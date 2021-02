L’ultimo Paradiso, la recensione: Cuori ribelli?

L'ultimo Paradiso: Riccardo Scamarcio in una scena romantica

Il sapore delle storie del Sud tra la veemenza del melodramma rusticano e l'irruenza della rivolta sociale. Riccardo Scamarcio si mette alla prova ancora una volta e, come vi racconteremo nella recensione de L'ultimo Paradiso in streaming su Netflix dal 5 febbraio, lo fa nella molteplice veste di produttore, sceneggiatore e attore. Gli ultimi anni lo hanno visto sempre più impegnato nella produzione e il film di Rocco Ricciardulli, che è anche autore della sceneggiatore, ne è una conferma. La storia pare si ispiri a un fatto realmente accaduto nel Sud di fine anni '50 dove il regista è nato e cresciuto, gli echi arrivano dai ricordi di infanzia in terra lucana. Peccato però che tutto sedimenti al livello delle buone intenzioni, in superficie, e non riesca a compiere il salto necessario per scomodare l'empatia.

Una storia di sangue e vendetta: il Sud ancestrale, la rivolta sociale e il melò

La genesi de L'ultimo paradiso è da rintracciare così nelle memorie di bambino di Rocco Ricciardulli: una suggestione rimasta sepolta negli anni tra i racconti ascoltati da piccolo. È stato quasi naturale rispolverarla e darle forma attraverso una storia sospesa tra lo spazio privato della passione d'amore e quello storico delle rivendicazioni sociali. È il 1958, gli uliveti della Murgia pugliese si estendono a perdita d'occhio sotto la laboriosa presenza umana: le donne chine sugli argini delle fiumare a fare il bucato e gli uomini piegati sui campi a zappare la terra. È in questo quadro ingiallito, quasi sospeso nel tempo, di un piccolo paese, che esplode e si consuma la passione clandestina tra Ciccio (Riccardo Scamarcio), un contadino di 40 anni sposato alla dimessa Lucia (Valentina Cervi) e con un figlio di 7 anni, e Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), il temuto proprietario terriero della zona, bifolco dai modi sgraziati e autoritari. Sulle note di 'Que reste til de nos amours' di C. Trenet i due amanti sognano di cambiare le cose e andarsene a Parigi a imparare il francese. Nel frattempo Ciccio si adopera a guidare una rivolta contro i soprusi e lo sfruttamento dei più deboli da parte di Cumpà Schettino, Bianca invece ribelle e appassionata, cerca di combattere la sua personalissima battaglia per affermare la propria identità e affrancarsi da quel padre-padrone che da anni ne soffoca sogni e velleità.

Ma quando Cumpà Schettino viene a sapere della loro relazione, decide di vendicarsi e lo farà nella maniera più cruenta e barbara. A questo punto entrerà in gioco un nuovo personaggio, il fratello di Ciccio, emigrato al Nord e promesso sposo alla figlia del proprietario dell'azienda in cui lavora.

Svolte e colpi scena a parte, che hanno il merito di sparigliare le carte, tenendo alta la tensione, e al netto delle dinamiche di una storia di vendetta e riscatto sociale, il problema principale del film è l'incapacità di approfondire almeno uno degli aspetti toccati, mentre la trama si evolve lasciando la dimensione emotiva a decantare sul fondo senza mai esplodere, e "il fuoco" che si agita "nella capa" di Ciccio e Bianca non ha mai la forza di oltrepassare lo schermo.

Personaggi appena accennati

Tra codici d'onore, qualche irruzione nell'onirico e l'eco di un surrealismo magico che fatica a venire a galla, l'ancestrale sottobosco a cui si ancora l'intera storia rimane inespresso. Non basta l'evocazione del dialetto locale o la fotografia di alcune dinamiche, per restituire verità e immediatezza a quella che vorrebbe essere, senza riuscirci, l'istantanea di un mondo arcaico e patriarcale attraversato dal seme della rivoluzione.

L'intero cast cerca di fare il meglio, ma si fatica a capire le scelte di ciascun personaggio e a rintracciarne le motivazioni più intime e profonde in una cornice dove i protagonisti sono appena abbozzati, nonostante gli sforzi recitativi: dalla rassegnata e silenziosa Lucia (Valentina Cervi) vestita di stracci, alla più ribelle e passionaria Bianca (Gaia Bermani Amaral), dal rivoluzionario Ciccio (Riccardo Scamarcio) al padre padrone (Antonio Gerardi) che sfoga i suoi istinti più barbari abusando di giovani contadine. Una galleria di figure aderenti a determinati topoi, che non diventano mai umani: mancano i volti, le storie e le passioni tutto ciò a cui sembra invece aspirare il film per tutta la sua durata. Peccato.

