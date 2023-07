Woody Allen, Luc Besson e lo Studio Ghibli: ecco il listino Lucky Red per il 2023

Per la stagione cinematografica 2023 Lucky Red ci propone un listino ricchissimo di proposte, per tutti i gusti. Tra i titoli in programma troviamo Coup de chance di Woody Allen, DogMan di Luc Besson, tanti titoli dello Studio Ghibli per una programmazione speciale, oltre a doppio Wim Wenders, Todd Haynes e molti altri ancora. Ecco i film di Lucky Red previsti per il 2023.

La selezione da Cannes 2023 di Lucky Red / 1

Il 24 gennaio 2024 arriva nelle sale May December di Todd Haynes (Carol, Lontano dal paradiso), che vede come protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore, uno dei film che più ha fatto notizie nel mercato audiovisivo del Festival. Venti anni fa dopo che la loro famosa storia d'amore ha attirato l'attenzione della nazione con gli articoli pubblicati sui tabloid, Gracie Atherton-Yu e suo marito Joe (che è più giovane di lei di 23 anni) si ritrovano alle prese con i loro figli gemelli che stanno per diplomarsi al liceo. Quando l'attrice di Hollywood Elizabeth Berry arriva a trascorrere del tempo con la famiglia per capire meglio il carattere di Gracie, che interpreterà in un film, le dinamiche della famiglia vanno in mille pezzi a causa della pressione causata da uno sguardo esterno. Joe, che non ha mai elaborato quello che è accaduto nella sua giovinezza, inizia ad affrontare la realtà della sua vita a 36 anni e con dei figli che stanno già partendo per il college.

Locandina di The Old Oak

Il 29 settembre 2023 ritorna in sala Ken Loach, con il suo The Old Oak, interpretato da Dave Turner (Sorry We Missed You) e dall'esordiente Ebla Mari, il film ruota attorno all'ultimo pub rimasto in una cittadina in declino dell'Inghilterra nord-orientale. Turner interpreta il proprietario del pub TJ Ballantyne, che si tiene stretto l'Old Oak con la punta delle dita e si trova ad affrontare nuove sfide quando il pub diventa un territorio conteso in seguito all'arrivo dei rifugiati siriani, che sono stati trasferiti nel villaggio senza alcun preavviso. Quindi, stringe un'improbabile amicizia con una giovane donna siriana (Mari), che documenta la sua nuova vita con la macchina fotografica, in uno sviluppo che dà inizio a un difficile percorso di comprensione tra le due comunità. Prima della prima mondiale del film a Cannes, l'ottantasettenne Loach aveva lasciato intendere che The Old Oak sarebbe stato il suo ultimo film.

Ken Loach: "I film Marvel sono noiosi e non hanno niente a che fare con l'arte del cinema"

Perfect Days: una scena del film

Perfect Days di Wim Wenders è solo uno dei due film del regista in arrivo grazie a Lucky Red: in arrivo a novembre, la pellicola è una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda. Segue Hirayama, che sembra completamente soddisfatto della sua semplice esistenza come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo. Al di fuori della sua routine quotidiana, l'uomo gode della sua passione per la musica e per i libri. Inoltre adora gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati riveleranno gradualmente molti eventi del suo passato. A seguire arriverà Anselm, il documentario in 3D di Wenders su Anselm Kiefer, un artista contemporaneo che ha veicolato la propria arte usando diverse forme espressive differenti, dalla pittura alla scultura. Un artista originale che Wenders ha seguito per due anni con l'intento di tracciarne un ritratto dal punto di vista umano, sondando la sua discussa visione politica che si è dedicata al rievocare e rappresentare momenti della Germania nazista, ma allo stesso tempo in grado di proporre uno spaccato della sua opera e il suo originale approccio artistico. Di immergere, in pratica, lo spettatore nel mondo dell'artista tedesco.

