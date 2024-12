Il 2025 di Medusa Film è nel segno della commedia: il listino con le uscite

Commedie, commedie e ancora... commedie. Ma non solo. Il 2025 di Medusa è all'insegna del divertimento con alcuni degli autori di generi più quotati, per un'offerta sferzata comunque da tonalità diverse, basti pensare all'ottimo Criature di Cècille Allegre, che racconta della dispersione scolastica a Napoli (al cinema dal 5 dicembre). Vere e proprie certezze, attesi ritorni e, ancora, un'offerta pensata per intrattenere la famiglia. Il listino Medusa 2025, presentato alla Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, si apre ovviamente con il titolo perfetto per le festività di Natale: Cortina Express, in uscita il 23 dicembre.

Sul set di Cortina Express

La commedia, firmata da Eros Puglielli, vede nel cast Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari e Paolo Calabresi. Terzo capitolo invece per la famiglia di Alessandro Genovesi, che riunisce Fabio De Luigi e Valentina Lodovini in 10 Giorni con i suoi, in uscita a gennaio. Nel cast anche dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua. Al centro del film, 'sta volta, una vacanza in Puglia.

Medusa: i film del listino 2025

Se la commedia è il target assoluto di Medusa, attenzione poi a due variazioni sul tema: Giorgia Farina, dopo il passaggio al Torino Film Festival, torna sul grande schermo con Ho visto un re. Fiaba d'altri tempi ispirata ad una storia vera, con protagonisti Edoardo Pesce e Sara Serraiocco. Idea ambiziosa poi quella di Stefano Sardo, che pensa ad un thriller dalle venature drammatiche ambientato durante il lockdown: Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta sono protagonisti di Muori di lei, coppia frustrata che esploderà per via della convivenza forzata.

Nel segno della commedia

Come da tradizione, la presentazione del listino Medusa ha poi lasciato spazio alle succose anticipazioni della seconda metà del 2025. Cinque commedie che, senza troppi giri, puntano a sbancare il botteghino. Torna Francesco Mandelli alla regia del film corale Cena di Classe (nel cast Herbert Ballerina, Roberto Lipari, Brenda Lodigiani), e poi Riccardo Milani con La vita così, interpretato da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio.

A proposito: Aldo, Giovanni e Giacomo puntano ad un nuovo successo con Attitudini: nessuna, diretto da Sophie Chiarello. Vero e proprio fenomeno al box office, riecco la saga di Claudio Bisio e Alessandro Siani, di nuovo insieme per Bentornati al Nord. Medusa, tra l'altro, ha già annunciato il nuovo film di Ficarra e Picone, ancora senza titolo.

I film in arrivo nel 2025 per Medusa