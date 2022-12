LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori, la recensione: il format Prime Video per un Natale in streaming

La recensione di LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori: una squadra di selezionati (e storici) concorrenti per il format vincente che si veste a festa per il Natale. Il risultato? Perfetto per una visione collettiva, tra amici e parenti...

"È Natale, oh oh oh!", annuncia un imperscrutabile e divertito Fedez che, con la pergamena in mano legge - anzi, rilegge - le poche regole da rispettare: non ridere mai, non accennare nemmeno il più azzardato sorriso. Pena? Ormai lo sappiamo: doppia ammonizione e immediata espulsione, chiamata tramite la pulsantiera rossa e verde. Dunque, "Si rischia la guerriglia, Buon Natale a te e Famiglia!". Dopo due stagioni divenute quasi un fenomeno sociale, il divertente format di Prime Video torna vestito a festa per un Natale all'insegna delle risate e, soprattutto, di un nuovo modo (e mondo) di fare intrattenimento. LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori, infatti, segue ovviamente lo stile del prodotto originale, ma segna un preciso cambio di strategia distributivo, in quanto è stato rilasciato su Prime Video alle 21 spaccate del 19 dicembre.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'immagine dello show

Pieno prime-time, fascia oraria dedicata al programma che punta allo share. Il tutto, ad una manciata di giorni dai cenoni e dai pranzi, intanto che gli amici iniziano a vedersi per le serate a tema natalizio, tra Frank Sinatra in sottofondo e lo zucchero appiccicoso del pandoro. Un'entrata in scena interessante, che potrebbe segnare per lo streaming (Prime Video, in questo caso) l'inizio di una dichiarata concorrenza nei confronti della tv generalista, che sia privata o di Stato, nel periodo più caldo dell'anno. Del resto, non c'è nulla di più (nazional)popolare del Natale, con riti e tradizioni più o meno rispettate. Dunque, LOL Xmas Special diventa il divertissement, l'alternativa al solito concerto, al solito speciale, all'ennesimo giro di Una Poltrona per Due. Il tutto, a portata di telecomando o di smartphone.

Ma... renna Maionchi

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'immagine dello show

Pensateci, LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori è il passatempo che potrebbe sostituire la briscoletta o la tombolata. Un passatempo passivo che diventa interattivo. La tavola imbandita, il panettone smangiato, l'odore dei mandarini e lo zio alticcio che fa da giudice: guai a chi ride, davanti le bazzecole del Mago Forrest (che entra sul set in versione Re Magio!), le freddure di Michela Giraud o una Michela Di Biase vestita da guelfa (ma lei voleva essere vestita da elfa). Il contenuto, infatti, è pressoché lo stesso, cambia casomai il contesto, la cornice, il pacchetto. Fedez torna come host e giudice, mentre in campo parte il pirotecnico spettacolo di cinque tra i più apprezzati concorrenti delle prime due stagioni: Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e l'immancabile Lillo ("So' Pasquale, Pasquale Petrolo, ci dice all'inizio"). Insieme a loro, una sorta di guest-star, Mara Maionchi.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'immagine dello show

È lei che rompe, per così dire, le regole dietro il concetto di LOL, portando una ventata di irriverenza mista alla spontaneità tipica del personaggio. E diciamolo, avrebbe meritato di resistere di più (ops, piccolo spoiler!) prima di trasformarsi in Ma... renna Maionchi. Tutti insieme, mettono in piedi un comedy-show probabilmente già visto, ma che ha - appunto - una marcia in più proprio nell'ottica della sua distribuzione natalizia - al netto di alcune figure, che potrebbero risultare inflazionate nei confronti di un pubblico più esigente.

LOL: Chi ride è fuori 3: svelati i nomi dei protagonisti del comedy show targato Prime Video

LOL è una famiglia, soprattutto a Natale

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'immagine dello show

Alla fine delle quattro ore riassunte in ottanta minuti (durata che copre sia il post-pranzo che il post-cena...) ci sono in palio centomila euro, da devolvere ad un ente benefico scelto dal vincitore o dalla vincitrice (di certo non vi riveliamo chi è, ma va detto che l'impacchettamento a festa rende il tutto decisamente relativo), estrapolato/a da una sestina tirata a lucido, pronta e schierata per rende (anche) il Natale in formato streaming. Perché, tra oggetti, pacchetti, nastri e nastrini, travestimenti improbabili e risate sotto i baffi spesso lasciate "passare" da Fedez - con Frank Matano che stringe le mascelle e torna a girare su se stesso - resta la sensazione che ci sia una sorta di sceneggiatura da seguire, nonostante non incida sulla complessità della visione, a tratti divertente, a tratti meno (ma la lotta tra pandoro e panettone è uno dei momenti cult!).

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'immagine dello show

C'è il Natale, ma resta pure sempre LOL: Chi Ride è Fuori. Rumori (ci scommettiamo, ora vorrete tutti l'otamatone), pernacchie e battutacce si mischiano alle melodie natalizie, mentre scorre placido un mega episodio ideato per soppiantare le tradizionali abitudini delle Feste. In fondo, il cast di LOL è una sorta di famiglia allargata (e sempre più in espansione), e ritrovandoli a Natale rafforza indiscutibilmente il concetto.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, il trailer dello speciale natalizio con Fedez, Mara Maionchi e molti altri