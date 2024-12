Paolo Virzì, e poi Luca Marinelli e Diamanti di Ozpetek: il listino 2025 di Vision Distribution

Vision Distribution è sempre più centrale nell'offerta cinematografica italiana. Grandi autori, giovani registi, cinema di genere, cinema pensato per un pubblico trasversale. Dopo i successi del 2023, segnati ovviamente dal fenomeno C'è ancora domani di Paola Cortellesi (per il secondo anno primo classificato per il Biglietto d'oro), l'offerta a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 si preannuncia sostanziale e interessante, con uno sguardo interessato tanto al panorama nostrano quanto a quello internazionale.

Paolo Virzì sul set di Cinque secondi

Con un'importante novità: nel listino Vision entra anche il nuovo film di Paolo Virzì, Cinque secondi. Protagonista un individuo che passa le giornate da solo in Villa Guelfi. Schivo e burbero, scopre che all'interno del giardino abbandonato si è insediata una comunità. La cosa non gli garba, e tenta in tutti i modi di cacciarli. Nel cast Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, e poi Valeria Bruni Tedeschi.

Vision Distribution: listino 2025

Una scena di Diamanti

Il listino Vision Distribution si apre con Diamanti di Ferzan Ozpetek, in uscita il 19 dicembre. Cast corale, quasi tutto al femminile: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, e poi Paola Minaccioni, Anna Ferzetti, Elena Sofia Ricci, Milena Vukotic, Sara Bosi, Aurora Giovinazzo e ancora Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni e Kasia Smutniak. A gennaio è invece il turno di Angelo Duro, protagonista della commedia scorretta Io sono la fine del mondo diretto da Gennaro Nunziante.

Una scena de Le assaggiatrici

Il 2025 prosegue con l'annunciato nuovo lungometraggio di Silvio Soldini, ossia l'internazionale Le assaggiatrici. Nel cast Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Luisa Falck. Il film è tratto dal romanzo di Rossella Postorino e racconta delle assaggiatrici scelte da Hitler. In primavera anche Lica Marinelli con Paternal Leave diretto e scritto da Alissa Jung. Nel cast anche Juli Grabenhenrich. Ad aprile attenzione poi al sempre interessante Luca Lucini con L'amore, in teoria. Protagonisti Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis.

Le anticipazioni

A maggio vedremo invece La gioia di Nicolangelo Gelormini, ispirato ad una storia vera che racconta la drammatica vicenda tra una donna matura e un ragazzo più giovane. Nel cast Valeria Golini, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella. Tra le altre anticipazioni Vision Distribution il nuovo lungometraggio di Paolo Strippoli, ovvero La valle dei sorrisi con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran. Incuriositi anche da Andrea De Sica, che sceglie Jasmine Trinca e Filippo Timi per Gli occhi degli altri, tratto dal celebre delitto di via Puccini. A chiudere il listino 2025 di Vision Distribution il film sportivo (dove protagonista è il tennis) Maestro, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno. Nel cast anche Valentina Bellè ed Edwinge Fenech.

I film in arrivo nel 2025 per Vision Distribution