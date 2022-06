Love & Gelato, parla il cast: “Il film mette in scena situazioni con cui i giovani possono identificarsi”

Love & Gelato: Anjelika Washington, Susanna Skaggs, Tobia De Angelis, Claudia Stecher, Saul Nanni e Alessandro Albani in una scena

Oltre 25 milioni di ore di visualizzazione e quarto posto in top 10 dei film di lingua inglese. Questo il risultato di Love & Gelato nei primi giorni di permanenza nel catalogo Netflix, un evidente successo di pubblico che un po' ci aspettavamo, perché il film diretto da Brandon Camp nasce come teen drama e storia di formazione, ma ha tutte le carte in regola per conquistare un bacino d'utenti ampio e variegato. Di sicuro fa molto l'ambientazione e quell'Italia da cartolina, per come è percepito dagli occhi della protagonista Lina; ma è ugualmente merito del cast, dell'interprete della ragazza in viaggio in Italia dopo la morte della madre, Susanna Skaggs, ma anche di Saul Nanni e Tobia De Angelis che ne incrociano il cammino.

La video intervista a Susanna Skaggs, Saul Nanni e Tobia de Angelis

Esperienze che cambiano la vita

Love & Gelato: Saul Nanni e Susanna Skaags in una scena del film

Nella nostra chiacchierata con i tre protagonisti di Love & Gelato ci siamo interrogati sull'esperienza vissuta da Lina, chiedendoci se fosse capitato anche ai tre interpreti. "Ho avuto la fortuna di vivere per un anno a Los Angeles quando avevo 18 anni" ci ha detto Saul Nanni, interprete di Alessandro, "ho fatto il quarto anno all'estero ed è stata un'esperienza importante che mi ha fatto crescere tanto. La rifarei altre mille volte ed è sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita."

Love & Gelato: Susanna Skaggs in una scena del film

Molto diversa la risposta di Susanna Skaggs, che cita i due anni che abbiamo passato tutti nel mondo: "In tarda adolescenza, all'inizio dei vent'anni, si hanno aspettative di dove condurrà la propria vita" ci ha detto, "avevo un percorso definito sin dall'asilo. E all'improvviso tutto questo è cambiato! È sicuramente l'esperienza che mi ha fatto crescere rapidamente." Ed è d'accordo con lei anche Tobia De Angelis, che porta su schermo Lorenzo: "Stavo per rispondere di non aver mai fatto un'esperienza fuori casa, in un altro mondo completamente, ma effettivamente l'esperienza degli ultimi due anni mi ha fatto sentire in un altro mondo. Quando ti trovi in un altro ambiente, perdi tutti i tuoi riferimenti. E gli ultimi due anni sono stati così, nonostante fossi a casa mia. Casa mia non era più casa mia, ma il recinto in cui si muoveva tutta la mia vita."

L'ingrediente segreto

Love & Gelato: Tobia De Angelis e Susanna Skaggs in vespa

Nel film Netflix si dice che il gelato ha un ingrediente segreto e abbiamo chiesto al cast quale sia, secondo loro, quello della storia che hanno contribuito a raccontare. "Il film prova a rappresentare tante situazioni giovanili differenti l'una dall'altra" ci ha detto Saul Nanni, "ed è un aspetto che può portare molti ragazzi a identificarsi." È complementare a questa la risposta di Tobia De Angelis: "un ingrediente che può dare al film una freschezza diversa è l'avere tutti i nostri diversi registri di recitazione che ti portano in tante direzioni. Non è un film piatto a livello recitativo e la trovo una cosa reale, che richiama la varietà che c'è nella vita."

