La notte dei morti viventi in 4K UHD, la recensione: i primi zombi di Romero in una limited edition da paura

È uscita un'altra di quelle chicche preziose a cui ci ha abituato Midnight Factory. Solo in esclusiva su Fan Factory, troviamo infatti l'edizione in 4K UHD de La notte dei morti viventi, il cult movie di George A. Romero nella versione restaurata qualche anno fa dal Moma di New York da master Criterion e supervisionata dallo stesso regista. E per un'uscita del genere la collana di Plaion ha fatto le cose in grande presentando il classico dell'orrore che ha cambiato la storia del cinema di genere con un cofanetto in edizione limitata.

La limited edition de La Notte dei morti viventi con all'interno i due dischi, la card e il booklet

Sarà l'occasione per vedere il film del 1968 che ha inventato la figura dello zombi moderno, non solo in versione integrale con ore di extra, ma anche come non si era mai visto prima grazie all'eccellente qualità del 4K UHD. Un bianco e nero affascinante e ricco di tensione che ci porta in Pennsylvania, dove per effetto delle radiazioni di una sonda spaziale rientrata dal pianeta Venere, i defunti non ancora sepolti tornano in vita affamati di carne umana. La coppia di fidanzati Ben e Barbara, che si erano recati in un cimitero a far visita a un loro caro, si ritrovano circondati da un gruppo di orrende creature. Lei riuscirà a scappare in un casolare isolato ai margini del bosco.

Cofanetto a tiratura limitata con due dischi, card da collezione e booklet

La cover della limited edition de La notte dei morti viventi in 4K

Per descrivere la nuova Limited Edition de La notte dei morti viventi, partiamo dalla bellissima confezione. Il cofanetto infatti è davvero corposo e robusto, con una copertura cartonata, un artwork affascinante con il titolo in originale Night of the Living Dead e sul retro il bollino con il numero della copia della tiratura limitata. Sfilando l'involucro esterno troviamo un mediabook anch'esso molto robusto e con un artwork diverso. All'interno due dischi, uno con la versione del film in 4K UHD, l'altro in blu-ray HD con gli extra. Ma non è tutto: nell'apposita tasca troviamo una cartolina da collezione cartonata con illustrata la locandina del film, e poi un booklet illustrato di approfondimento di 24 pagine in italiano.

Un video 4K da applausi

Una scena de La notte dei morti viventi

E veniamo all'analisi tecnica partendo da un video che nella sua versione 4K lascia davvero a bocca aperta. Ricordiamo che La notte dei morti viventi è stato girato su pellicola in bianco e nero da 35 mm con proporzioni di 1.37:1. Alla prova dei fatti il risultato del restauro è eccellente perché la qualità delle immagini è ottima, a tratti addirittura sorprendente. L'aspetto che colpisce di più, oltre alla pulizia e alla perfetta fluidità delle immagini, è la solidità del quadro e la qualità che si riscontra durante le riprese notturne.

La notte dei morti viventi - una scena del film di Romero

Ma hanno una resa sorprendente anche le sequenze negli interni più bui, dove ombre e sfumature sono di solito più difficili da percepire, soprattutto per un film in bianco e nero di 55 anni fa. Notevole l'upgrade rispetto al già ottimo blu-ray, perché nel 4K il quadro è più stabile e acquista ancora più profondità, il dettaglio è ancora più fine e la grana ancora più uniforme, organica e ben definita. La scala dei grigi è perfetta, i neri sono profondi, sulle calibrazioni di contrasto e luminosità non c'è davvero nulla da eccepire.

Audio italiano sottotono, buono l'impatto della traccia inglese

Karl Hardman in una scena de La notte dei morti viventi

Molto meno entusiasmante l'audio, quantomeno per la traccia italiana che è sì in DTS HD 1.0, ma che risente ovviamente del peso degli anni. La traccia è molto chiusa e piatta, la pulizia non è immacolata perché si registrano anche fruscii e rumori di fondo qua e là, mentre i dialoghi sono secchi e a tratti con un tono un po' confuso, mentre musica ed effetti risultano più puliti. In ogni caso l'ascolto resta pienamente sufficiente. Ben diverso l'impatto del DTS HD 1.0 inglese, che a parte i comprensibili limiti di spazialità e dinamica, risulta molto pulito con un'eccellente riproduzione dei dialoghi, una discreta cura per l'ambienza e una buona resa di colonna sonora ed effetti.

George Romero ci ha insegnato che i veri zombie siamo noi, ma quanto ci mancherà

Scorpacciata di extra con tre ore di materiale e due commenti audio

Judith O'Dea in una scena de La notte dei morti viventi

Eccellente il reparto dedicato agli extra che troviamo sul disco blu-ray, con oltre tre ore di materiale, oltre a due commenti audio, il primo del regista George A. Romero e del cast, il secondo dei produttori Russel Streiner e Vincent Survinski e del cast. Si parte con un'introduzione di Rob Streiner a Night of Anubis (8'), poi lo stesso Night of Anubis - Copia lavoro con montaggio alternativo (86'), in pratica la copia di lavorazione in 16mm del film con quello che era il suo titolo provvisorio iniziale. A seguire Light in the Darkness - L'influenza de La notte dei morti viventi (24'), featurette prodotta per Criterion nel 2017 nella quale i registi Guillermo del Toro, Robert Rodriguez e Frank Darabont spiegano cosa rende La notte dei morti viventi un film davvero speciale e parlano del suo impatto sul genere horror. Troviamo poi Dead Relics, prima l'introduzione di Gary Streiner (4') e poi le vere e proprie scene inedite (19'), con filmati e riprese alternative non utilizzati nel montaggio finale.

Marilyn Eastman in una scena de La notte dei morti viventi

Si prosegue con Learning from scratch - Intervista a John Russo (12'), intervista realizzata nel 2017 con il co-sceneggiatore che ricorda come è stato invitato da Romero a far parte della lavorazione e poi dei problemi da risolvere durante le riprese. Si passa poi a Tones of Terror - Jim Cirronella sulla colonna sonora (12'), che ovviamente parla della musica utilizzata nel film, quindi Limitations into virtues - Video essay di Tony Zhou e Taylor Ramos (12'), nel quale si parla dello stile visivo e di alcuni degli ostacoli tecnici che si sono dovuti superare durante le riprese. A chiudere il Janus Trailer e il trailer del 1968. Proprio per trovare il pelo nell'uovo, mancano alcuni extra presenti nell'edizione americana Criterion.