La selezione da Cannes 2023 di Lucky Red / 2

The Pot au Feu: una foto del film

La passione di Dodin Bouffant, vincitore del premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2023, arriva in sala l'8 novembre 2023. Diretto dal già Leone d'Oro Tran Anh Hung, il film ci porta nel 1885, in cui la talentuosa cuoca Eugenie lavora da vent'anni nella residenza di Dodin, gourmet e nobile che ha fatto della cucina la sua ragione di vita. Col passare degli anni alla passione per la gastronomia si unisce anche un'attrazione reciproca, un amore nato dalla stima che nutrono l'uno per l'altra. Eugenie, però, non vuole accettare l'idea di un matrimonio, desidera mantenere la sua libertà e l'idea di una relazione che non scada nel quotidiano, ma Dodin non demorde decidendo così di sorprenderla cimentandosi in una cosa che in anni non ha mai tentato: cucinare per lei un'intero pasto dove poter esprimere tutti quei sentimenti che lo accompagnano da anni. Tra i protagonisti Juliette Binoche e Benoît Magimel.

Fallen Leaves: una scena del film

Il 20 settembre 2023 arriva in Italia Fallen Leaves, il nuovo film del maestro finlandese Aki Kaurismäki, quarto capitolo della saga sulla classe operaia e vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2023. La pellicola racconta la storia di due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) che si incontrano per caso nella notte di Helsinki. I due cercano, poi, di reincontrarsi per esplorare quella che potrebbe essere l'ultima possibilità di trovare l'amore. Il loro percorso verso questo obiettivo è offuscato dall'alcolismo dell'uomo, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere i nomi o gli indirizzi reciproci e dalla tendenza della vita a frapporre ostacoli a coloro che cercano la loro felicità. Da Cannes il 3 gennaio 2024 arriva anche Youth (Spring), il documentario di Wang Bing, il primo a essere in concorso per la Palma d'Oro a quasi 20 anni da Fahrenheit 9/11 di Michael Moore. Il film, prima parte di una trilogia da 9 ore, è ambientato nella fabbrica tessile di Zhili, non lontano da Shanghai, e le riprese si sono tenute per cinque anni, dal 2014 al 2019.

Aki Kaurismäki: 60 anni di alcool, malinconia e grande cinema

Lucky Red guarda all'Italia

Anche Italia nel nuovo listino Lucky Red. Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani riporta sullo schermo Sergio Castellitto con uno dei nomi più sulla cresta dell'onda negli ultimi tempi, Valerio Lundini. Un'assurda legge impedisce a Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, di sapere l'identità dei suoi genitori biologici prima del compimento del suo centesimo anno di età. Per riuscire ad attirare l'opinione pubblica, la sua unica speranza è ottenere la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Il solo che avrebbe il diritto di avvalersi di questa normativa ma che sembra non aver alcun interesse a farlo. Il più bel secolo della mia vita racconta l'incontro tra un centenario proiettato nel futuro e un giovane ancorato al passato e della loro inaspettata amicizia.

'Buoni a nulla' al Festival di Roma 2014: Anna Bonaiuto

Dall'alto di una fredda torre di Francesco Frangipane è il secondo titolo italiano del listino e vede nel suo cast Massimiliano Benvenuto, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli ed Edoardo Pesce. Al centro della storia ci sono sei personaggi un padre e una madre, un figlio e una figlia, insieme a due medici alle prese con una malattia che sta per devastare un'intera famiglia. L'ardua scelta a cui si troveranno di fronte i figli sarà l'inizio della fine per i personaggi del film di Frangipane, che si confronteranno su questioni morali ed esistenziali per provare a reagire.

La bella estate di Laura Luchetti (Febbre da fieno) è il terzo titolo italiano e vede nel cast uno dei nomi più "cliccati" degli ultimi tempi, ovvero il Chiattillo di Mare Fuori Nicolas Maupas. Il film è ambientato nella Torino del 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilità ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della Seconda guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua "bella estate" si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Sergio Castellitto: "Viva Black Mirror e la libertà di narrazione che ci regalano le serie!"

Woody Allen, Luc Besson e...

Locandina di Coup de chance

Il 27 settembre 2023 torna in sala l'attesissimo Coup de chance, la nuova fatica di Woody Allen, il cinquantesimo film della sua incredibile carriera a tre anni da Rifkin's Festival. La pellicola è una storia legata a romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città e un po' in campagna, si sviluppa attorno a una storia d'amore tra due giovani che sono vecchi amici, e sfocia nell'infedeltà coniugale e infine nel crimine. È interpretato da attori e attrici francesi molto dotati, è tutto in lingua francese e sembra molto bello nel modo in cui lo ha fotografato Vittorio Storaro, il grande direttore della fotografia che è alla quinta collaborazione consecutiva con Allen dopo Café Society, La ruota delle meraviglie, Un giorno di pioggia a New York e Rifkin's Festival.

