Little Disasters, recensione: i dolori della maternità secondo Diane Kruger

Sì, Big Little Lies ha fatto scuola. Non possiamo che iniziare così a parlare di Little Disasters - L'errore di una madre, miniserie Paramount+ con Diane Kruger. I punti in comune tra i due titoli sono davvero molti. Al centro un gruppo di donne, mogli e madri, in questo caso dell'élite inglese, che dietro la patina della perfezione del loro piccolo mondo antico nascondono segreti e rapporti potenzialmente tossici.

Una scena della serie

Parlando di classi privilegiate e di rapporti madri-figli, la miniserie esplora le difficoltà della maternità moderna, attraverso il pretesto di un giallo che coinvolge la protagonista.

Little Disasters - L'errore di una madre: quattro madri, quattro punti di vista

La miniserie Paramount+ parte dal romanzo di Sarah Vaughan (Anatomia di uno scandalo), adattata da Ruth Fowler & Amanda Duke. Al centro l'amicizia decennale tra Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe). Quattro donne che si sono conosciute in gravidanza, inizialmente unite solo dalla data del parto, sono rimaste legate nel tempo da un rapporto sempre più profondo.

Un avvenimento drammatico rischia però di creare una frattura nel gruppo: Jess, perfetta casalinga amata e apprezzata da tutti, ritenuta una madre amorevole, una moglie devota e un'amica preziosa, porta in ospedale la sua bambina con una ferita alla testa e una commozione celebrale che non sa spiegare. A quel punto la sua amica Liz, medico di turno al pronto soccorso, deve prendere la decisione più difficile: chiamare o meno i servizi sociali. Una sola telefonata può cambiare la vita di tante persone e infatti innescherà una catena di eventi che rivoluzionerà per sempre le vite del gruppo, mettendo alla prova tutti i loro rapporti.

Piani temporali diversi nella stessa miniserie

Jo Joyner è Liz, l'amica di Jess che deve prendere la decisione più difficile

La struttura narrativa scelta per Little Disasters - L'errore di una madre è interessante e ancora una volta vicina a Big Little Lies - Piccole grandi bugie. Due piani temporali, i giorni attuali e l'incidente avvenuto tempo prima, raccontati attraverso interviste ai personaggi in stile mockumentary: nella serie HBO si rivelavano interrogatori ai sospettati, qui sarà qualcun altro sempre legato al caso a fare le domande. Il giallo al centro della storia funge quindi da pretesto per sottoporre al microscopio le vite private apparentemente perfette delle protagoniste, che implodono portandole a mettere in discussione le proprie scelte, come donne e come madri.

Little Disasters. Shelley Conn è Charlotte, il cui matrimonio è in crisi

La serie affronta così il tema della maternità non solo attraverso la lente più luminosa e blasonata, ma anche attraverso quella più oscura e meno lusinghiera: depressione post partum e difficoltà neonatali vengono sviscerate in modo onesto e realistico, grazie anche all'interpretazione coinvolgente di tutte le quattro interpreti principali, a partire da Diane Kruger che ha il compito più arduo. Senza dimenticare la controparte maschile, funzionale al racconto.

Little Disasters. Emily Taaffe è Mel, la cui vita è molto meno rosea di quanto sembri

L'altra tematica affrontata è quella della disparità sociale e del privilegio, perché una delle coppie non è così abbiente e fatica a stare al passo con gli amici, subendone la pressione economica e provando un'invidia crescente e pericolosa. Si analizzano così gelosie e segreti nei rapporti di amicizia e di coppia, dato che quanto succede a Jess porta tutti a mettere in discussione il rispettivo matrimonio. Quanto davvero si conosce la persona che si ha accanto per la vita?

Una regia convincente, un finale inaspettato

La famiglia di Jess è davvero perfetta nella miniserie Paramount+?

La regia e il montaggio, insieme alla fotografia dai toni scuri, aumentano la tensione narrativa e la curiosità di scoprire la verità dietro quel fatidico giorno e dietro l'incidente, facendo emergere le paure, i sensi di colpa e le fragilità emotive dei personaggi. Proprio l'ultimo dei sei episodi, che risolve tutte le domande lasciate in sospeso, ricorda ancora una volta l'epilogo di Big Little Lies ma riesce tuttavia a dare un senso proprio al racconto.