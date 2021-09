Luca in blu-ray, la recensione: video di una bellezza mozzafiato per l'estate italiana della Pixar

Luca: una scena del film

La Pixar ha fatto ancora centro. E in questo caso ne siamo doppiamente felici visto il background italiano del film che ci regala un sapore davvero speciale. Tutto questo merita di essere apprezzato o rivissuto anche in homevideo, perché come vedremo nella recensione di Luca in blu-ray, il prodotto Disney non delude le attese proponendo un comparto tecnico da leccarsi i baffi e una buona quantità di extra. Il modo migliore per rivedere o scoprire il film diretto da Enrico Casarosa e ambientato nell'incantevole scenario della riviera ligure, dove un ragazzo "catalogato" dagli umani come mostro marino, gradatamente scopre grazie a un amico la bellezza dello stare in superficie trascorrendo un'estate indimenticabile che segnerà un'esperienza di crescita personale, all'insegna dei valori dell'amicizia.

Tecnica Pixar al top e video di una bellezza mozzafiato

L'attesa quando si inserisce nel lettore un disco Disney è chiaramente alta sul fronte video. E per fortuna sotto questo aspetto Luca non delude le attese, anzi conferma l'eccellenza visiva dei prodotti di animazione Pixar, che di solito raggiungono praticamente la perfezione assoluta. Anche il quadro del blu-ray di Luca è nitidissimo, assolutamente meraviglioso e valorizza in maniera mirabile il solito incredibile lavoro dei realizzatori. Già all'inizio vedere il cielo stellato notturno e la barca sull'acqua è di una bellezza mozzafiato. Il dettaglio è straordinario per incisività e solidità dei contorni.

Luca: un'immagine che ritrae Giulia

Il ricco mondo subacqueo, i volti dei protagonisti e la loro sempre eccellente dimensionalità, i loro abiti tra pieghe e cuciture, i dettagli ambientali della cittadina ligure, la sabbia e le rocce sulla spiaggia, tutto denota una cura per il particolare e una precisione assoluta, tanto che le immagini sembrano saltare fuori dallo schermo. Come al solito esplosivo anche il croma: i colori sono forti e brillanti, con una ricchezza di sfumature incredibile tra vestiti, vegetazione, acqua e altri elementi. Certo, c'è da pensare a cosa sia il 4K e cosa possa dare l'HDR sotto questo aspetto, ma l'edizione purtroppo in Italia non è in commercio.

Luca, la recensione del film Pixar su Disney+: conoscere per spazzar via la diffidenza

Luca:n un'immagine del personaggio chiamato Ercole Visconti

Un audio che cattura tutti gli effetti dell'estate ligure

Luca: una scena del film d'animazione

Per quanto concerne l'audio, la traccia italiana è un Dolby Digital Plus 7.1, che si rivela inferiore al DTS HD Master Audio 7.1 inglese ma al confronto della quale non sfigura affatto. Certo, qualcosa nel microdettaglio, nella dinamica e nell'energia complessiva si va a perdere, ma anche nella nostra lingua l'ascolto è coinvolgente, pur avvertendo che per le caratteristiche del film non siamo certo di fronte a un audio dei più aggressivi. Il suono comunque è cristallino e descrive bene l'estate ligure dei protagonisti, ed è capace di cogliere con ogni diffusore anche gli effetti più leggeri delle varie ambientazioni, fra tuffi e sfrecciate in vespa e sia sotto acqua che in superficie, mentre a dare maggior energia al tutto ci pensa la colonna sonora che rivela una spazialità e un vigore convincenti. Più modesta la resa dei bassi, ma come detto anche per le intrinseche vicende del film. Sempre chiari e dall'ottimo timbro i dialoghi.

Luca: non chiamatelo film minore

Gli extra: approfondimenti, retroscena e scene eliminate

Luca: Concetta e Pinuccia Aragosta

Decisamente valido il reparto degli extra. Troviamo innanzitutto Ispirazione all'italiana (14'), che tratta ovviamente delle radici italiane del regista Enrico Casarosa e dei viaggi fatti in Liguria dai filmmaker della Pixar per trovare spunti per le tematiche, i personaggi e le ambientazioni del film. A seguire Mostro marino in incognito (12' e mezzo), un approfondimento sui cambiamenti fisici di Luca da mostro marino a umano, con analisi del design e delle tecniche utilizzate per realizzarli e la loro importanza sull'emotività del personaggio.

Luca: un'immagine del film ritrae Contadino di Mare

Si prosegue con Amici per la pelle (7') sull'importanza dell'amicizia infantile, con i protagonisti a raccontare l'influenza degli amici sulle loro vite e il modo in cui le esperienze personali hanno in qualche modo influenzato i loro personaggi. Troviamo poi ben 30 minuti e mezzo di scene eliminate (ce ne sono sei, di cui le prime due sono scene iniziali alternative), precedute dall'introduzione del regista. Per chiudere la versione integrale del teaser trailer inglese, il trailer italiano e quello giapponese.