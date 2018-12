Lucky Red: nel 2019 un musical con le canzoni di Battisti e Mogol

Andrea Occhipinti, fondatore di Lucky Red, ci ha presentato a Sorrento, durante la 41esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema, il listino dei film in uscita nel 2019: dopo una conclusione in bellezza del 2018 con Cold War di Pawel Pawlikowski (già vincitore dell'Oscar al miglior film straniero per Ida), presentato al Festival di Cannes e in sala dal 20 dicembre, l'anno nuovo porterà con sé molte e interessanti novità.

Il 2019 comincia, il 3 gennaio, sotto il segno delle pennellate di Vincent Van Gogh, protagonista del film, diretto da Julian Schnabel, Van Gogh - At Eternity's Gate, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, per cui il protagonista Willem Dafoe ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Per l'estate invece Lucky Red sfida la stagione più difficile con Stan & Ollie, il film dedicato al duo comico formato da Stanlio e Ollio, già presentato alla Festa del Cinema di Roma, con protagonisti John C. Reilly e Steve Coogan.

Tra i film del listino Lucky Red 2019 ci incuriosisce molto il musical Un'avventura, basato sulle canzoni di Lucio Battisti e Mogol, che, secondo Andrea Occhipinti: "È una produzione italiana, realizzata insieme a Rai Cinema e Marco De Angelis: una storia d'amore, infatti uscirà il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, e un musical, che racconta la vita di due ragazzi di provincia, interpretati da Michele Riondino e Laura Chiatti, grazie alle canzoni di Mogol e Lucio Battisti. Ci sono le coreografie magnifiche di Luca Tomassini, che è anche il coreografo di X-Factor, mentre alla regia c'è Marco Danieli, che ha vinto un David di Donatello per La ragazza del mondo. Un film assolutamente insolito per il panorama italiano, molto emozionante, ci sono canzoni come Non è Francesca e Io vivrò, dei brani iconici."

