La signora delle rose, la recensione: Cos’è la vita senza bellezza?

La signora delle rose: una sequenza

Seminare, raccogliere, impollinare, ibridare. Sono i piccoli gesti della protagonista del film, Eve Vernet, la coltivatrice di rose immaginata da Pierre Pinaud (di cui leggerete ampiamente nella recensione de La signora delle rose, in sala dal 2 dicembre). Accompagnata dalla voce senza tempo di Dean Martin, la storia raccontata da Pinaud ripropone lo spirito e i codici narrativi tipici di una certa tradizione francese improntata ai buoni sentimenti e alla filosofia delle piccole cose. Al centro la ricerca della bellezza in un piccolo mondo antico, con tutte le suggestioni che ne derivano: profumi, colori e suoni dettano il ritmo di un racconto certamente convenzionale, ma capace di far evadere lo spettatore per un'ora e mezza di pura poesia.

Eve Vernet e la ricerca del fiore perfetto

La signora delle rose: una sequenza del film

Alla ricerca del fiore perfetto, inseguendo la bellezza tra fragranze, impollinazioni e specie rare. La vicenda de La signora delle rose potrebbe sintetizzarsi così, se non fosse per la scelta di registi e sceneggiatori di puntellare la trama di piccoli imprevisti. Eve Vernet è stata per anni la più grande coltivatrice di rose di Francia, esperta di fiori da competizione grazie alla passione e alla piccola azienda di famiglia ereditate dal padre. Oggi si trova sull'orlo della bancarotta e rischia di dover svendere tutto a un nuovo acquirente, Lamarzelle, uno sciacallo che "puzza di chewing gum e sigarette". Ma Eve non ci sta e con l'aiuto della sua fedele segretaria Vera, prova a trovare una soluzione alternativa, come quella ad esempio di assumere tre dipendenti che rientrano in un programma di reinserimento sociale. Sono Nadège, Samir e Fred, piccoli criminali che di rose non sanno nulla, ma che hanno bisogno di rinascere, riscattarsi e "tornare a fiorire". Insieme cercheranno di salvare l'azienda fino ad avventurarsi in un piano spericolato: mettere a segno un colpo da maestri e rubare una specie rara, che gli permetterà di creare la rosa perfetta per partecipare al prestigioso concorso floreale della prossima stagione.

Il profumo della bellezza: tra action e favola

La signora delle rose: un'immagine

"Chi si dedica alla passione della bellezza non sprecherà mai la sua vita", è la frase che Pinaud sceglierebbe come epigrafe del suo film. E in fondo i protagonisti della storia si dedicano proprio a questo: lo fanno nei loro piccoli rituali quotidiani, tra selezioni meticolose, semine, pistilli, serre, fioriture, essenze di profumi preziosi e furti rocamboleschi nel cuore della notte. A livello narrativo la parentesi action della rapina in una delle serre industriali dei concorrenti serve ad allontanare lo sguardo da un'immagine che altrimenti sarebbe risultata eccessivamente statica, oltre a rappresentare un buon espediente per introdurre un registro più leggero e ironico e portare l'attenzione sul tema della mercificazione selvaggia a cui il mondo dei fiori non è riuscito a sfuggire. Eve incarna il coraggio con cui i produttori indipendenti cercano invece di resistere in un settore che non è immune dalle dinamiche del profitto delle multinazionali, che "registrano" alcune varietà vegetali molto preziose e le privatizzano.

La signora delle rose: una scena

Ma su chi dovesse interpretare la protagonista il regista non ha mai avuto dubbi: nessuno meglio di Catherine Frot avrebbe potuto restituirne eleganza e tenacia, raffinatezza e un pizzico di sana follia, dignità e sfacciata immaginazione.

Il pubblico imparerà a conoscere Eve e la sua ossessione per il bello attraverso le evoluzioni del personaggio: da artigiana meticolosa e solitaria, che fuma la pipa e mangia cibo in scatola, ad agguerrita - e a volte maldestra - eroina disposta a tutto per salvare le sue rose. Perché altrimenti, come chiosa il film in dirittura d'arrivo, cosa sarebbe la vita senza bellezza?