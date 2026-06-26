Little Brother, recensione: John Cena ed Eric André sono la nuova, folle coppia comica di Netflix

Di commedie incentrate su una coppia di improbabili protagonisti è pieno il cinema. Negli anni Ottanta e Novanta, infatti, questo filone ha vissuto un vero e proprio periodo d'oro: da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito fino a Jackie Chan e Chris Tucker, il genere vanta una storia gloriosa. Da questa tradizione nasce Little Brother, il nuovo film Netflix che, grazie alla folle accoppiata composta da John Cena ed Eric André, porta sullo schermo una storia fatta di umorismo e caos familiare.

I protagonisti di Little Brother

Se André ha costruito una solida carriera nella comicità, ad affiancarlo c'è un John Cena che, da Peacemaker in poi, ha ribadito più volte di saper proporre personaggi sopra le righe, esagerati e assolutamente convincenti, dimostrando di possedere i tempi comici essenziali per interpretazioni di questo tipo.

Un "fratello minore" decisamente ingombrante

Nel film, l'ex wrestler interpreta Rudd, un agente immobiliare di successo a un passo dalla notorietà televisiva grazie alla potenziale partecipazione a un reality sulla compravendita di case. Rudd ha un fratello maggiore edonista e ingombrante, una moglie premurosa, due figli e una casa perfetta; eppure, sente sempre il bisogno di dover dimostrare il proprio valore.

Una folle scena con John Cena ed Eric André

Questa esistenza quasi impeccabile viene però improvvisamente sconvolta dall'arrivo di Marcus, un ragazzino - ora quarantenne - conosciuto in gioventù durante un'attività di beneficenza in cui Rudd si era proposto come suo "fratello maggiore". Fuggito da una clinica psichiatrica, Marcus si impone prepotentemente nella vita dell'algido immobiliarista, portando con sé una generosa dose di scompiglio e situazioni ad alto tasso di imbarazzo.

Gli schemi del genere e una chimica che funziona

Far ridere, si sa, è più difficile che far piangere: la comicità è un'arte che si tiene sempre sul filo del rasoio ed è estremamente soggettiva. Non tutti ridiamo delle stesse cose e spesso il giudizio su film come Little Brother si scontra con le preferenze personali e l'attitudine a trovare divertenti situazioni diverse.

Marcus distrugge l'auto di Rudd

Tuttavia, una cosa va data per certa: la coppia Cena-André funziona alla perfezione. Le loro gag e le situazioni che mettono in scena denotano una buona chimica, instaurata tra due interpreti distanti per background e vocazione anche nella vita reale. Se apprezzate le situazioni paradossali, i personaggi sopra le righe e un pizzico di umorismo vietato ai minori, questo film potrebbe fare al caso vostro, scaricando sulle spalle di Rudd e Marcus una serie di equivoci che seguono alla lettera gli schemi consolidati del genere.

Intrattenimento puro e senza pensieri

Un'immagine del film

Little Brother può essere considerato, infatti, un'ottima opzione per una serata leggera, di quelle in cui si cerca solo un po' di sano intrattenimento disimpegnato. Le tematiche di fondo vengono lasciate spesso in secondo piano a favore della risata pura e della comicità slapstick. L'importanza degli affetti, il concetto di famiglia e la realizzazione personale, che dovrebbe dipendere da noi stessi anziché dalle pretese del mondo esterno, sono tutti argomenti accennati senza scavare troppo a fondo, usati principalmente come collante per tenere unite le gag e le situazioni scomode. Little Brother è quindi il lungometraggio perfetto da godersi durante una serata tra fratelli o sorelle: un paio d'ore di puro divertimento, con l'unica speranza di non combinare, a casa vostra, gli stessi casini die protagonisti.