Fuori, la canzone O' Mar For appunto, cantata ormai da milioni di persone. Non solo: anche la hit Origami all'alba, cantata da Clara Soccini, che nella serie interpreta Crazy J, è sua.

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel 2020 è uscito il primo album di Matteo Paolillo, Icaro. Mentre il suo personaggio nella terza stagione di Mare Fuori è rimasto in un limbo, appeso tra la vita e la morte, lui e i suoi colleghi sono saliti sul palco più famoso d'Italia, quello dell'Ariston, proprio per cantare la sigla.

Un episodio che potrebbe non rimanere isolato per il giovane cantante e attore, che vediamo benissimo in gara a Sanremo. Anzi, ci sentiamo di fare una previsione: se dovesse davvero tornarci molto probabilmente, visto il talento e l'affetto del pubblico, potrebbe anche vincere. O comunque salire sul podio. Ospite di Giffoni 2023, di fronte all'idea di tornare su quel palco ci ha detto: "Sicuramente l'Ariston è un palco bellissimo. È stato super emozionante esserci quest'anno. Chi lo sa per il futuro. Sicuramente è una cosa importante". E quello dell'Eurovision invece? Paolillo risponde umile: "Innanzitutto bisogna pensare all'Ariston!"

Matteo Paolillo e la musica

Visto il successo con cui ha contribuito alla colonna sonora di Mare Fuori, perché non pensare anche a quella per un film? Matteo Paolillo non lo esclude: "Scrivere musica per un film è la cosa che più si avvicina a quello che sono, proprio perché ho un approccio cinematografico anche alla musica. Per farlo sicuramente dovrebbe appassionarmi la storia: in qualche modo dovrebbe permettermi di lavorare anche da personaggio. Prima mi affeziono alle storie: la musica arriva dopo".

Per prepararsi ai ruoli Paolillo si ispira però anche alla musica di altri: "Ho delle playlist: è una cosa che ho sempre fatto. Ho sempre un approccio musicale: penso a qual è la musica che ascolta il personaggio. Nel caso di Edoardo ho fatto il passo in più: ho scritto la musica che immaginavo avrebbe ascoltato!"

Sul destino di Edoardo nella quarta stagione di Mare Fuori ci dice senza esitazione: "Penso sia abbastanza palese che l'occhio si apra. Non avrebbe senso altrimenti. Poi sto sul set di Mare Fuori 4: un motivo ci sarà! Sicuramente il fatto che sia stato così vicino alla morte cambierà qualcosa nel personaggio. Lo scopriremo in questa nuova stagione".