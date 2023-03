LOL 3, Luca Bizzarri: "Frassica era il più temuto: anche se non si muoveva! Aspettava il cadavere"

La terza stagione di LOL - Chi ride è fuori è tutta disponibile su Prime Video. Dieci comici, sei puntate, un solo premio. A sorpresa però, per la prima volta, i vincitori di LOL 3 sono due: Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, che hanno deciso di condividere il premio ridendo insieme.

Insieme a loro nel cast di LOL 3 anche Paolo Kessisoglu, Nino Frassica, Marta Filippi, Paolo Cevoli, Marina Massironi, Brenda Lodigiani e Cristiano Caccamo. Ha presentato la coppia formata da Fedez e Frank Matano, mentre Maccio Capatonda, vincitore di LOL 2, è stato il disturbatore ufficiale, portando un nuovo personaggio: Riposaman.

Un'edizione particolare: oltre al premio condiviso, ben due partecipanti, Herbert Ballerina e Nino Frassica, si sono infatti eliminati da soli, ridendo alle proprie battute. Proprio Frassica era l'avversario più temuto da tutti, come conferma Caccamo: "Alla fine era il più temuto da tutti: nonostante fosse quello che si muoveva meno di tutti! Aveva la sua poltrona e stava fermo". Luca Bizzarri conferma: "Era quello che aspettava di veder passare il cadavere".

LOL 3: intervista a Luca e Paolo

LOL 3, Nino Frassica: "Mara Maionchi non c'è perché ha preso la varicella!"

LOL 3: Luca e Paolo e le gemelline di Shining

Da sempre uno storico duo comico, questa volta Luca e Paolo erano uno contro l'altro, anche se diversi numeri li hanno comunque fatti insieme. Come le gemelline di Shining, con cui hanno fatto un ingresso trionfale nella casa di LOL. Una mossa forse sbagliata, come dice il vincitore Luca Bizzarri: "L'abbiamo fatto, perché siamo scemi, come ingresso! Nell'ingresso si può ancora ridere. Avremmo dovuto giocarcelo dopo due-tre ore: lì avremmo fatto un po' di repulisti".

LOL 3, Maccio Capatonda è Riposaman: "Ho fatto un viaggio spirituale dentro al divano"

Non proprio d'accordo Paolo: "Il travestimento era un po' lungo però. Farlo in mezzo alla puntata sarebbe stato complicato". Luca rimane della sua posizione: "Eh però se fosse arrivato tra i denti dopo due ore avreste fatto fatica a non ridere!"