Lo stesso giorno arriverà in sala anche un altro dei nomi forti per il pubblico, ovvero Luc Besson. Il suo DogMan vede al centro della storia Caleb Landry Jones nel ruolo di Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece di attaccarlo decidono di proteggerlo, diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa andare contro le regole della società, il proprio genere ed esagerare con il suo amore per i cani.

Locandina di Retribution

Nimród Antal (Vacancy, Stranger Things, Wayward Pines) ritorna in sala in Italia grazie a Retribution, in cui a farla da padrone è Liam Neeson, amatissimo dal pubblico nostrano nelle sue pellicole a tutta azione. Ispirato al film spagnolo del 2015 El Desconocido, il nuovo film mostra Matt Turner, che lavora come dirigente bancario quando diventa il bersaglio di un criminale misterioso. Il criminale ha piazzato esplosivi nella sua auto che esploderanno se Matt o i suoi figli cercheranno di abbandonare il veicolo. Attraverso questa minaccia, il criminale costringerà Matt a compiere una serie di atti oscuri...

Buon compleanno Woody! Il cinema di Woody Allen in 20 scene cult (prima parte)

Grandi interpreti: Caine, Gere e.. Williams

Michael Caine torna sul grande schermo grazie a The Great Escaper, diretto da Oliver Parker (Un marito ideale, Dorian Gray). Per il 70° anniversario dallo sbarco in Normandia, l'ottantenne Bernie Jordan mette in scena una "grande fuga" dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. La notizia fa il giro del mondo e il vivace vecchietto finisce in prima pagina. Ma in prima pagina, viene raccontata solo una parte della storia...

Richard Gere: un ritratto dell'attore

Richard Gere è, invece, tra i protagonisti di Longing, remake inglese dell'omonimo film israeliano. All'interno della pellicola, l'attore presterà il suo volto a uno scapolo costretto a rivalutare le sue scelte di vita dopo aver scoperto di avere avuto un figlio, circa vent'anni prima, da una ex fidanzata. A dirigere il film, Savi Gabizon, che ha scritto e diretto la pellicola originale. Diane Kruger sarà Alice, l'insegnante preferita del figlio defunto di Richard Gere, mentre Suzanne Clément interpreterà la madre del ragazzo, Rachel.

Robbie Williams, invece, sarà "protagonista" del docu-film a lui dedicato dal titolo Better Man, un vero e proprio biopic sulla sua vita diretto da Michael Gracey, il regista di The Greatest Showman e produttore di Rocketman, il biopic su Elton John con Taron Egerton. La notizia più curiosa riguarda il fatto che si dice che a interpretare il cantante dei Take That sarà una scimmia in CGI, che andrebbe a rappresentare il punto di vista dell'artista su se stesso.

Michael Caine, carisma senza età: i grandi ruoli dell'attore inglese

Animazione orientale per Lucky Red

Deep Sea è il primo titolo animato di Lucky Red per questo 2023: diretta da Xiaopeng Tian, la pellicola racconta la storia di una bambina, che si perde in un mondo sottomarino. Si trova nella parte più profonda del mare, là dove sono tenuti nascosti tutti i segreti. Ma per i fan dell'animazione made in Japan, da non perdere l'evento Lucky Red interamente dedicato allo Studio Ghibli.

Un'immagine del film d'animazione Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki

La rassegna Un mondo di sogni animati torna al cinema con cinque film del maestro Hayao Miyazaki. Dal 6 luglio al 30 agosto arriveranno sul grande schermo Ponyo sulla scogliera, Kiki - Consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati che la scorsa estate hanno affollato le sale cinematografiche per seguire la prima edizione della rassegna che ha totalizzato oltre 1 milione di euro di incasso. Dal 13 al 19 luglio arriva una maldestra strega e una gatto di nome Jiji: Kiki - Consegne a domicilio, film tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono. Dal 27 luglio al 2 agosto è la volta de Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come "Miglior film d'animazione". Festeggia il 35° anniversario dall'uscita in Giappone l'immancabile Il mio vicino Totoro, che sarà in sala dal 10 al 16 agosto. Chiude la rassegna il candidato al Premio Oscar Miglior Film d'Animazione Si alza il vento, in sala dal 24 al 30 agosto.

Ecco il listino 2023 di Lucky Red: